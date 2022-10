Qual é a melhor máquina de remo magnética em 2022?

Equipamento O remo é um exercício fantástico para o condicionamento físico de todo o corpo, melhorando a saúde cardiovascular e fortalecendo os músculos. Esta é uma razão pela qual, quando se trata de exercícios em casa, uma máquina de remo é uma escolha popular. No entanto, para todas as vantagens que as máquinas de remo oferecem, existem algumas desvantagens. Um problema é o nível de ruído. As máquinas hidráulicas podem ranger e guinchar; as máquinas de ar zumbem constantemente durante o uso devido ao fluxo de ar. Portanto, se seu parceiro está dormindo após o turno da noite ou as crianças estão assistindo TV enquanto você quer se exercitar, usar uma máquina de remo pode ser um problema. Não é assim com as máquinas de resistência magnética, que é uma das razões pelas quais elas se tornaram cada vez mais populares. Vamos ver o que mais as máquinas de remo magnéticas têm a oferecer… O que é uma máquina de remo magnética? A maioria das máquinas de remo magnético se parece muito com os remadores de ar tradicionais. Eles, no entanto, operam de forma ligeiramente diferente, o que lhes dá uma vantagem. A resistência em máquinas de remo magnéticas é fornecida por dois ímãs poderosos de cada lado do volante. A corrente que passa entre os dois ímãs desacelera o volante, tornando-o mais difícil de girar. A configuração da resistência depende da distância entre os ímãs e o volante. Quanto mais próximos os ímãs, mais poderosa é a força e mais difícil é girar o volante. Vantagens dos remadores internos de resistência magnética Como os ímãs não estão em contato direto com o volante, nenhum atrito é produzido. Isso significa que as máquinas de remo de resistência magnética são muito mais silenciosas do que outros tipos de remadores e também estão sujeitas a menos desgaste, portanto, potencialmente precisam de menos manutenção. O sistema de resistência magnética também significa que a resistência pode ser controlada com precisão e mantida em um nível consistente durante o treinamento. Isso também permite o uso mais fácil de programas de treinamento predefinidos. Algumas máquinas usam uma combinação de força magnética e fluxo de ar para criar a resistência e são populares entre os usuários. Quem pode se beneficiar de uma máquina de remo magnético? Como a resistência em uma máquina de remo magnética é facilmente controlada, é uma máquina adequada para todos os tipos de usuários. Iniciantes e pessoas que retornam ao exercício após uma demissão ou lesão podem facilitar o exercício em baixos níveis de resistência e aumentar gradualmente sua forma física. Os busters de ginásio de nível intermediário e alto podem aumentar a resistência e ir em frente! Com seus níveis de resistência rigidamente controlados, os remadores magnéticos são ideais para todos os tipos de treinamento de alta intensidade, incluindo treinamento intervalado. Qual é a melhor máquina de remo magnética? Existem diferentes tipos e padrões de máquinas de remo magnético e, em geral, se você comprar uma máquina mais cara, obterá melhor qualidade e vice-versa. Aqui está uma revisão de algumas das melhores máquinas de remo magnético amplamente disponíveis no mercado. Coisas a considerar Ao comprar uma máquina de remo para uso doméstico, pense em quanto você planeja usá-la e quão intenso deseja que seus treinos sejam. Usuários leves e moderados podem optar por uma máquina mais barata, mas usuários pesados ​​precisam de um remador robusto e durável que dure. Considere também a quantidade de espaço que você tem – algumas máquinas ocupam muito mais espaço do que outras.









Nossa escolha para a melhor máquina de remo magnética Das máquinas analisadas, a melhor máquina de remo magnético em geral, na minha opinião, foi a Stamina Avari Programmable Magnetic Exercise Rower. É uma máquina de boa qualidade que se adapta à maioria dos usuários e é robusta o suficiente para ser durável, mesmo para treinamento de alta intensidade. A única desvantagem foi o nível de conforto do assento para uma minoria de usuários, mas a maioria das pessoas achou uma máquina confortável de alta qualidade que ficaria feliz em usar regularmente. Uma garantia razoavelmente generosa de uma empresa respeitável dá a certeza de que vale a pena gastar um pouco de dinheiro extra nesta máquina para algo que vai durar e oferecer uma boa relação custo / benefício. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação