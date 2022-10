Melhor piso para academia em casa

Equipamento Num relance Ao projetar uma academia em casa, muitas pessoas concentram sua atenção no equipamento. No entanto, uma área fundamental muitas vezes esquecida é onde você está – o piso. O melhor piso para uma academia em casa fornece as bases para qualquer treino e ficará claro o porquê. Portanto, para ajudá-lo a começar a correr, vamos verificar o que é o melhor piso para uma academia em casa. Por que o piso certo é importante? Muitas pessoas me perguntam se um piso decente de academia em casa realmente vale a pena todo o aborrecimento? A resposta é simples – sim. Assim como qualquer coisa, você precisa da infraestrutura correta para funcionar sem problemas e as academias domésticas não são exceção. Aqui estão algumas razões do porquê: Protege contra danos O equipamento de ginástica em casa não é exatamente leve e também custa uma quantia considerável de dinheiro para ser equipado. Um banco de peso, esteira, bicicletas – antes que você perceba, você já acumulou um grande maço de dinheiro e as ferramentas volumosas para arrancar. Ao ter o piso certo, você preservará a vida útil do equipamento e de seus pisos. Pense logicamente, se você continuar soltando halteres, o que vai dar, o peso ou o chão? Reduz Lesão A única coisa que você notará em qualquer piso de academia comercial é a plataforma estável na qual você precisa treinar. Isso se deve à superfície antiderrapante ou texturizada que oferece aderência e melhora a tração. Isso evita deslizamentos e riscos potenciais de ferimentos. Em vez de se preocupar em perder o equilíbrio, você tem confiança abaixo de você. Isso torna mais fácil concentrar sua atenção na alimentação através dos treinos e no aumento do desempenho. Amortecimento Extra Ter uma camada extra de espuma ou borracha em cima da superfície do piso fornecerá suporte de amortecimento adicional. Não apenas ajudará a absorver o ruído e a minimizar as reclamações dos vizinhos, mas, mais importante, aliviará o estresse e o impacto nas articulações. Transforma uma sala em uma academia Talvez a sala designada para a sua academia em casa já tenha sido um quarto, uma garagem ou até mesmo um escritório. Ter o piso certo fará com que essa sala pareça uma academia adequada. É verdade que esse motivo é simplesmente estético, mas, na minha opinião, isso lhe dará esse impulso e motivação para atingir seus treinos com mais força. Se você sentir que está na academia, isso o colocará no quadro certo de humor e o manterá motivado. Tipos de piso para academia em casa Dois tipos de material de piso tendem a ser os mais comuns – espuma ou borracha. Ambos têm seus prós e contras, no entanto, o maior problema tem que se resumir à função principal da sua academia em casa. Aqui estão alguns pontos a serem considerados: Borracha Com uma academia em casa, você precisa aceitar o fato de que, se seus treinos forem intensos ou se seu equipamento tiver volume, isso afetará o solo em que está. A borracha é resistente o suficiente para ser colocada à prova. O aspecto de durabilidade da borracha a mantém intacta e reduz o risco de rachaduras em caso de acidentes. No entanto, uma desvantagem da borracha é que ela tem um preço mais alto do que o outro concorrente principal. O piso de borracha está disponível em várias formas. Você pode encontrar grandes tapetes de borracha que são ótimos se você não quiser uma superfície permanente. Alternativamente, se você estiver percorrendo os nove metros inteiros, rolos de tapetes de borracha estão disponíveis se você quiser uma instalação completa de parede a parede. Espuma A espuma é popular porque é um material de piso acessível. A espuma é resistente, mas não tão resistente quanto a borracha, portanto, é voltada para uso mais leve. Quando submetido a abuso de pesos pesados, por exemplo, aumenta o risco de enfraquecer ou danificar a superfície. No entanto, onde ele se destaca é para exercícios de chão. O amortecimento extra oferece bom suporte e conforto para disciplinas como pilates, aeróbica de baixo impacto e pesos de mão menores ou kettlebells. Os estilos mais populares de piso de espuma são os tipos de bloqueio. Esse tipo se encaixa como um quebra-cabeça e não precisa de um mestrado para descobrir como instalá-lo, o que é uma vantagem no meu livro. O melhor piso para academia em casa Agora que eu lhe informei sobre os porquês e para quês do piso de academia, seu próximo passo é percorrer as infinitas opções disponíveis. No entanto, para lhe dar uma vantagem inicial, fiz algumas bases para você e criei cinco opções de piso superior que acredito que devem ser adequadas para a maioria das academias domésticas.









Nossa escolha para o melhor piso para academia em casa Minha escolha número 1 deve ser o tapete de casca de elefante da Rubber Cal, para mim, ele simplesmente atinge o ponto ideal para os requisitos de piso de ginástica em casa. É feito de material resistente que o torna um ótimo polivalente – seja um equipamento de ginástica volumoso ou pilates, este piso deve resistir ao teste. Por isso acredito que este seja o melhor piso para quem quer montar uma academia em casa. Mais

