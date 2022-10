Qual é a melhor esteira para casa em 2022?

Equipamento As esteiras são uma das peças mais populares de equipamentos de exercícios domésticos, pois são uma excelente opção para um treino de cardio e ótimas para queimar calorias. As esteiras são uma boa escolha para aqueles que são muito tímidos para ir à academia ou que simplesmente não têm tempo. Ter uma esteira em sua casa significa que você pode suar sempre que puder, sem que ninguém o observe! Usar uma esteira em casa também não significa que você tenha que sacrificar seu treino. Existem inúmeros treinos que você pode fazer no conforto da sua casa, incluindo rotinas HIIT que são ótimas quando você está com pouco tempo, assim como este exemplo abaixo: Há algumas coisas a serem consideradas ao procurar uma esteira para uso doméstico, portanto, para ajudar na sua tomada de decisão, analisei as melhores esteiras para uso doméstico no mercado e dei algumas dicas para fazer a melhor escolha para o seu treino precisa. Há algumas coisas a serem consideradas ao procurar uma esteira para uso doméstico, portanto, para ajudar na sua tomada de decisão, analisei as melhores esteiras para uso doméstico no mercado e dei algumas dicas para fazer a melhor escolha para o seu treino precisa. Qual esteira é ideal para você? Ao procurar uma esteira, há alguns pontos-chave a serem considerados, incluindo velocidade, inclinação, comprimento da plataforma de corrida, recursos de treino e recursos de economia de espaço. Então, vamos dar uma olhada nisso com mais detalhes. atuação A opção de alterar o gradiente de inclinação em uma esteira de plana para bastante íngreme aumentará a intensidade de sua sessão de treino, aumentará a capacidade pulmonar e, por sua vez, você queimará mais calorias. A maioria das esteiras de uso doméstico tem até 12% de inclinação, suficiente para um treino de subida extenuante. Outro ponto importante a ser observado é a velocidade. Se você estiver usando sua máquina para a velocidade de caminhada, não importa, mas para os corredores é fundamental. O ser humano médio corre a um ritmo de 6 a 9 MPH, então escolha uma esteira que tenha uma velocidade que possa ajudar no seu treinamento físico. O tamanho da plataforma de corrida (que é o comprimento da correia que acomoda sua passada) é outra coisa a considerar. Não adianta escolher um deck curto se você tiver mais de 1,80 m de altura. Uma esteira com um comprimento de cinto de 60 polegadas acomodará bem indivíduos altos quando usado para correr, embora para caminhantes um deck de corrida mais curto seja bom. Recursos de treino As esteiras vêm com uma variedade de exercícios pré-programados, desde aquecimento, escalada até opções aeróbicas. É bom ter uma diversidade de exercícios para mantê-lo motivado e desafiado. Correr ou caminhar em uma esteira em ambientes fechados pode ser chato, ao contrário do cenário em movimento ao ar livre que mantém você focado. Algumas esteiras vêm com ótimos recursos extras, como iFit, Viafit e Passport Ready (treinamento virtual em todo o mundo). Monitores de frequência cardíaca nas alças de mão são comuns em esteiras e são um bom recurso a ser considerado, pois é importante monitorar sua frequência cardíaca durante o exercício. Pense no espaço Equipamentos de ginástica podem ocupar muito espaço e isso é ótimo se você tiver uma sala de ginástica em sua casa. Para quem mora em apartamentos pequenos, uma compra inteligente seria um equipamento dobrável. Muitas esteiras são máquinas dobráveis, mas mesmo com a plataforma de corrida dobrada, elas ainda ocupam um pedaço de espaço. As esteiras domésticas são dimensionadas para conveniência e mais leves do que as máquinas comerciais para facilitar a movimentação, algumas até dobram para economizar espaço no armazenamento. Seu orçamento O preço é um fator chave na tomada de decisão. Alguns modelos com preços acessíveis são boas máquinas para iniciantes em fitness, mas a falta de qualidade pode significar que sua esteira acaba sendo um gancho de casaco caro! Para o outro extremo, esteiras de alto preço que vêm com muitos recursos extras que são desnecessários para a maioria dos usuários. garantia Embora as esteiras não precisem de muita manutenção, uma garantia oferece uma boa tranquilidade. A manutenção é necessária para as correias do piso afrouxarem e precisarem de ajuste após um período de uso. Os motores precisam ser de boa qualidade e as boas garantias poderosas cobrem o uso vitalício dos motores e da estrutura. A melhor esteira para casa 2022 Com tantas esteiras no mercado, é difícil saber por onde começar a procurar. Portanto, dei uma olhada no que está por aí e selecionei cinco opções principais que acho dignas do título de melhor esteira para casa em 2022.











Para mim, a melhor esteira para casa no meu livro é a Horizon Fitness – Adventure 5 Treadmill, uma ótima máquina para uso doméstico. Com muitos recursos extras, esta esteira é um excelente valor. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação