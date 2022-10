Equipamento Num relance Os russos inventaram os kettlebells, mas este equipamento de ginástica ganhou seu status internacional. Kettlebells criam um treino eficaz para todo o corpo e é por isso que tem uma popularidade tão sólida na comunidade de fitness – os kettlebells funcionam! No entanto, agora temos um novo garoto no bloco – kettlebells ajustáveis. Assim como seu primo de chaleira, eles abrem o caminho para um treino incrível, mas esses pequenos ocupam menos espaço. Como eles estão atraindo tanta atenção agora, eles merecem uma inspeção mais detalhada. Portanto, vamos nos aprofundar nas especificidades dos melhores kettlebells ajustáveis. O que é um sino de chaleira ajustável? Alguém tinha a cabeça aparafusada quando surgiu com kettlebells ajustáveis. O conceito: fornecer uma variedade de pesos em um único kettlebell. Se você é fã de kettlebells, saberá que eles são um peso utilitário sem frescuras, mas eficaz para quem se exercita. Com kettlebells regulares, você está limitado a um determinado limite de peso para cada sino. Conclusão: você precisará de mais de um desses bad boys para variar seus treinos. Os kettlebells ajustáveis ​​oferecem a possibilidade de adicionar ou remover peso em uma unidade compacta, o que economiza muito espaço e dinheiro. Por que usar sinos de chaleira ajustáveis? Meus clientes realmente avaliam um treino com kettlebell pela simples razão de que os coloca em ritmo e usa apenas uma peça do kit. Eu também estou no “kettlebell profissional” camp e um firme crente de que, quando usado corretamente, não há dúvida de que eles proporcionam um incrível treino de corpo inteiro. Treino Corporal Total Os exercícios Kettlebell se dividem em dois grupos: balísticos e controlados. Qual é a diferença? Os exercícios balísticos são executados rapidamente, enquanto os movimentos controlados são executados mais lentamente. Movimentos balísticos clássicos como o balanço de mão simples ou dupla combinam força e cardio no mesmo movimento. Exercícios controlados, como o agachamento do cálice, concentram-se na força da parte inferior do corpo. A combinação de ambos os aspectos abre uma ampla gama de benefícios de condicionamento físico, como força, resistência, equilíbrio e cardio para queima de gordura. Perplexo para rotinas? Confira este ótimo treino de kettlebell: Afinar a técnica Embora haja um elemento de técnica para acertar o seu swing, uma vez dominado é simples de executar de qualquer lugar, o que o torna uma boa escolha para uma academia em casa. Quer aprender as técnicas certas? Confira este tutorial Especialistas concordam que o Kettle Bells funciona Não se engane, os kettlebells são definitivamente o rei do swing para treinos e você não precisa apenas acreditar na minha palavra. Especialistas convidaram voluntários para treinar usando kettlebells para entender como eles realmente são benéficos para o condicionamento físico. As melhorias foram reconhecidas em áreas-chave – capacidade aeróbica aumentada em quase 14%, mas a força do núcleo melhorou em impressionantes 70%. (fonte) Quando você pensa que essas estatísticas foram alcançadas treinando duas horas por semana em um espaço de oito semanas, isso apenas reforça a eficácia dos kettlebells. O que procurar em sinos de chaleira ajustáveis Kettlebells ajustáveis ​​são um kit versátil para adicionar ao seu arsenal de ginástica em casa. No entanto, existem pontos básicos a serem observados que o ajudarão a descobrir o que é certo para você. Aqui estão as minhas principais dicas para você começar: Ajustabilidade É óbvio – se você quiser mudar seus pesos rapidamente nos treinos, a última coisa que você precisa é perder tempo brincando com ajustes complicados. Procure algo fácil de ajustar e confiável. Lidar com Uma boa aderência é importante para ajudá-lo a manter a forma adequada e por razões de segurança. Certifique-se de que a alça se ajusta adequadamente às suas mãos e é confortável de usar. A alça deve dar espaço suficiente para exercícios com uma e duas mãos. Pesos O nível de peso se resume a duas coisas – quão em forma você está e quão duro você quer treinar. Se você é novo nos kettlebells e deseja começar em um ritmo mais leve para encontrar a forma, uma carga máxima mais baixa com aumentos graduais será adequada. Por outro lado, se você não é estranho aos treinos, os kettlebells mais pesados ​​com incrementos maiores são uma opção melhor. Os melhores sinos de chaleira ajustáveis Procurar kettlebells ajustáveis ​​que se encaixem na sua lista de verificação pode ser uma tarefa demorada. A verdade fria – todos os kettlebells ajustáveis ​​não são criados iguais e isso significa que descobrir quais kettlebells oferecem a melhor qualidade pode ser difícil. Portanto, para ajudá-lo a tirar uma conclusão bem informada, entrei em ação e encontrei cinco kettlebells ajustáveis ​​em torno dos quais acho que cobrirão a maioria dos níveis de condicionamento físico.









Nossa escolha para os melhores sinos de chaleira ajustáveis O rei dos kettlebells, na minha opinião, tem que ser Stamina – X Adjustable Kettle Versa-Bell, pois para mim ele preenche todos os requisitos. No que diz respeito aos kettlebells ajustáveis, isso tem um nível decente de peso máximo que atrairá iniciantes ou intermediários. O mecanismo ajustável é fácil de usar e rápido de mudar durante os treinos; a alça fornece aderência confortável para movimentos com uma e duas mãos. Para completar, é uma construção sólida que fornece um bom equilíbrio para a forma adequada. Portanto, acredito que este seja um bom ponto de partida para quem pensa em kettlebells ajustáveis ​​para treinamento total do corpo. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação