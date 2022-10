Equipamento

Andar de bicicleta é frequentemente recomendado como uma boa forma de exercício para idosos. Uma bicicleta ergométrica pode fornecer os mesmos benefícios do ciclismo, mas em um ambiente seguro com menos chances de cair ou acidentes rodoviários. Andar de bicicleta tem inúmeros benefícios para a saúde, incluindo o incentivo à saúde do coração.

Quando as pessoas falam comigo como personal trainer sobre fitness, elas sempre consideram as pessoas de 18 a 35 anos, como se estar em forma fosse algo reservado apenas para essa faixa etária! No entanto, o que eu gosto de lembrar a todos é que a boa forma física é importante para as pessoas de todas as idades. Seja colocando seus filhos no futebol ou tendo um Zumbaholic Nan, a boa forma física melhora a saúde geral e é um grande bônus para qualquer um, mesmo aqueles em seus anos dourados.

Ao usar uma bicicleta ergométrica, os idosos podem ficar em forma, melhorando a segurança e a diversão do ciclismo. Longe vão os dias de tempo úmido, brigas com o trânsito ou aquele medo da longa viagem de volta para casa. Agora os idosos podem desfrutar de um passeio a qualquer hora, sem sair do conforto de sua própria casa.

Os médicos recomendam que os idosos se concentrem em exercícios cardiovasculares para estimular a saúde do coração. O exercício também pode ajudá-lo a perder peso associado a um estilo de vida menos ativo. Melhor mobilidade é outro benefício ao lado de melhor saúde cardiovascular e perda de peso.

Claro, se usar uma bicicleta é a sua ideia de uma ótima maneira de se exercitar, você precisa escolher uma primeiro. Mas qual é a melhor bicicleta ergométrica para idosos? Vamos dar uma olhada e descobrir.

O que procurar ao escolher uma bicicleta ergométrica para um idoso

Há muitos fatores aos quais você deve prestar atenção especial ao comprar uma bicicleta ergométrica para idosos. Aqui estão algumas dicas e sugestões para ajudá-lo a selecionar a bicicleta certa para o trabalho.

Deitada ou Reclinada?

Existem dois tipos principais de bicicletas ergométricas disponíveis: verticais e reclinadas.

O modelo vertical tradicional oferece uma experiência muito semelhante a uma bicicleta convencional. As rodas da bicicleta estão posicionadas abaixo do piloto com guidão alto poamasitioned. A posição curvada pode causar dor nas costas para muitos idosos.

Em uma bicicleta reclinada, o ciclista está em uma posição levemente relaxada. O assento geralmente tem um encosto e suas pernas são posicionadas para fora e para a frente. Assentos deste tipo são frequentemente acolchoados com espumas de luxo especialmente projetadas ou contornados ao corpo. Eles proporcionam uma experiência muito mais confortável do que uma sela e causam menos tensão nas costas.

Fator de conforto

Quanto mais confortável for a bicicleta estática, maior a probabilidade de ser usada com mais frequência e por períodos mais longos. Tente encontrar um assento maior que seja bem acolchoado e contornado ao corpo do piloto. Assentos menores podem ser mais desconfortáveis ​​e às vezes podem fazer o motociclista desistir mais cedo. Você não quer comprar uma bicicleta que raramente é usada, seja para você ou para um parente idoso.

Tamanho e Montagem

A bicicleta vem montada? Se não, é fácil de montar? Um idoso vai precisar de ajuda para montar a bicicleta? Algumas bicicletas podem ser mais fáceis de construir do que outras, muitas vezes devido à necessidade de menos peças ou ferramentas.

Sempre considere o espaço necessário para operar a bicicleta. Algumas bicicletas têm partes móveis que precisam de espaços maiores para serem usadas. Se a bicicleta caber facilmente no espaço fornecido, é mais provável que seja usada.

Exibição e programas a bordo

Se você está comprando uma bicicleta para sua avó favorita que é tecnofóbica, você pode conferir a tela a bordo que vem com a bicicleta.

Ao comprar uma bicicleta ergométrica para idosos é importante verificar se o display apresenta as informações de forma clara e simples de entender.

Também é aconselhável verificar os programas e o nível de treinamento oferecidos pelo computador integrado da bicicleta. Níveis de treinamento variáveis ​​significam que um iniciante pode usar uma configuração mais baixa para evitar lesões e tornar a experiência mais agradável. À medida que mais confiança aumenta, você pode aumentar os níveis para manter o exercício desafiador, mas ainda assim divertido.

Monitor de frequência cardíaca

É importante que não nos exercitemos demais quando estivermos em nossos últimos anos. Um monitor de frequência cardíaca pode monitorar a intensidade do exercício e ajudar a prevenir lesões ou problemas relacionados ao coração que podem ocorrer devido ao esforço excessivo.

Certifique-se de que a bicicleta tenha um tipo de monitor cardíaco que o ciclista se sinta confortável em usar. Alguns idosos podem se sentir desconfortáveis ​​com um monitor preso ao peito. Métodos alternativos incluem alguns que se prendem ao dedo ou até mesmo monitores embutidos no guidão.

Melhores bicicletas ergométricas para idosos

Existem muitas bicicletas ergométricas diferentes disponíveis, mas algumas são mais adequadas para uso por idosos e idosos. Depois de levar em consideração os fatores acima, elaboramos uma lista do que consideramos as cinco melhores bicicletas ergométricas para idosos.











Nossa escolha para a melhor bicicleta ergométrica para idosos

Embora nenhuma das bicicletas ergométricas que analisamos tenha sido especialmente projetada para idosos ou idosos, qualquer uma delas seria uma ótima compra para um parente mais velho, amigo ou talvez até mesmo para você.

Muitas das máquinas caberiam em qualquer academia moderna e bem equipada.

Para conforto, facilidade de uso e qualidade, a melhor bicicleta ergométrica para idosos, em nossa opinião, teria que ser a bicicleta reclinada Schwinn 270. Pode ser um pouco mais caro do que algumas bicicletas ergométricas no mercado, mas oferece todos os recursos de segurança que recomendamos procurar em uma bicicleta ergométrica para idosos.

É simples de usar e é tão confortável que muitos idosos vão realmente gostar de dar um “passeio”.

