Equipamento Num relance Escolher a bicicleta ergométrica correta pode influenciar seu programa de treinamento, especialmente ao tentar perder peso.

Muitas pessoas acham o exercício cardiovascular uma das melhores maneiras de perder peso e uma bicicleta ergométrica oferece uma excelente opção quando se trata de opções de equipamentos para exercícios aeróbicos em casa.

As bicicletas ergométricas são fáceis de usar e podem beneficiar pessoas de todas as idades. Usar uma bicicleta ergométrica é um dos melhores exercícios para perder peso que você pode fazer em casa ou na academia. Você começará a queimar calorias e, através do uso de um programa de treinamento, poderá maximizar sua perda de peso a longo prazo. Como eu, a maioria dos treinadores sempre incluirá uma sessão de bicicleta ergométrica em qualquer programa de exercícios aeróbicos. Ao passar da academia para uma bicicleta ergométrica em casa, é muito importante comprar a bicicleta correta. Você pode escolher a mesma bicicleta que usa na academia, mas geralmente são caras e grandes demais para muitas casas. Existem algumas alternativas de qualidade de academia muito boas, muito mais adequadas para uso doméstico, disponíveis em muitos varejistas on-line. Escolher uma bicicleta ergométrica de qualidade que você realmente goste de usar pode afetar quanto tempo você mantém seu plano de treinamento. Uma boa bicicleta ergométrica pode até encorajar seus outros membros da família a acompanhá-lo em sua busca por um estilo de vida mais saudável. Como personal trainer, sempre falo sobre os benefícios que as bicicletas ergométricas têm a oferecer em termos de perda de peso, tanto que acabei tendo que comprar uma segunda bicicleta ergométrica para minha esposa usar e agora treinamos juntos nos finais de semana! Mas qual é a melhor bicicleta ergométrica para perder peso? Bem, vamos dar uma olhada e descobrir! Devo escolher uma bicicleta ergométrica vertical ou reclinada tradicional? Ainda não se sabe se uma bicicleta reclinada ou vertical pode ser mais eficaz na tentativa de perder peso. Ambos os tipos de bicicleta podem oferecer uma atividade cardiovascular de baixo impacto, elevando a frequência cardíaca para queimar as calorias necessárias para a perda de peso. Muitos treinadores argumentam que as bicicletas reclinadas podem oferecer uma experiência mais confortável, então incentive o usuário a se exercitar com mais frequência e por períodos mais longos. Uma bicicleta reclinada oferece mais suporte para a região lombar e pode ser mais adequada para usuários que podem sofrer dores nas articulações. Basicamente, uma bicicleta reclinada é bastante adequada para uso por pessoas de todos os níveis de habilidade e idades e pode ser mais segura, pois o usuário está sentado o tempo todo. Uma bicicleta ergométrica vertical imita mais de perto a atividade de uma bicicleta de estrada tradicional. A bicicleta vertical oferece um treino de corpo inteiro e usa mais os músculos abdominais e da parte superior do corpo do que uma bicicleta reclinada. Uma máquina vertical também tende a ter uma pegada menor e ocupar menos espaço valioso do que uma bicicleta reclinada. Pessoalmente, em termos de uso de bicicleta para perda de peso, eu recomendaria uma bicicleta ergométrica vertical todas as vezes, devido ao treino corporal mais completo que ela oferece. A sensação de conquista que você obtém após um treino desafiador pode oferecer mais incentivo do que um assento confortável jamais poderia oferecer. Embora as bicicletas reclinadas sejam a melhor opção para pessoas com problemas de mobilidade, uma bicicleta vertical oferecerá uma experiência mais gratificante para a maioria. Testando a resistência oferecida por uma bicicleta ergométrica Todas as bicicletas ergométricas oferecem diferentes níveis de resistência, algumas podem oferecer até 29 níveis de resistência. No nível mais baixo, uma bicicleta deve fornecer tensão suficiente com espaço para aumentar à medida que você fica mais forte. Os níveis mais altos de resistência devem aumentar sua frequência cardíaca e permitir que você atinja 85% da sua frequência cardíaca máxima. A resistência mecânica ou magnética também pode afetar seu programa de treinamento para perda de peso. A resistência mecânica é frequentemente alterada por um mostrador físico colocado na bicicleta estacionária e só pode ser alterada enquanto não estiver em movimento. A resistência magnética é normalmente alterada a partir do console da bicicleta e permite que você altere o nível de resistência no meio do treino sem parar. Se possível, experimente qualquer bicicleta ergométrica em potencial antes de comprar para verificar os níveis de resistência. Quais programas cada bicicleta ergométrica oferece? A tela LCD e o computador de bordo oferecidos por cada bicicleta podem contribuir significativamente para suas metas de perda de peso. Muitas bicicletas oferecem como básico um monitor de frequência cardíaca, contador de calorias e diferentes programas de treino predefinidos. Os programas oferecidos por cada um variam, com algumas bicicletas tendo programas especialmente para perda de peso. Mais variáveis ​​do usuário monitoradas pelo console significam que o gasto calórico registrado tende a ser mais preciso. Variáveis ​​como idade, peso, sexo e nível de atividade podem ajudar a acompanhar melhor seu equilíbrio energético para perda de peso. Muitos programas predefinidos são eficazes, mas é sempre recomendável tentar encontrar uma bicicleta que tenha programas definidos pelo usuário. Muitas vezes, os personal trainers têm programas especializados de treinamento intervalado que você pode adicionar às suas próprias bicicletas ergométricas em casa para perda máxima de peso. As melhores bicicletas ergométricas para perda de peso Escolhi cinco das bicicletas ergométricas mais vendidas que, na minha opinião, seriam as melhores para perda de peso. Embora não especificamente projetadas para esse fim, qualquer uma dessas bicicletas pode ser efetivamente usada em um programa de treinamento para perder peso.









Nossa escolha para a melhor bicicleta ergométrica para perder peso Qualquer uma das bicicletas ergométricas que analisamos pode ser muito eficaz para perda de peso. Quanto mais confortável e agradável você encontrar uma bicicleta para usar, muitas vezes resultará em mais tempo de treino. Também é importante que os treinos sejam variados e desafiadores para evitar que o usuário fique entediado com muita facilidade. A bike que atende a todas essas necessidades e na minha opinião, é a melhor bike para emagrecer, é a Schwinn 170 Upright Bike. Em combinação com uma dieta saudável, o exercício em uma bicicleta como a Schwinn deve ajudá-lo a perder os quilos extras. Mais

