Melhor Bola de Exercício – Ambição de Saúde

Equipamento Num relance A maioria das pessoas já ouviu falar de bolas de exercício e provavelmente as viu em racks na academia, ou mesmo à venda no Walmart local. O problema é que as bolas de exercício existem há anos – pense JAna Fonda por volta de 1982 em um collant roxo brilhante e uma faixa de cabeça combinando – mas muitas pessoas hoje conseguiram se exercitar sem nunca usar um. Se você nunca usou uma bola de exercício antes, provavelmente não sabe ao certo o que ela faz ou como escolher uma. Se esta é sua primeira vez, você precisará da melhor bola de exercícios para experimentá-la. Talvez você já tenha uma bola de exercícios, mas esteja procurando obter mais de seus treinos ou talvez apenas tenha escolhido a bola errada na primeira vez. Estamos aqui para ver tudo o que há para saber sobre bolas de exercício e ajudá-lo a escolher a certa para suas necessidades. O que faz uma bola de exercício? Uma bola de exercício é um equipamento de treinamento que pode tonificar todo o corpo. Eles podem ser descritos como uma bola de equilíbrio que ajuda a construir equilíbrio e estabilidade em seu núcleo. Usar uma bola instável significa que seus músculos precisam estar mais alertas para estabilizar seu corpo. As bolas de exercício podem ser divertidas de usar e tornar o exercício mais desafiador. Se você nunca usou uma bola de exercícios antes, confira este treino para iniciantes abaixo para obter algumas ideias sobre como tirar o máximo proveito do seu mais novo equipamento de ginástica em casa: Quais são os outros usos para uma bola de exercício? A versatilidade oferecida por uma bola de exercício torna uma ferramenta de fitness perfeita. Você pode usar a bola em casa, na academia, levar na casa de um amigo; algumas pessoas até o usam no escritório. Sendo tão leves, eles são extremamente portáteis, você pode até levá-lo ao parque local ou à praia em um dia quente de verão. As bolas de exercício são frequentemente usadas como alternativa às cadeiras de escritório tradicionais. Enquanto está sentado no trabalho, você pode queimar calorias e melhorar sua postura. Pesquisas descobriram que você pode queimar cerca de quatro calorias a mais por hora sentado em uma bola de exercícios em comparação com uma cadeira. Isso funciona em cerca de 30 calorias extras por dia, apenas sentado em sua mesa. (fonte) As bolas de exercício também foram usadas como assentos em situações de sala de aula onde os benefícios incluíram não apenas uma melhor saúde, mas também um melhor desempenho acadêmico. Os alunos demonstraram ter uma postura melhorada, outro grande benefício das bolas de exercício, quando trocadas de uma cadeira por uma bola de exercício para o dia escolar. (fonte) O que considerar ao escolher uma bola de exercício O tipo de bola de exercício que você compra depende em grande parte para o que você a usará. Se pretende realizar treinos vigorosos com a bola, é importante certificar-se de que escolhe um produto robusto, durável e testado anti-explosão. Se você planeja usar a bola de exercício apenas como cadeira de escritório, uma bola mais barata normalmente será suficiente. Uma das principais considerações será se cabe sob sua mesa. A maioria das bolas de exercício desinflará com o tempo, com algumas sendo melhores em reter o ar do que outras. Considere se a bola de exercício vem com uma bomba, quão fácil é inflar e, na pior das hipóteses, se um kit de reparo de remendo for fornecido. Talvez a maior consideração ao escolher uma nova bola de exercício seja o tamanho da bola que você precisa. Que tamanho de bola de exercício você deve escolher? Existem muitos tamanhos diferentes de bolas de exercício disponíveis. A maneira como você sabe qual é o mais adequado para você é observando sua altura. Para ajudar a escolher o tamanho da bola que funciona melhor para sua altura, você pode usar as seguintes diretrizes: 45cm – 5′ e abaixo

55cm – 5’1” a 5’8”

65cm – 5’9” ​​a 6’2”

75cm – 6’3” a 6’7”

85cm – 6’8” e acima. Além de sua altura, você precisa considerar seu peso. Se você estiver acima do peso médio para sua altura, sentar em uma bola pode comprimi-la ainda mais. Alguns indivíduos devem considerar o próximo tamanho da bola para manter uma postura de 90 graus. Quando estiver sentado, uma bola do tamanho correto deve ser capaz de colocar os pés no chão. Seus joelhos estarão nivelados ou mais baixos que a pélvis e devem sempre formar um ângulo de 90 graus com os quadris. Muitas bolas de exercício oferecem um certo nível de personalização se o ângulo entre os joelhos e os quadris for muito maior que 90%. Uma válvula de liberação geralmente permite a liberação rápida de ar até atingir o ângulo desejado. Qual é a melhor bola de exercício? As bolas de exercício em geral não são muito caras, o que as torna a escolha ideal para pessoas que procuram um novo treino sem investir muito dinheiro. Dos muitos tipos de bolas de exercício mais vendidas que pesquisamos, as cinco seguintes foram as nossas favoritas.









Nossa escolha para a melhor bola de exercício Muitas vezes pode parecer que comprar uma bola de estabilidade ou exercício é muito simples, com poucas escolhas a fazer. Embora qualquer uma das bolas que analisamos possa oferecer um treino de baixo impacto e ajudar a melhorar os níveis de condicionamento físico, por sua durabilidade extra e capacidade de peso muito alta, a melhor bola de exercício em nossa opinião é a DynaPro Professional Grade Exercise Ball. Com uma resistência à ruptura de 2000 libras, uma escolha de quatro tamanhos personalizados e materiais resistentes a perfurações extra espessos, esta bola de exercício deve fornecer muitas horas de exercícios baseados em estabilidade nos próximos anos. Mais

