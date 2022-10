Qual é a melhor esteira para caminhar em 2022?

Equipamento Sabe aqueles dias chuvosos e ventosos? Aqueles em que você sabe que realmente precisa sair e fazer algum exercício, mas só quer ficar debaixo das cobertas ou aconchegado em frente ao fogo? Sim eu também! Alguns dias é muito difícil se motivar para se levantar e fazer isso, mesmo para os atletas mais experientes, então não se sinta sozinho nessa. Até os personal trainers têm dias em que consideram assistir à mais nova maratona da Netflix em vez de ir à academia. No entanto, para muitas pessoas, ter equipamentos de ginástica em casa torna muito mais fácil encontrar a motivação para fazer o corpo funcionar. Também é uma grande ajuda para pessoas com agendas muito ocupadas para ajudá-las a encontrar tempo para se exercitar. Ter uma esteira em casa é uma excelente solução para muitas pessoas. Não se engane pensando que as esteiras são apenas para quem gosta de correr como uma chita – mesmo quem gosta de fazer uma caminhada rápida pode se exercitar muito com este equipamento. Ao considerar a compra de um para sua casa, é uma grande decisão de compra e há vantagens e desvantagens para cada modelo. Então, neste artigo, vamos dar uma olhada em tudo que você precisa considerar ao procurar a melhor esteira para caminhada. O que é uma esteira? Uma esteira é um equipamento de exercício projetado para permitir que você caminhe, trote ou corra. As esteiras funcionam por meio de um grande cinto que é controlado por velocidade, permitindo que você se exercite de forma eficaz em um espaço relativamente pequeno. As esteiras funcionam por um motor elétrico ou, em modelos manuais, pela força física de você caminhar, para conduzir uma esteira grande e plana. Há muitos modelos diferentes para escolher. Benefícios das esteiras As esteiras oferecem muitas vantagens diferentes para todos os tipos de usuários. Aqui estão apenas alguns dos benefícios de usar uma esteira: Exercício de baixo impacto Andar em uma esteira é uma ótima maneira de melhorar a forma física. Comparado a muitas outras atividades, é bom para as articulações e ajuda a melhorar a aptidão cardiovascular. Melhorar seu condicionamento físico ajuda a reduzir o risco de muitas doenças graves, como doenças cardíacas e derrames. Ficar mais ativo também pode ajudar na perda de peso e fazer você se sentir bem consigo mesmo! Conveniência Às vezes é difícil encontrar tempo para encaixar um treino com todos os outros compromissos em nossas vidas. Uma das vantagens de ter uma esteira em casa é que ela está disponível para você usar sempre que tiver tempo sem precisar sair de casa. Custo-beneficio Investir em uma esteira de qualidade decente pode ser caro inicialmente, mas como você economiza em mensalidades caras de academia, você deve chegar bem perto de recuperar o custo da máquina a longo prazo. Exercício em todos os climas! Além de poder fazer exercício à hora que lhe apetecer, também não importa o que o tempo esteja a fazer – faça chuva ou faça sol, pode sempre dar um passeio! Multitarefa Se você tiver espaço para instalar sua esteira em sua sala principal, é possível se exercitar enquanto assiste ao seu programa de TV favorito ou lê um livro. Algumas pessoas até montam uma mesa em torno de alguns tipos de esteiras para que possam caminhar e trabalhar ao mesmo tempo. Desvantagens das esteiras Ao pensar em comprar uma esteira para usar em casa é importante ser objetivo, e há algumas desvantagens a serem observadas: Custo inicial Comprar uma esteira pode ser caro. Embora você não precise necessariamente gastar muito dinheiro em uma máquina realmente pesada se pretende usar uma esteira para caminhar, também deseja que a máquina dure um bom tempo, por isso é aconselhável investir um pouco mais em uma máquina de boa qualidade. Espaço de estacionamento Não… não para o seu carro – para a sua esteira! Eles tendem a ser máquinas bastante volumosas, por isso é importante garantir que você tenha espaço adequado e decida onde colocar sua esteira em sua casa. O bom das esteiras é que elas não precisam de muito espaço livre ao redor da máquina, uma vez configurada e pronta para uso. Por que uma esteira para caminhada? Em primeiro lugar, caminhar é um ótimo exercício para praticamente todos. A menos que você tenha uma condição médica específica, ou seu médico tenha lhe dito para não caminhar longas distâncias, todos podem aproveitar os benefícios para a saúde. Caminhar é uma ótima atividade cardiovascular que fortalece o coração, melhora a eficiência dos pulmões e pode reduzir o risco de pressão alta, doenças cardíacas e derrames. Caminhar é uma atividade de impacto razoavelmente baixo que é muito mais fácil para as articulações do que correr, correr ou pular. Por ser de menor impacto, você não precisa de uma esteira turbinada com alta potência projetada para suportar o tipo de força gerada pela corrida. Você também pode optar por uma esteira com um cinto mais curto, já que o comprimento de uma passada de caminhada é muito menor do que uma passada de corrida, o que significa que sua esteira não ocupará tanto espaço. Dicas de segurança para esteiras Ao usar suas esteiras, há aspectos importantes de segurança a serem observados. Aqui está o meu guia básico para a segurança da esteira: Use roupas que sejam confortáveis ​​e que não restrinjam seus movimentos, mas nada tão folgado que possa prender em qualquer parte da mecânica da máquina e causar ferimentos. Use calçado apropriado – você não precisa necessariamente de tênis de corrida de primeira linha, mas precisa de um tipo de sapato que envolva seu pé, seja confortável e tenha algum amortecimento. Use os mecanismos de segurança da máquina – eles existem por um motivo. Não olhe para baixo – isso pode fazer você perder o equilíbrio, então tente continuar olhando para frente. Não suba ou desça de uma esteira em movimento – comece a caminhar em baixa velocidade, aumente gradualmente o ritmo conforme necessário e diminua a velocidade da máquina gradualmente no final do treino. Todos também devem fazer isso para aquecer e esfriar, bem como por segurança. Qual é a melhor esteira para caminhada? Com tantas coisas sendo compradas on-line nos dias de hoje, sem o assistente de vendas experiente que o guia pelos benefícios de cada produto, escolher a máquina certa para você pode ser assustador, especialmente se você não for um especialista em fitness. É por isso que dei uma olhada no que está por aí e selecionei uma série de esteiras que acho que poderiam ser as melhores esteiras para caminhar.









Nossa escolha para a melhor esteira para caminhada Ao considerar todas as esteiras analisadas, em nossa opinião, a esteira elétrica Sunny Health & Fitness SF-T7603 superou a conta como a melhor esteira para caminhada em geral. Os usuários gostaram muito dos controles fáceis de usar e da variedade de velocidades e opções de treinamento, como os nove programas de treino diferentes, as três configurações de inclinação e a flexibilidade fornecida pelos pequenos incrementos de velocidade. Esta esteira possui um motor razoável para uma esteira de caminhada, e a velocidade máxima deve ser adequada para a maioria das pessoas. Além disso, esta esteira oferece uma boa relação custo-benefício e é construída para durar. Para não esquecer a garantia razoável de um fornecedor respeitável, que sugere que esta esteira é uma ótima relação custo / benefício para exercícios leves a moderados. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

