Qual é a melhor barra olímpica EZ Curl em 2022?

Equipamento

Todos os levantadores de peso querem bíceps maiores e a rosca direta é um dos exercícios mais realizados nas academias. Uma barra de rosca EZ pode tornar a rosca mais eficaz, pois permite que o usuário atinja mais os bíceps. Como o nome EZ ou “fácil” sugere, a barra de curvatura EZ também pode aliviar a pressão dos pulsos e antebraços.

O equipamento de levantamento de peso pode ser caro para comprar ou substituir, escolher uma barra de curling Olympic EZ garante que você tenha flexibilidade para progredir para pesos mais pesados. Analisamos cinco das melhores barras de curling Olympic EZ que estão disponíveis para ajudá-lo a fazer a escolha mais inteligente para sua academia em casa.

Qual é a diferença entre uma barra olímpica EZ Curl e uma barra reta?

A principal diferença entre uma barra EZ curl e uma barra reta é obviamente a forma. Barras retas são feitas de uma haste cilíndrica reta com halteres presos a cada extremidade da haste. A melhor barra de curls EZ também é feita de uma haste cilíndrica com pesos presos em cada extremidade, mas a haste não é reta, tendo várias partes angulares usadas para segurar a barra.

As barras de rosca EZ também são normalmente mais curtas que as barras retas, o que significa que você usa métodos diferentes de pegada do que com uma barra reta. Usando uma barra reta, as palmas das mãos estão voltadas para cima em uma posição conhecida como supinação completa. Ao usar uma barra de curl EZ, suas palmas estão em uma posição semi-supina, a meio caminho entre totalmente voltadas para cima e as palmas voltadas uma para a outra em uma posição neutra.

As diferenças na forma, tamanho e aderência envolvidas no uso de uma barra de rosca EZ podem significar pequenas diferenças nos grupos de músculos que estão sendo treinados. A pegada mais larga de uma barra reta significa que os bíceps são trabalhados mais intensamente. O aperto ligeiramente mais estreito das barras de rosca EZ ativa mais os músculos braquiorradial, um grupo muscular na lateral do antebraço, e trabalha um pouco menos o bíceps.

Exercícios como o curl de pregador EZ-bar com pegada reversa podem ser melhores para construir músculos do antebraço do que exercícios de pegada especializados, pois trabalham os braços superiores e inferiores em um movimento. (fonte)

Qual é melhor: EZ Curl Bar ou Straight Bars?

Muitos fisiculturistas preferem usar barras retas para obter resultados impressionantes em um curto período de tempo. As barras de curl EZ podem ser mais seguras de usar com os pulsos e cotovelos em uma posição mais neutra ao levantar a barra levemente inclinada. O risco de lesões comuns que os atletas podem desenvolver ao longo do tempo usando barras retas, incluindo epicondilite medial (uma dor na parte interna do cotovelo), é reduzido ao usar barras de rosca EZ. (fonte)

Simplificando, os exercícios usando uma barra reta podem atingir seu bíceps um pouco mais, mas aumentam o risco de lesões, enquanto uma barra de rosca EZ pode trabalhar um pouco menos o bíceps, mas diminuir o risco de lesões. As barras de curl EZ são, portanto, recomendadas para iniciantes no treinamento com pesos e especialmente para uso em academias domésticas.

Uma barra de rosca EZ pode não alcançar os resultados mais rápidos, mas saber como fazer uma rosca de bíceps adequada pode ajudar a obter os mesmos resultados em um ritmo mais relaxado. Um vídeo instrutivo útil pode ser encontrado abaixo:

O que procurar ao escolher uma barra olímpica EZ Curl?

As barras de curling Olympic EZ são geralmente mais longas e mais pesadas do que uma barra de curling padrão. Embora as barras olímpicas tenham padrões específicos de tamanho e peso, as barras olímpicas EZ não têm especificações de peso ou tamanho às quais devem aderir. As barras de curling Olympic EZ não são usadas em nenhuma capacidade esportiva oficial, portanto, a padronização não é necessária. Muitos fabricantes fazem barras de curling Olympic EZ em diferentes comprimentos e pesos.

Outra razão para escolher uma barra de curling Olympic EZ em vez de uma barra padrão é para as mangas rotativas ou “spin”. A tração direcional pode colocar uma pressão significativa nos pulsos e nas costas ao fazer levantamentos ou agachamentos. Conforme você move uma barra padrão, as placas de peso querem girar, mas não podem. Experimente uma barra de curling Olympic EZ na academia e você notará imediatamente a diferença na sensação e na técnica.

Faixa de tamanho das barras olímpicas EZ Curl

As barras de rosca olímpica EZ usam uma manga de duas polegadas, portanto, devem ser usadas com pesos olímpicos em vez de pesos de tamanho normal que usam uma manga de uma polegada. O tamanho da manga pode determinar quanto peso você pode levantar. Normalmente, mangas de uma polegada em barras de curl EZ não podem suportar pesos de mais de 160-200 libras. Se você quiser carregar mais peso, uma barra de rosca olímpica EZ pode ser a resposta.

A maioria das barras olímpicas EZ tem 47 polegadas de comprimento, mas algumas podem ter até 60 polegadas de comprimento. O peso da barra pode variar entre 15 e 25 libras em comparação com as barras de curl padrão, que geralmente são muito mais leves em 11-13 libras.

A qualidade do serrilhado pode ser importante

O recartilhamento é a parte texturizada da barra que aumenta a aderência. Com barras padrão, o recartilhamento pode ser bastante pronunciado em comparação com as barras de rosca Olympic EZ, onde o recartilhamento pode ser muito mais fino. Isso pode permitir que você levante pesos mais pesados ​​sem que a barra rasgue suas mãos ou a parte de trás do pescoço.

Os diferentes estilos de pegada que você pode usar em uma barra de curling Olympic EZ também negam a necessidade de uma pegada mais pronunciada. É sempre melhor obter uma barra com recartilhamento que percorre todo o comprimento da barra, o que permite praticar mais variações de aderência. Isso também pode permitir que você isole diferentes grupos de músculos com diferentes exercícios.

Nem todos os ângulos são iguais

A principal razão para escolher uma barra de rosca EZ é evitar a tensão indesejada que uma barra reta coloca nos pulsos e cotovelos. Essa tensão pode ser muito melhor utilizada nos músculos. A quantidade de curvatura (ou os ângulos) de uma barra de curvatura EZ pode alterar a eficácia.

Acabamento geral

Uma das coisas que muitas pessoas ignoram ao comprar uma barra de curling Olympic EZ é a qualidade do acabamento. Se você quiser saber o quão bem ele vai aguentar ao longo do tempo, você precisa olhar para o acabamento. A maioria das barras de cachos EZ vem com um revestimento cromado, mas muitas oferecem a opção de uma barra de cachos EZ preta.

Uma reclamação comum com muitos produtos é que o revestimento pode sair com muita facilidade, mesmo depois de apenas alguns treinos. Isso pode deixar marcas em seu corpo ou superfícies domésticas e, na pior das hipóteses, pode levar à corrosão do metal ao longo do tempo.

A melhor barra olímpica EZ Curl

A decisão de comprar uma barra olímpica EZ muitas vezes pode significar um investimento maior do que muitas barras regulares EZ. Depois de olhar para alguns dos modelos mais vendidos, escolhemos cinco produtos que, em nossa opinião, representam as melhores barras de curling Olympic EZ disponíveis.











Nossa escolha para a melhor barra olímpica EZ Curl

Uma barra de curling Olympic EZ de boa qualidade é um investimento que durará muitos anos. À medida que sua habilidade aumenta, uma barra de curling de qualidade olímpica será capaz de suportar qualquer carga de peso extra que você possa adicionar.

Em nossa opinião, a melhor barra olímpica EZ curl que você pode comprar facilmente online é a Ivanko OBZ-30B 5′ Commercial Olympic EZ Curl Bar. Pode ser o equipamento mais caro que analisamos, mas neste caso você realmente está recebendo o que pagou e um pouco mais também!

Mais