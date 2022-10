Melhor Ginásio Doméstico Acessível para o Dinheiro

Equipamento Num relance No passado, as academias domésticas eram pensadas exclusivamente para os mega ricos que moravam em mansões ou outras casas grandes. Felizmente, hoje em dia, existem muitos dispositivos de ginástica em casa acessíveis, geralmente abaixo de US $ 500, que permitem que qualquer um de nós aproveite os benefícios de uma academia em casa. Neste artigo, analisei os recursos oferecidos por muitas das academias domésticas mais vendidas na tentativa de encontrar a melhor academia doméstica acessível disponível em 2017. Por que escolher uma academia em casa? Ter sua própria academia pessoal em casa pode levar a mais exercícios para você e sua família. Você também pode economizar tempo por não ter que enfrentar o trajeto até a academia local. Você não terá que esperar que outras pessoas terminem de usar o equipamento que você precisa em seguida, e você sabe exatamente quem está usando o equipamento e se ele está limpo e pronto para uso. Um estudo recente mostrou que apenas 150 minutos de exercício moderado podem aumentar sua vida útil em 3,4 anos. Possuir uma academia em casa pode tornar mais fácil para você e sua família fazer essa meia hora extra por dia de exercício. Ao aumentar seu exercício para 300 minutos por semana, você pode até adicionar 4,2 anos de expectativa de vida. (fonte) Montar uma academia em casa pode ser bastante assustador com muitas versões caseiras de máquinas que você vê no ginásio local disponíveis para compra, incluindo esteiras, bicicletas ergométricas ou elípticos. Porque você está aqui, assumimos que você optou por seguir a rota de uma máquina de ginástica em casa. O ginásio em casa tudo-em-um certo pode oferecer resistência e variação de exercício suficientes para garantir que você possa obter um treino completo de corpo inteiro sempre que quiser, sem sair de casa. O que procurar em uma academia em casa A facilidade de uso é um dos principais fatores a serem considerados ao comprar uma academia em casa. Se mudar de um tipo de exercício para outro for muito complexo ou demorado, você pode acabar não usando alguns dos recursos ou, pior ainda, boicotar todo o seu plano de treino. Garantir que a academia em casa que você compra seja fácil de usar, e talvez até divertida, pode ajudá-lo a cumprir suas metas de treinamento pessoal. A variedade de exercícios oferecidos por uma academia em casa deve ser outra grande consideração. Certifique-se de que o sistema escolhido permite que você trabalhe efetivamente todos os principais grupos musculares e tenha uma ampla variedade de exercícios de apoio. Escolher uma academia em casa com muitos dos recursos encontrados em sua academia local pode permitir que você continue um treino planejado por um personal trainer lá. Uma boa academia em casa deve oferecer resistência suficiente e variedade de opções para movimentos, incluindo agachamentos, leg press e supino, permitindo espaço para crescer à medida que você desenvolve mais massa muscular e fica mais forte com os treinos. Recursos extras, como pilhas e cordas de peso duplo e uma infinidade de acessórios de alça, geralmente aumentam o custo de sua academia em casa, mas não necessariamente adicionam muito em termos de versatilidade de exercícios. Considerações práticas O conforto deve ser considerado ao escolher a melhor academia doméstica acessível. Os treinos nem sempre são muito confortáveis, mas você deve tentar garantir que seu equipamento seja. Qualquer academia em casa que você comprar deve ter uma amplitude de movimento natural e ser capaz de acomodar o tamanho do seu corpo. Muitas academias domésticas são bastante altas para manter movimentos de polia altos e podem apresentar bases largas para suporte e estabilidade extras. Certifique-se de que a academia em casa se encaixe onde você deseja e tenha espaço suficiente para ser usada com segurança. Muitas vezes, você pode verificar o tamanho montado na descrição do produto e certificar-se de que sua sala de treino planejada conterá seu novo equipamento. As 5 melhores academias domésticas acessíveis em 2022 Analisamos muitas marcas diferentes de academias domésticas e escolhemos cinco dos mais vendidos que, em nossa opinião, representam a melhor academia doméstica acessível pelo dinheiro.









Nossa escolha para a melhor academia em casa acessível Costumo recomendar a muitos clientes na academia que eles possam complementar seu programa de treinamento continuando em casa. Para os dias em que o carro não liga ou você simplesmente não tem tempo para ir ao clube local, uma academia em casa pode ser a solução ideal. Depois de olhar para muitos sistemas de ginástica doméstica e reduzi-la aos nossos cinco favoritos, eu teria que dizer, na minha opinião, a melhor academia doméstica acessível pelo dinheiro é a Bowflex PR1000 Home Gym. Mais

