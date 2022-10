Quais são as melhores bicicletas ergométricas reclinadas em 2022?

Equipamento Andar de bicicleta é uma ótima maneira de manter a forma e uma bicicleta ergométrica reclinada oferece algo um pouco diferente da norma. À primeira vista, você pode pensar que se assemelha a uma espreguiçadeira preguiçosa, mas a aparência pode enganar. Este equipamento é incrivelmente eficaz e abre caminho para muitos benefícios de fitness se você preferir se exercitar em casa. A melhor bicicleta ergométrica reclinada tornará um estilo de vida ativo mais fácil de alcançar, então aqui está uma rápida análise do que você pode esperar de uma. O que é uma bicicleta ergométrica reclinada? A primeira coisa que você notará é que ela não se parece com um tipo comum de bicicleta. E é porque não é. Com uma bicicleta reclinada, sua posição é totalmente diferente e você se senta horizontalmente em uma posição reclinada. O banco fica mais baixo, tem uma área mais ampla e os pedais ficam mais à frente. Isso lhe dá um centro de gravidade mais baixo e maior estabilidade. Em vez de sua bunda aguentar toda a tensão, seu peso é distribuído de forma mais uniforme. Isso significa que você pode esquecer qualquer problema com um vagabundo dormente neste tipo de bicicleta! O encosto fornece suporte e equilíbrio adicionais. Confira o link abaixo se quiser saber mais sobre como usar uma bicicleta ergométrica reclinada: Por que devo escolher uma bicicleta ergométrica reclinada? Muitas vezes, os fãs ávidos da aula de spinning me encaram como se eu tivesse três cabeças quando digo para eles subirem em uma bicicleta reclinada. O fato é que as bicicletas reclinadas oferecem grandes benefícios de condicionamento físico e aqui está o porquê. Cardio Os exercícios aeróbicos são o principal concorrente para derreter a gordura indesejada e controlar o peso. Vamos enfrentá-lo, esta é provavelmente a principal razão pela qual todos arrasam na academia. No entanto, se a academia em casa é mais sua coisa, o ciclismo reclinado também é uma forma eficiente de exercício cardiovascular. Todos devem fazer um mínimo de duas horas e meia de atividade aeróbica de intensidade moderada (também conhecida como cardio) ou uma hora e quinze minutos de exercício de intensidade vigorosa por semana. (fonte) Bicicletas reclinadas podem tornar esse objetivo facilmente alcançável em casa. Baixo impacto Ao contrário de esteiras ou calçadas, as bicicletas reclinadas são fáceis nas articulações. Este tipo de bicicleta é projetada de forma a suportar o peso da parte superior do corpo. Alivia a pressão na parte inferior do corpo e reduz o risco de lesões nos joelhos ou tornozelos. Desenvolve a força da parte inferior do corpo Dois dias por semana você precisa incorporar exercícios de fortalecimento muscular em sua rotina de exercícios. (fonte) Bicicletas reclinadas são incríveis para construir força em suas pernas. Devido à posição do corpo, toda a força deve vir da parte inferior do corpo e força esses músculos a trabalhar mais. Seus glúteos, quadríceps, isquiotibiais e panturrilhas terão um treino completo ao andar de bicicleta reclinada. Incentiva treinos mais longos O pensamento de shorts de spandex acolchoados te enche de pavor? Não tenha medo, as bicicletas reclinadas são confortáveis ​​na bunda. O assento de grandes dimensões se assemelha a uma cadeira real, não a uma sela, o que aumenta os fatores de conforto e suporte. A frase “sem dor sem ganho” não se aplica quando se trata de bicicletas reclinadas. O suporte de bicicletas reclinadas também reduz o risco de tensões e tensões em seu corpo, o que reduz as chances de fadiga. Obviamente, a fadiga muscular faz parte do curso, mas é diferente de sentir dor em uma posição desconfortável. E o resultado combinado? Isso significa que é mais provável que você encontre seu poder de permanência e mantenha sua rotina de exercícios. Através de um treino melhor, seus níveis de condicionamento físico aumentarão mais rapidamente e você alcançará seus objetivos mais rapidamente. Quem pode se beneficiar do uso de uma bicicleta ergométrica reclinada? Na minha experiência, as bicicletas ergométricas reclinadas são valiosas para muitas esferas da vida. Aqui está um resumo de quem seria adequado para alguma ação reclinada. Idoso A posição mais baixa do assento reduz muitas limitações para quem tem menos mobilidade, como os idosos. O fato de ser fácil de subir e descer o torna uma escolha segura. Isso também significa que eles podem se manter ativos e se exercitar. Reabilitação Os reclinados são uma ótima opção para quem está se recuperando de uma lesão ou cirurgia e precisa de reabilitação. É uma maneira segura e eficaz de melhorar a flexibilidade e aumentar a força. Acho que as pessoas muitas vezes se aproximam de mim para planos de treinamento de bicicleta reclinada para ajudar a construir ou manter sua força muscular e recuperar seus níveis de condicionamento físico. Tomemos, por exemplo, se você estiver se reabilitando de uma cirurgia no joelho pós-operatória, uma bicicleta reclinada ajudará a construir os músculos das pernas e, ao mesmo tempo, proporcionará um treino cardio sólido. Apropriado para todos os níveis de aptidão Como você não se inclina para frente em bicicletas reclinadas, elas são mais fáceis de usar. Seu corpo não precisa trabalhar tanto. Isso o torna uma escolha inteligente para aqueles que desejam desenvolver uma taxa constante de cardio e força muscular. Mesmo para ratos de academia experientes, muitas bicicletas reclinadas oferecem diferentes programas e níveis de resistência que geram todos os tipos de intensidade e desafios. Dor nas costas crônica Se você sofre de dor nas costas, a última coisa que você quer fazer é qualquer tipo de exercício que vai colocar um estresse adicional em suas costas. As bicicletas verticais fazem com que você se incline, enquanto as reclinadas fazem o oposto. A posição reclinada facilita as costas e reforça uma melhor postura. Nota importante Para qualquer pessoa com condições médicas ou que esteja passando por qualquer forma de tratamento clínico ou fisioterapêutico, recomendo conversar com seu consultor de saúde antes de iniciar um novo plano de exercícios. Desvantagens de uma bicicleta ergométrica reclinada Na minha linha de trabalho, muitas pessoas me perguntam se existe o equipamento de tamanho único. Obviamente, depende muito de seus objetivos e circunstâncias quanto às desvantagens de qualquer tipo de equipamento. Em termos de bicicletas reclinadas, aqui estão alguns pontos que tento conscientizar as pessoas. Não é um treino de corpo inteiro Se você está procurando algo para trabalhar todo o corpo, uma bicicleta reclinada não é a resposta para você. As bicicletas reclinadas concentram sua atenção no trabalho da parte inferior do corpo, como glúteos, isquiotibiais, quadríceps. Se você quiser incluir um exercício para a parte superior do corpo, invista em pesos de mão ou faixas de resistência para cuidar desse lado das coisas. Espaço Devido à natureza do design, as bicicletas reclinadas ocupam muito espaço. Os designs volumosos são uma dor de cabeça se o espaço for limitado. No entanto, o mercado oferece alguns designs dobráveis ​​compactos, mas eles têm recursos básicos que, sem dúvida, níveis mais avançados de condicionamento físico sentirão falta. Melhor bicicleta ergométrica reclinada A popularidade dos equipamentos de ginástica em casa criou uma ampla gama de opções. A desvantagem significa classificar entre o bom, o ruim e o feio. Nossa escolha para a melhor bicicleta ergométrica reclinada Para mim, a melhor bicicleta ergométrica reclinada deve ser a bicicleta reclinada Schwinn MY16 230. É uma bicicleta impressionante com uma variedade de recursos para todos os níveis de condicionamento físico. O assento é ventilado e ergonomicamente projetado para o máximo conforto, o que lhe dará incentivo para permanecer naquela cadeira e completar seus treinos. As 22 funções de programa predefinidas e 20 níveis de resistência tornarão mais fácil adaptar os treinos precisamente às suas necessidades. A ampla gama de opções também criará espaço para progressão à medida que sua aptidão aumentar. Acho que isso seria uma escolha sólida para quem deseja adicionar uma bicicleta ergométrica reclinada à sua academia em casa. Mais

