Qual é o melhor banco de Curl Preacher em 2022?

Equipamento O aumento dos custos de combustível e estilos de vida cada vez mais ocupados levaram mais pessoas a se exercitarem em suas próprias casas. Se você deseja aumentar seus antebraços e bíceps, adicionar um banco de rosca pregador à sua configuração de academia em casa pode ser uma das melhores compras que você fará. Neste artigo, vou dar uma olhada em algumas das principais escolhas para o melhor banco de curl de pregador e como escolher o modelo certo para você. Por que escolher um banco Preacher Curl? Comprar uma máquina que você usa apenas para treinar um grupo de músculos pode não parecer o investimento mais sábio para muitos que montam uma academia em casa. No entanto, um banco de curl de pregador geralmente é muito mais barato do que uma máquina multi-academia doméstica completa, que pode incluir uma almofada de curl, e também ocupa menos espaço. Com o banco de rosca do pregador, você obtém um equipamento de treino habilmente projetado que permite isolar seus bíceps e construí-los. Há muito debate sobre a melhor maneira de aumentar os bíceps tão importantes com alguns treinadores preferindo exercícios de rosca mais tradicionais. Um estudo realizado pelo treinador olímpico Dr. Tudor Bompa descobriu que a rosca direta cria mais atividade no bíceps do que qualquer outro exercício. Descobriu-se que a rosca do pregador trabalha 90% dos músculos do bíceps. (fonte) Outro grande fã do curl de pregador é Arnold Schwarzenegger que usou este exercício com resultados explosivos ao treinar para o Mr Olympia. Mas isso é Larry Scott, o primeiro homem a vencer o Mr Olympia, que é creditado por trazer o pregador curl para a atenção do mundo do fisiculturismo. O curl de pregador é tão onipresente com Scott que muitas vezes é referido como o banco de Scott ou o curl de Scott pelos frequentadores da academia. Os benefícios para a saúde de um Preacher Curl Se Arnie pode desfrutar de resultados tão bons de um supino de rosca direta, não há razão para que você também não deva incluir a rosca direta em sua rotina. O banco de rosca do pregador é direcionado exclusivamente para o bíceps, permitindo um verdadeiro isolamento com ou sem o uso de pesos mais pesados. Manter os braços firmes na almofada significa que você não é capaz de usar o peso do corpo ou outros músculos para iniciar a rosca. Ao contrário das roscas realizadas em pé, você também precisa completar a rosca inteira usando o bíceps em vez de chamar a ajuda dos músculos deltóides anteriores. Nada se consegue sem trabalho. Se depois do que parecia ser um treino de bíceps extenuante, seus bíceps se sentiram bem no dia seguinte, você provavelmente estava sendo ajudado por outros músculos. Você pode obter rapidamente resultados significativos de exercícios como drop sets, pois o banco de rosca permite sobrecarregar o tecido muscular mais do que o normal. O banco de rosca do pregador também pode permitir que você use vários estilos diferentes de pegada, incluindo pegadas propensas, pegadas invertidas e a pegada supina tradicional. Isso permite que você concentre o treino em partes mais específicas do bíceps – ótimo se você quiser se concentrar no braquial. Existem muitos bons vídeos instrutivos disponíveis on-line que mostram como executar corretamente uma rosca de pregador e seus benefícios, um dos quais você pode assistir abaixo. O que procurar ao comprar um banco Preacher Curl Ao procurar os melhores bancos de curl de pregador, há algumas coisas que precisamos considerar. O primeiro e mais importante é o material de que é feito. Isso permitirá que você saiba o quão bem o banco resistirá ao uso a longo prazo e se você o superará. Um banco barato e de baixa qualidade acabará custando mais a longo prazo. Embora tenhamos analisado alguns modelos de orçamento, escolhemos bancos que acreditamos oferecer boa qualidade pelo dinheiro. O padrão de metal usado na estrutura e o vinil usado nas almofadas e assentos podem afetar seu treino. Você precisará de um banco de curl de pregador que seja capaz de apoiá-lo. É sempre aconselhável ir para a capacidade máxima de peso que você pode encontrar ou pagar para que seu corpo ou capacidade cresça a máquina cresce com você. Tamanho importa O tamanho e o peso do banco também podem ser uma preocupação para muitos usuários, porque todos nós temos muito espaço livre. Além disso, o tamanho da pessoa, ou das pessoas que o utilizam, pode ser um fator decisivo. E, finalmente, o conforto do banco de curl do pregador também pode ser importante, se não for confortável, você pode estar menos inclinado a usá-lo. Nossos 5 melhores bancos de curl de pregador Com tantos bancos de curling disponíveis para compra, pode ser difícil fazer uma escolha, por isso analisamos alguns dos mais vendidos e facilmente disponíveis para comprar bancos. Escolhemos nossos cinco melhores bancos de curl de pregador com base na qualidade de construção, ajuste, conforto e custo-benefício.









Nossa escolha para o melhor banco de Curl Preacher Ao olhar para o melhor banco de curl de pregador para comprar, um dos fatores mais importantes na minha opinião é a durabilidade. Por esta razão, minha escolha para o melhor banco de curl de pregador é o banco de curl de braço ajustável Valor Fitness CB-6. O Valor CB-6 oferece o mais próximo de uma máquina de qualidade de academia que você pode comprar para casa por uma fração do preço. Mais

