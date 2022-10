Quais são os melhores anéis de ginástica em 2022?

Equipamento Para ser bem honesto, na ignorância da minha juventude e na presunção alegre de que eu sabia tudo (todos nós já estivemos lá, certo?), eu costumava dispensar anéis de ginástica e nem pensar em incluí-los em meu próprio treino. Desde então, com um pouco mais de conhecimento sobre meu próprio regime de saúde e condicionamento físico e ainda mais por me tornar um personal trainer, desenvolvi um respeito muito saudável pelas argolas de ginástica, e com muito boa razão: Você já viu as armas naquelas ginastas olímpicas?! Os anéis de ginástica são um kit de ginástica incrível que oferece um treino para a parte superior do corpo como nada mais no planeta. Eu tenho sua atenção agora? Eu pensei assim! Deixe-me contar mais sobre o que os anéis de ginástica podem fazer por você e compartilhar minha melhor revisão de anéis de ginástica para 2022. O que são anéis de ginástica? Em termos simples, os anéis de ginástica são dois anéis de madeira ou plástico que são presos a uma superfície estável acima deles por duas tiras que se prendem aos anéis. Parece bastante simples até agora. A simplicidade dos anéis de ginástica é o que os torna um equipamento tão desafiador. Eles não têm nada para estabilizá-los… nada, isto é, exceto seus músculos. Quem precisa de anéis de ginástica? Na minha opinião, as argolas de ginástica são equipamentos fantásticos para quem quer construir braços, peito e ombros mais fortes ou maiores. Mas mais do que isso, porque seus músculos precisam estabilizar os anéis para você usá-los, eles também ajudam a melhorar o controle funcional e a propriocepção. A beleza absoluta dos anéis de ginástica, no entanto, é que eles realmente são para absolutamente qualquer pessoa – de crianças a adultos e de iniciantes a atletas profissionais. Isso pode não ser aparente a partir de uma primeira olhada em um par de anéis de ginástica. Eu acho que uma das principais razões pelas quais eu os dispensei quando comecei a treinar é porque tudo que eu sabia sobre anéis de ginástica era assistir às Olimpíadas e ver aqueles atletas extremamente musculosos se balançando sem esforço. Quero dizer, como você se relaciona com isso? Eu pensei na época que teria que aumentar a força do meu braço para poder usar argolas de ginástica, mas vou contar um segredo… É o contrário! Confira este treino para iniciantes: Longe de ter que ter força suficiente para suportar o peso do corpo empurrando os anéis para baixo, os anéis são realmente o que ajudam você a chegar lá. Longe de ter que ter força suficiente para suportar o peso do corpo empurrando os anéis para baixo, os anéis são realmente o que ajudam você a chegar lá. Veja como: Como começar a usar anéis de ginástica Quando você começa a usar anéis de ginástica, você pode começar simplesmente pendurado nos anéis. Isso ajuda a fortalecer sua pegada e prepará-lo para usar os anéis à medida que avança. Algumas pessoas acham que não conseguem suportar todo o peso do corpo por muito tempo no início; se você achar que é muito desafiador, você pode suportar um pouco do seu peso corporal colocando os anéis em uma altura onde você possa alcançar o chão. De qualquer forma, com a prática regular, as pessoas logo veem uma melhora. Então é hora de passar a praticar as retrações dos ombros para fazer com que os músculos do ombro trabalhem para controlar o movimento e fazer remadas – novamente, com os pés no chão, para trabalhar para poder fazer uma ação de remo na horizontal. Novamente, com a prática, você será capaz de fazer um pull up completo antes que perceba! O que procurar Os anéis de ginástica são geralmente feitos de madeira, plástico ou metal. Todo mundo tem suas preferências – algumas pessoas se sentem confortáveis ​​usando anéis de plástico, outros gostam do peso dos anéis de metal e alguns gostam da sensação sólida da madeira. Uma vantagem da madeira é que muitas pessoas acham que quando suas mãos suam durante um treino, a aderência não é tão afetada quanto nos anéis de plástico. Pequenas variações entre os diferentes anéis podem fazer uma grande diferença no seu treino. Por exemplo, alguns anéis têm um diâmetro de aderência menor, o que os torna muito mais fáceis de segurar se você tiver mãos menores. Fora isso, a decisão de qual tipo de anéis usar depende da escolha pessoal. As tiras precisam ser de boa qualidade e duráveis, e não ter elasticidade ou elasticidade. A maioria dos anéis de ginástica vem com tiras de tecelagem fechada não elásticas. Se você está planejando progredir para flexões e muito trabalho sobre o anel, é melhor usar tiras de largura um pouco mais finas, pois elas não cortam seus braços durante o treino. O sistema de fivela obviamente precisa ser forte e resistente para segurar as tiras com segurança. Muitos conjuntos de anéis de ginástica vêm com uma fivela de estilo cam, que é segura, mas pode demorar um pouco para nivelar os anéis. Isso não é problema se você pretende manter seus anéis montados em uma altura, mas pode ser uma dor no proverbial se você mudar muito de altura ou não tiver espaço para manter seus anéis configurados permanentemente. Os acessórios estilo mosquetão estão agora disponíveis e tornam os ajustes muito mais fáceis de gerenciar. Algumas alças também vêm com marcações para facilitar e facilitar a configuração dos anéis e deixá-los bem nivelados. Segurança Com qualquer equipamento de ginástica, mas especialmente com o kit que eventualmente suportará seu peso corporal, é essencial garantir que ele seja seguro. Onde quer que você decida montar seus anéis de ginástica, certifique-se de que as fixações sejam capazes de lidar com mais do que seu peso corporal, pois você pode optar por adicionar peso extra para tornar seu anel mais desafiador à medida que progride. É vital seguir as instruções para prender as correias e fivelas aos anéis – há uma maneira certa e uma maneira errada, e a maneira errada pode resultar em ferimentos graves e danos às fivelas dos cintos. Se as instruções que acompanham seus anéis não forem claras, entre em contato com o fabricante para obter orientação. É uma boa ideia adquirir o hábito de verificar as tiras e fivelas toda vez que você usar seus anéis apenas para garantir a segurança. Nossa escolha para os melhores anéis de ginástica Dos conjuntos analisados, minha seleção principal para a melhor revisão de anéis de ginástica 2022 é o Titan Fitness 8 ″ Diameter Wood Gymnastics Rings. A grande maioria dos usuários achou que esses anéis eram ótimos para trabalhar; eles gostaram da sensação da madeira e a maioria achou-os fáceis de segurar. A maioria das pessoas achou que esses anéis tinham uma excelente superfície de aderência e, embora os 600 libras. capacidade de peso não é tão alta quanto para outros anéis, esta classificação deve funcionar perfeitamente bem para a grande maioria dos usuários. A Titan Fitness tem uma grande reputação por produzir produtos de alta qualidade, e esses anéis não são exceção. Os usuários quase que universalmente concordaram que esses anéis têm uma ótima relação custo-benefício, e a garantia de devolução do dinheiro é uma boa garantia da confiança da empresa em seu produto. Mais

