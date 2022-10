A melhor máquina de remo barata em 2022 – obtenha seu próprio remador por menos de US $ 500 no orçamento

Equipamento Nos meus primeiros dias de academia, muito antes de me tornar um personal trainer, a máquina de remo era uma das minhas máquinas de treino favoritas. Eu tenho que admitir que eu não era um grande fã de esteira na época – eu achava chato correr por mais de quinze minutos (isso foi antes de eu descobrir música para treinar e técnicas de visualização!). A máquina de remo era uma história completamente diferente. A combinação de um exercício sentado que dá uma ação suave e cíclica e um treino desafiador ao mesmo tempo realmente me atraiu – assim como um ótimo fator de bem-estar pós-treino. Continua a ser um favorito firme comigo e com muitos dos meus clientes. Ter uma máquina de remo em casa significa que você tem acesso a um ótimo treino, independentemente do clima, e é uma maneira fantástica de se exercitar mesmo se estiver com pouco tempo. No entanto, há uma grande variedade de máquinas de remo no mercado, e às vezes é muito difícil identificar as diferenças e descobrir as vantagens e desvantagens de cada uma. Acrescente a isso a enorme diferença de preço, e é fácil ver por que tomar uma decisão sobre uma máquina de remo doméstica pode ser um campo minado. Não vou tirar o trabalho das pernas do seu treino depois que você comprar a máquina – isso não seria divertido, mas posso ajudar a tomar uma boa decisão sobre qual máquina comprar. Neste artigo, vou dar uma olhada em algumas das principais escolhas para a melhor máquina de remo barata para que você possa obter seu próprio remador por um orçamento inferior a US $ 500. Por que uma máquina de remo? O remo é uma forma de exercício muito eficiente e de baixo impacto que proporciona um excelente treino para todo o corpo enquanto protege as articulações ao mesmo tempo. Ele usa todos os principais grupos musculares das costas, pernas, braços, estômago e nádegas, o que significa que é ótimo para tonificar e fortalecer os músculos, dependendo da resistência que você usa, além de queimar calorias, desenvolver condicionamento aeróbico e resistência. Boa técnica de remo Para tirar o melhor proveito de qualquer equipamento de ginástica, a técnica é tudo, e isso vale para as máquinas de remo. O remo pode ser dividido em três fases: Fase de captura

Fase de condução

Fase de retorno A fase de captura é o ponto de partida, onde os joelhos e quadris são dobrados com as canelas posicionadas verticalmente. Os ombros e os braços devem estar estendidos para a frente. A fase de captura imita essencialmente o ponto em que, se você estiver remando em um barco na água, os remos estão prestes a entrar na água. Na fase de impulso, o movimento é iniciado pelas pernas. Ao estender as pernas, seus braços devem permanecer retos até que os joelhos estejam estendidos quase ao ponto de ficarem retos. Este é o momento de flexionar os cotovelos e trazer as alças da máquina para perto da parte superior do estômago. Ao final da fase de acionamento, as pernas devem estar totalmente estendidas, com os ombros para trás, os cotovelos na posição flexionada com as alças da máquina. No final, as pernas estão totalmente estendidas, seus ombros estão para trás, seus cotovelos estão flexionados e as alças contra a parte superior do estômago. Esta fase simula os remos entrando na água e sendo puxados contra a resistência da água. Na fase de recuperação, suas mãos devem mover as alças para fora dos joelhos novamente, com os joelhos permanecendo retos até que seus braços e ombros estejam estendidos para frente, prontos para iniciar a próxima fase de pegada. Neste ponto, dobre os joelhos e os quadris de volta para a posição inicial. Isso imita os remos saindo da água e sendo puxados pelo ar, prontos para a próxima remada. Todas as três fases devem fluir suavemente uma para a outra em um ciclo de movimento contínuo e de baixo impacto, e você deve procurar se exercitar em cerca de 75 a 80% da sua frequência cardíaca máxima. Há um ótimo vídeo sobre uma boa técnica de remo aqui: Vantagens das máquinas de remo Além de oferecer um treino excelente e de baixo impacto, que é bom para as articulações, as máquinas de remo oferecem várias outras vantagens quando se trata de exercícios em casa: Ao contrário de esteiras e bicicletas ergométricas, uma máquina de remo oferece um ótimo treino para a parte superior e inferior do corpo. Ter uma máquina de remo em casa significa que ela estará esperando por você sempre que tiver tempo – até mesmo uma sessão regular de vinte minutos pode ajudá-lo a atingir suas metas de condicionamento físico e melhorar a saúde. As máquinas de remo podem ser uma ótima maneira de se exercitar se você estiver com pouco tempo. Leva alguns minutos para configurar as coisas, e você está pronto para ir. Se for o único tempo que você tem disponível, ainda é possível assistir ao seu programa de TV favorito enquanto remamos. Esta é uma ótima maneira de se exercitar se você não é um grande fã de malhar – todos sabemos que a motivação às vezes é difícil; pode dar-lhe o impulso para encontrar um horário regular para o exercício e tornar muito mais provável que você seja capaz de fazer do exercício um hábito de longo prazo. Se você vai fazer isso, no entanto, é realmente importante garantir que você não fique muito absorto em seu programa de TV e deixe sua técnica escorregar! Meu conselho seria praticar e entrar em um bom ritmo e aperfeiçoar sua técnica antes de adicionar o entretenimento visual. Máquinas de remo podem ser usadas para diferentes tipos de treinamento. Você pode fazer uma linha reta e consistente ou treinamento intervalado. Existem muitos tipos diferentes de treinamento intervalado, como o HIIT, mas, essencialmente, eles usam diferentes rajadas de remo de baixa a moderada intensidade intercaladas com sessões curtas de atividade de alta intensidade. Diferentes tipos de máquinas de remo Há uma variedade de diferentes tipos de máquinas de remo disponíveis no mercado, então aqui está um guia rápido sobre o que esperar de cada tipo: Máquina de Remo Hidráulica Estes podem ser uma boa opção para quem tem um orçamento apertado e onde o espaço é um problema. A resistência nos remadores hidráulicos vem do ar ou líquido que é comprimido em um cilindro ou pistão, e isso pode ser ajustado na maioria dos modelos. Eles diferem de outros tipos de máquina de remo porque as alças são colocadas nas laterais, de modo que não permitem que você puxe em linha reta, o que não é realmente um movimento de remo natural, e pode ser difícil coordenar seu braço e movimentos das pernas. Máquinas de remo com volante Estes tipos de máquinas de remo apresentam um volante com pás de ventilador na frente, acoplado a uma alça de polia que permite um movimento de remo natural e uma ação suave e contínua. A resistência se origina do movimento de tração contra a resistência do ar que gira o volante. O nível de resistência é aumentado simplesmente puxando com mais força o volante. A máquina de remo Concept II é o remador de volante mais conhecido e é usado em muitas academias, centros de fitness e reabilitação. É também a máquina escolhida para muitas competições de remo, incluindo o Campeonato Mundial de Remo Indoor. No entanto, tem um custo considerável, e há remadores de volante mais econômicos disponíveis. Remadores internos de resistência magnética A operação silenciosa – praticamente silenciosa – e suave torna esses tipos de máquinas de remo uma escolha muito popular para muitas pessoas, especialmente para uso doméstico. A resistência nesses tipos de máquinas é proporcionada pelo uso de uma força magnética que cria um arrasto – semelhante a um sistema de frenagem – no sistema operacional, dificultando a remada. Como não há peças de contato para criar a resistência, as máquinas de remo de resistência magnética não produzem nenhum atrito no volante, o que é o motivo da falta de ruído. Além disso, isso também reduz a quantidade de manutenção que a máquina provavelmente precisará. Existem diferentes subtipos de máquinas de remo de resistência magnética. Alguns são baseados puramente em resistência magnética, enquanto outros usam uma combinação de resistência magnética e de ar para proporcionar um treino de boa qualidade e manter a resistência em um nível consistente durante toda a sessão de treinamento. A melhor máquina de remo barata – obtenha seu próprio remador por menos de US $ 500 no orçamento Os equipamentos de ginástica não são baratos, e as máquinas de remo não são exceção. Como em tudo, você tende a obter o que paga, por isso não é uma tarefa particularmente fácil encontrar máquinas de remo de boa qualidade por menos de US $ 500. Dito isso, fiz muita pesquisa, vasculhei todos os diferentes modelos disponíveis e revisei os que valem a pena considerar. Este fim do mercado de máquinas de remo é amplamente dominado por duas empresas, ambas com máquinas que incluí para análise. Esses modelos geralmente são bons para usuários leves a moderados que desejam melhorar sua aptidão cardiovascular geral e força muscular e talvez perder peso. Para usuários que desejam treinar regularmente em alta intensidade, recomendo fortemente o uso de uma máquina de nível comercial, que pode custar mais inicialmente, mas provavelmente durará mais e resistirá aos rigores do treinamento pesado.





Nossa escolha para a melhor máquina de remo barata O vencedor geral na minha opinião tem que ser a máquina de remo Stamina Body Trac Glider 1050. É produzido por uma empresa de sólida reputação e oferece um excelente treino para a maioria dos usuários, com uma ação suave e uma intensidade de resistência suficientemente alta para a maioria das pessoas, apesar de uma ligeira diminuição da tensão à medida que a máquina aquece. Em suma, é uma ótima máquina para usar em exercícios leves a moderados em casa e de forma realista, como já abordamos; usuários pesados ​​realmente precisam investir mais de $ 500 em seus equipamentos. Portanto, dado o preço baixo – foi o menos caro de todas as máquinas de remo analisadas – oferece um bom treino e uma excelente relação custo / benefício. O único problema foi o problema com as tiras dos pés serem menos seguras, mas esse é um problema que, ao contrário de muitos dos problemas que as pessoas podem experimentar com uma máquina de remo, pode ser facilmente remediado em casa. Fora isso, ele tem uma garantia razoável de uma empresa estabelecida que oferece a tranquilidade de que você obterá o valor do seu dinheiro com esta máquina de remo. Mais

