Qual é a melhor esteira para corredores em 2022?

Equipamento Para os corredores, uma esteira permite que o treinamento continue mesmo que a mãe natureza decida chover em seu desfile. Não apenas isso, mas a máquina certa oferece um ótimo treino cardio – para que você fique em forma durante todo o ano. Se você gosta de correr, você não está sozinho. É um esporte popular, e é por isso que há tanta escolha por aí. No entanto, qual é a melhor esteira para corredores? Benefícios da corrida em esteira Vamos encarar, por mais que gostemos de “pegue a estrada” para treinar, há momentos em que nem sempre é possível. Ame ou deteste, correr em uma esteira tem seus benefícios. Reduz o Impacto Para corredores regulares, muitas vezes recomendo incorporar exercícios em esteira em sua rotina, e é por isso que: A corrida é um esporte de alto impacto que concentra todo o peso do corpo nas pernas. Isso eventualmente leva ao desgaste em seus ossos. As esteiras têm uma superfície de corrida mais tolerante em comparação com os quilômetros na estrada – reduz o impacto nas articulações. Permite o treinamento de colina O treinamento em subidas é ótimo para melhorar o desempenho geral da corrida. (fonte) Aumenta a potência e a força e usa os músculos de uma maneira diferente da corrida em terreno plano. Uma esteira pode ajudá-lo a recriar subidas com a ajuda de uma função de inclinação. Isso é particularmente útil se você mora em uma área baixa e tem chances mínimas de subir colinas decentes. Você controla o ritmo Quando você está na estrada, pode inconscientemente desacelerar sem perceber. Se você deseja focar seu treinamento em torno de um marcador definido, uma esteira permite definir o ritmo e mantê-lo lá. Reduz o risco de lesões O mau tempo e os extremos sazonais podem tornar as condições longe de serem favoráveis. Variações ambientais, como folhas caídas, gelo e solo úmido, são causas potenciais de escorregões, tropeções ou até mesmo quedas. Uma esteira para não apenas mantê-lo seco e aquecido, permitirá que você se concentre em sua corrida. Então, em vez de se preocupar com os perigos, você terá mais treino. Desvantagem da corrida em esteira Tédio A principal razão pela qual as pessoas detestam correr na esteira é simplesmente porque é maçante. Quando você corre ao ar livre, por exemplo, a constante mudança de cenário o torna interessante. No entanto, existem maneiras de superar esse obstáculo – ouça música e mantenha seus treinos variados. A melhor esteira para corredores Você será mimado pela escolha ao procurar uma esteira. Há muitos por aí, mas saber qual fabricante oferece a melhor qualidade para atender às suas necessidades é a parte difícil. Para ajudá-lo em sua busca, comecei a correr e criei cinco concorrentes para o título de melhor esteira para corredores.









Nossa escolha para a melhor esteira para corredores A melhor esteira para corredores, na minha opinião, deve ser a NordicTrack – T 6.5 S Esteira, pois é simplesmente uma pioneira. Tem uma boa velocidade máxima, o que é importante para os corredores e um nível de inclinação decente se você quiser se desafiar. Os controles são fáceis de usar e eu adoro o fato de que esta esteira oferece a opção de “dar duro” se você quiser criar uma superfície firme semelhante à corrida na estrada. Portanto, acredito que esta seja uma boa opção para corredores que estão pensando em adicionar uma esteira em seu plano de treinamento. Mais

