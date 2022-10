Qual é a melhor esteira manual em 2022?

Equipamento Tornar-se mais ativo é algo que muitas pessoas aspiram. Se eles conseguem ou não, no entanto, é outra coisa completamente diferente. Muitas vezes, acho que as pessoas estão muito ansiosas para melhorar sua forma física, por uma de várias razões. Em primeiro lugar, para algumas pessoas, as academias podem parecer intimidantes. Mesmo que a equipe (como eu) seja amigável, acolhedora e acessível, estar cercado por homens de ferro musculosos e pessoas trovejando na esteira é demais para alguns iniciantes. É compreensível. Em segundo lugar, há o fator tempo. Com as pressões da vida cotidiana, e muitas pessoas tentando equilibrar o trabalho, o tempo com seu parceiro, a criação dos filhos e outros compromissos familiares, não é de surpreender que algumas pessoas lutem para encontrar tempo para si mesmas. Em terceiro lugar, o custo da adesão e do equipamento da academia pode ser proibitivo para muitos. A adesão à academia é um compromisso financeiro regular, e o custo de muitos equipamentos domésticos pode chegar a centenas ou milhares de dólares. Mas e se houver uma opção de baixo custo para você começar seu caminho para uma melhor forma física? E ainda melhor – um que você pode usar na privacidade de sua própria casa? Neste artigo, vou dar uma olhada nas esteiras manuais e compartilhar minhas escolhas para a melhor esteira manual do mercado no momento. O que é uma esteira manual? Uma esteira manual difere de uma esteira motorizada porque o movimento é gerado puramente mecanicamente pela força dos pés movendo o cinto da esteira e o volante enquanto você caminha. Isso geralmente dá um bom treino, especialmente para as pernas e parte inferior do corpo, porque nenhuma força vem da máquina. Isso significa que a velocidade é controlada pela pessoa que usa a esteira, não pela máquina. Vantagens das esteiras manuais Além das opções de exercício privado em sua própria casa, como já mencionamos, existem algumas outras vantagens das esteiras manuais que vale a pena considerar: Segurança primeiro Com a falta de necessidade de uma tomada elétrica, não há fios ao redor com uma esteira manual para as pessoas tropeçarem. Sem eletricidade e o fato de que o movimento é gerado pelo usuário pode torná-los mais seguros para ter em torno de crianças pequenas e animais de estimação em comparação com esteiras motorizadas. Mais fácil de colocar em sua casa Como as esteiras manuais não precisam de tomada, elas podem ser usadas em qualquer lugar da sua casa. Isso lhe dá mais flexibilidade de escolha quanto ao local onde você coloca sua máquina para uso ideal. Fácil de mover As esteiras manuais são geralmente o tipo mais leve de esteiras no mercado e também não são tão largas quanto muitas esteiras motorizadas. Isso torna conveniente movê-los, se necessário, e significa que, mesmo que você não tenha espaço para mantê-lo lá o tempo todo, você pode colocar sua esteira na frente da TV quando for a hora do seu programa favorito! Se o espaço é escasso, algumas pessoas guardam sua esteira manual debaixo da cama ou em um armário e só a tiram na hora de se exercitar, e as esteiras manuais leves são ideais para isso. Eu até ouvi falar de pessoas que os levam para fora para usar na varanda ou no pátio, o que é uma ótima ideia! Economizador de espaço As esteiras manuais são geralmente mais compactas do que as esteiras motorizadas, por isso ocupam menos espaço durante o uso. Além disso, como não há motor, elas também tendem a ocupar menos espaço quando dobradas para armazenamento em comparação com esteiras motorizadas. Desvantagens das esteiras manuais Como as esteiras manuais são mais compactas, o cinto da esteira geralmente é muito mais curto do que em muitas esteiras motorizadas. Isso significa que eles são mais adequados para caminhar do que para correr e tendem a ser mais confortáveis ​​de usar se você não for muito alto. Dito isto, se você não for muito alto e tiver uma passada curta, você pode correr ou correr confortavelmente em uma esteira manual. As esteiras manuais são máquinas básicas. O console provavelmente mostrará distância, velocidade e talvez calorias, mas geralmente é só isso. Coisas a observar sobre esteiras manuais Algumas pessoas ficam surpresas com o nível de inclinação em uma esteira manual e acham que é muito íngreme para elas. No entanto, isso geralmente é uma parte deliberada do projeto da esteira manual. Como não há motor para manter a esteira funcionando, os fabricantes usam uma inclinação para aproveitar o efeito da gravidade para manter a esteira em movimento suave durante o uso. Em alguns modelos a inclinação é fixa, outros têm várias configurações de inclinação diferentes que podem ser ajustadas manualmente. Assim como no início de qualquer exercício, especialmente se você é novo ou não treina há algum tempo, é importante consultar seu médico e certificar-se de que é seguro se exercitar. Quem precisa de uma esteira manual? Uma esteira manual pode ser uma ótima opção para pessoas que desejam se exercitar em níveis baixos a moderados de condicionamento físico. Para aqueles que desejam um treinamento de alta intensidade, provavelmente é melhor investir o máximo que seu orçamento permitir em uma máquina motorizada de boa qualidade, que provavelmente será mais durável e mais adequada às suas necessidades. Se você não pode ou não quer investir muito dinheiro em equipamentos de ginástica, uma esteira manual se torna uma opção atraente devido ao baixo preço. Eles são uma boa opção para pessoas que querem experimentar uma esteira para ver se vão usá-la regularmente. À medida que o nível de condicionamento físico melhora, eles podem decidir investir mais dinheiro em uma esteira motorizada posteriormente. As esteiras manuais são uma boa opção para pessoas que querem apenas uma máquina básica de caminhada ou corrida sem todos os sinos, apitos e gadgets extravagantes que vêm com modelos mais caros. Qual é a melhor esteira manual? Eu dei uma olhada nas esteiras manuais em oferta. Não há muita escolha e, no final do dia, você recebe o que paga, especialmente neste modelo básico de mercado. Para ser honesto, acho que todos os modelos analisados ​​são máquinas com preços razoáveis, adequadas se seu objetivo é tornar-se geralmente mais ativo.









Nossa escolha para a melhor esteira manual Quando se trata de esteiras manuais, considerando desempenho geral e usabilidade, além de custo-benefício, acho que a melhor aposta é a esteira manual magnética com inclinação ajustável da Efitment. Era popular entre a maioria das pessoas por seu tamanho compacto, portabilidade e facilidade de uso, e as pessoas ficaram impressionadas com a robustez da máquina, bem como com o seu funcionamento silencioso e suave. Embora ajustar os níveis de inclinação seja um pouco complicado no início, provavelmente ficará mais fácil para a maioria das pessoas à medida que se acostumarem com a máquina; os três níveis de inclinação oferecem uma boa escolha de exercícios diferentes e a oportunidade de trabalhar grupos musculares ligeiramente diferentes. Esses modelos básicos de esteira geralmente não vêm com garantia, portanto, considerando o que você paga por esta esteira, uma garantia de um ano é bastante generosa. Mais

