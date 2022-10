Qual é a melhor máquina de remo de água em 2022?

Equipamento

Desde a primeira temporada de Castelo de cartas quando Frank Underwood começou a usar uma máquina de remo aquático, as vendas de remadores aquáticos aumentaram.

Depois de cada episódio em que a máquina de remo aparece, as pesquisas do Google aumentam por termos como “House of Cards Rowing Machine” ou “Frank/Kevin Spacey Rowing Machine”. Se o Sr. Spacey ainda não está na comissão, ele certamente deveria estar.

Algumas pessoas procuram um significado ou simbolismo oculto no uso de uma máquina de remo de água em House Of Cards. A mensagem mais simples pode ser a perda de peso e o físico rasgado que Frank Underwood ganha ao usar seu remador.

As máquinas de remo aquático oferecem os mesmos benefícios de um ótimo treino cardio de baixo impacto que as máquinas tradicionais.

Por que escolher uma máquina de remo de água?

Máquinas de remo aquático, como o nome sugere, usam apenas água para criar resistência durante o treino. A água circula em um volante especialmente projetado para tentar imitar a sensação de remar na água real. O som silencioso da água é frequentemente considerado bastante calmante pelos usuários.

Com a água sendo 800 vezes mais densa que o ar (fonte), não há necessidade de amortecimento extra ou resistência adicional como nos remadores aéreos. Quanto mais forte ou mais rápido você puxa, mais resistência é gerada, dando a você variações quase infinitas de treino.

No início da tração há muito pouco atraso na resistência, mas no meio do curso a resistência diminui à medida que a pá no volante sobe através da água. No final do curso, a resistência aumenta novamente.

Os treinadores físicos argumentam que isso pode fornecer um treino cardio extremamente eficiente, desafiador o suficiente até mesmo para o usuário mais atlético.

As máquinas de remo de água podem custar significativamente mais do que as alternativas, mas oferecem desempenho extremamente alto, são silenciosas e podem ser fáceis de armazenar. Muitos dos modelos premium mais sofisticados apresentam acabamentos em madeira, como madeira de cerejeira ou carvalho, e seriam uma adição atraente à maioria dos quartos. O Museu de Arte Moderna até vende um modelo da WaterRower em sua loja, a única peça de equipamento de exercício que eles vendem.

Nossas 5 principais máquinas de remo aquático

O alto preço de muitas máquinas de remo de água pode impedir algumas pessoas de comprar uma, optando por um modelo tradicional mais barato. Com alguma pesquisa cuidadosa, você pode escolher a máquina certa que não apenas ficará ótima, mas também durará muitos anos.

Nossa escolha para a melhor máquina de remo de água

As máquinas de remo de água podem exigir um investimento maior de tempo e dinheiro do que os remadores tradicionais de ar ou hidráulicos. Com uma consideração cuidadosa, você pode escolher uma máquina que durará muitos anos de uso punitivo e ficará bem em sua casa.

Depois de olhar para os modelos dos principais fabricantes, eu teria que concordar com Frank da House Of Cards e dizer que a WaterRower Natural Rowing Machine é a melhor máquina de remo de água disponível em 2022.

