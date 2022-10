Qual é a melhor esteira inclinada em 2022?

Equipamento Quando se trata de se exercitar em uma manhã escura e fria de inverno, houve momentos – admito abertamente – que até eu lutei para encontrar motivação para sair da cama e ir à academia. Isso acontece com todos nós! É aqui que o equipamento de ginástica em casa realmente se destaca. Agora vem a parte difícil: poucos de nós têm orçamentos e espaço ilimitados para várias máquinas diferentes, e as pessoas geralmente precisam selecionar apenas uma para uso doméstico… mas qual? Uma esteira é uma ótima opção para condicionamento cardiovascular e, se você estiver considerando uma esteira, pense em uma esteira inclinada. Existem várias razões para isso, então vamos descobrir mais e dar uma olhada em algumas das melhores opções de esteiras inclinadas disponíveis. O que é uma esteira inclinada? Uma esteira inclinada é aquela que inclui configurações que lhe dão a opção de inclinar a extremidade dianteira da pista para cima. Máquinas diferentes oferecem vários gradientes diferentes. Isso permite que você treine como se estivesse caminhando ou subindo uma colina, o que é mais realista quando se trata da vida cotidiana e oferece ótimos benefícios à saúde. Vantagens de uma esteira inclinada Ao fornecer a oportunidade de se exercitar no conforto de sua própria casa, não importa qual seja o clima, ter acesso à sua própria máquina de exercícios pode realmente nos ajudar a atingir nossas metas de condicionamento físico. Uma grande vantagem da caminhada inclinada é que seu corpo precisa trabalhar mais. Isso contribui para um treino eficiente para melhorar a força cardiovascular, força muscular e resistência. Andar em uma inclinação queima mais calorias do que andar em uma superfície plana. Como exemplo, a pessoa média que anda a quatro milhas por hora em uma esteira plana por 30 minutos usa cerca de 145 calorias. Com uma inclinação de cinco por cento, a mesma pessoa usaria mais de 240 calorias ao mesmo tempo, e um aumento para uma inclinação de dez por cento usa bem mais do dobro das calorias queimadas andando no plano. Isso significa que uma esteira inclinada ajuda a queimar mais gordura do que outros equipamentos aeróbicos e, portanto, pode ajudar na perda de peso. A caminhada inclinada também aumenta a ativação dos músculos das pernas muito mais do que caminhar em uma superfície plana, ajudando a construir uma grande força e resistência muscular. Desvantagens de uma esteira inclinada Bem, para ser honesto, não são muitos. Uma coisa que eu diria, no entanto, é que leva um pouco de tempo para se acostumar com uma esteira inclinada, então, a princípio, treine pouco e com frequência até se familiarizar com ela. Em segundo lugar, muitas pessoas se sentem um pouco instáveis ​​ao treinar em uma inclinação, então tome cuidado extra para não cair – use as barras de segurança e aumente a inclinação gradualmente. Qual é a melhor esteira inclinada? Existem esteiras inclinadas para todos os tipos de pessoas e bolsas. Dê uma olhada nesta seleção da gama de esteiras inclinadas que analisamos para você.









Nossa escolha para a melhor esteira inclinada De todas as esteiras, minha principal escolha para a melhor esteira é a esteira elétrica Sunny Health & Fitness SF-T7603 para desempenho geral, qualidade e custo-benefício. Esta esteira possui um motor razoavelmente bem alimentado para uma esteira inclinada, com uma velocidade máxima que deve atender às necessidades da maioria das pessoas. Os usuários ficaram impressionados com os controles fáceis de usar e a variedade de velocidades e opções de treinamento, como as três configurações de inclinação diferentes, a inclusão de nove programas de treino diferentes e a flexibilidade fornecida pelos pequenos incrementos de velocidade. A maioria dos usuários sentiu que, considerando o baixo preço e a garantia, esta esteira foi uma boa compra para o usuário médio que deseja fazer treinamento regular de inclinação em um nível leve a moderado. Mais

