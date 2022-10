Qual é a melhor prensa de bancada em casa em 2022?

Equipamento Se você acha que um supino é todo o hype machista ou a melhor coisa desde o pão fatiado, ainda é uma escolha extremamente popular em termos de equipamentos de ginástica em casa e por boas razões. Com qualquer rotina de exercícios, uma mistura de cardio e treinamento de força é o melhor caminho a seguir. O supino é uma ferramenta eficaz quando se trata de pesos e muitos colhem os frutos de seus esforços. Portanto, se você deseja atualizar ou iniciar um novo programa de treinamento de força, precisa pensar sobre qual é o melhor supino em casa para o trabalho? O que é uma prensa de bancada? O supino é uma peça versátil de equipamento de ginástica projetado para ajudá-lo a tirar o máximo proveito de qualquer treinamento de força. Você pode realizar exercícios compostos, como o supino mencionado, bem como muitos outros movimentos sentados ou deitados. Por que supino? Na minha opinião, ao lado do levantamento terra, agachamentos e sobrecargas, o supino é um dos principais exercícios para qualquer rotina de treinamento de força. O supino é ótimo para a parte superior do corpo – na verdade, o Conselho Americano de Exercício classifique-o como um dos três principais exercícios de peito mais eficazes para força e tonificação muscular. (fonte) O supino se concentra no exercício composto, o que significa que você está usando várias articulações e músculos ao mesmo tempo. Ao usar um supino, você está envolvendo músculos primários como: Peitorais – peito

Tríceps – braços

Deltóides – ombros

Bíceps – braços No entanto, com a forma correta, você também usa os músculos das costas (laterais), pernas (quadríceps) e flexores do quadril. Dominar a técnica certa para um supino tradicional é essencial; Já vi muitos cometerem erros e isso só leva a lesões. Se você quer saber como realizar um supino da maneira correta, confira este tutorial: Uma vez que você tenha feito o manejo adequado, o supino é uma ótima medida de força e potência. Você construirá músculos e reduzirá a gordura corporal e também fortalecerá seus ossos. (fonte) Uma vez que você tenha feito o manejo adequado, o supino é uma ótima medida de força e potência. Você construirá músculos e reduzirá a gordura corporal e também fortalecerá seus ossos. (fonte) Em uma nota mais leve, para todos os caras lá fora – o supino também carrega alguns direitos de se gabar de orgulho masculino decente. Uma das maiores brigas de academia que ouço é “o que fazer? vocês banco de sentar?” O que procurar em um supino Se você está pensando em adicionar um supino à sua configuração de academia em casa, aqui estão algumas dicas que peguei ao longo do caminho: Preço O orçamento sempre terá um papel. Como com qualquer coisa, você encontrará opções de baixo custo junto com os modelos com preços mais altos. Tente gastar tanto quanto você pode pagar confortavelmente, mas certifique-se de que vai atender às suas necessidades. Afinal, por que gastar dinheiro com sinos e assobios se você não os usa? Uso principal Pergunte a si mesmo qual é o seu principal objetivo no supino? Para alguns, um supino plano é suficiente para servir como um treino para a parte superior do corpo com pesos livres. No entanto, outros preferem uma variedade de posições para misturar – sentar-se ereto, ou mesmo deitar-se em declínio são possíveis. Quais posições você costuma usar? Os bancos vêm em uma variedade de estilos – alguns são ajustáveis, outros são fixos. A melhor coisa é decidir sobre seu uso principal e começar a partir daí. Peso Máximo Quanto você bancada? Certifique-se de verificar a capacidade máxima de peso do supino. Não adianta comprar algo que não vai atender ao peso que você levanta. Espaço Quanto espaço você tem na sua academia em casa? Se o espaço for apertado, existem opções dobráveis ​​para cobrir isso. Características adicionais Alguns supinos vêm com extras adicionais que permitem trabalhar outras áreas do corpo. Isso abre outros caminhos em termos de peso e treinamento de força. O melhor supino em casa Filtrar as opções disponíveis às vezes pode parecer uma tarefa árdua. Tentar determinar a qualidade de acordo com suas necessidades específicas leva tempo e paciência. Portanto, para dar uma ideia do que está por aí, encontrei cinco opções de supino em casa que acho que devem cobrir os vários níveis de levantamento.









Nossa escolha para a melhor prensa de bancada doméstica O melhor supino em casa, na minha opinião, deve ser o Rep Fitness – Rep 1000 lb Rated Flat Weight Bench, pois tenho a impressão de que este banco significa negócios! Tem uma capacidade de peso total de 1000 libras, o que significa que, se você é iniciante ou mais avançado, atenderá ao seu nível de levantamento. O fato de ser construído com uma construção resistente também indica que ele resistirá ao teste. Portanto, para quem quer equipar sua academia em casa ou até mesmo atualizar, acredito que este supino é uma escolha sólida. Mais

