Melhores bicicletas ergométricas dobráveis – CMIO

Num relance Trabalhar em casa é muito popular hoje em dia e uma bicicleta ergométrica dobrável é a melhor escolha se o espaço for um problema. Seja você um fanático por fitness que deseja maximizar seus ganhos ou um novato procurando opções de nível básico, encontrará uma ótima seleção para escolher. Com tantas atualmente disponíveis, reuni as melhores bicicletas ergométricas dobráveis ​​para colocar você na foto. Por que escolher uma bicicleta ergométrica para um treino em casa? Quando se trata de queima de gordura, o cardio é fundamental. No entanto, muitas pessoas que estão apenas entrando (ou voltando) para a forma física acham a ideia de correr como figurante em The Walking Dead tentando evitar ser comido por zumbis, na frente de uma sala cheia de estranhos na academia, um pensamento intimidador. . Na verdade, muitos preferem arriscar com o zumbi do que possivelmente ver alguém que conhecem (sejamos sinceros – é sempre um ex!) enquanto suam profusamente em um equipamento de ginástica. É por isso que não é surpresa que o equipamento de treino em casa seja popular e prontamente disponível. É claro que, como personal trainer, sempre me perguntam qual é o melhor equipamento cardio para usar e, como a maioria das coisas na vida, todos eles têm seus prós e contras, dependendo do seu nível de condicionamento físico e objetivos atuais. O que eu mais amo em uma bicicleta ergométrica em oposição a uma esteira, por exemplo, é que eles são bastante universais em termos de quem são adequados. Onde bater o cinto repetidamente pode não ser a melhor opção para todos, uma bicicleta pode ser usada pela maioria das pessoas, independentemente da idade, sexo ou nível de condicionamento físico. Além disso, eles são um dos menores itens de equipamento, tornando-os perfeitos para um ambiente doméstico. Você também pode obter um treino incrível em uma bicicleta. Além disso, com rotinas curtas de HIIT como a abaixo, você não apenas queima seriamente algumas calorias, mas o faz em meros 20 minutos, tornando-os uma ótima ferramenta para as pessoas mais ocupadas. https://www.youtube.com/watch?v=08f0qFwtuf0

No entanto, com tudo isso em mente, isso não significa que você saiba automaticamente o que procurar, especialmente se você não for um Volta da França vencedora. Então, vamos dar uma olhada no que é importante quando se trata de escolher a melhor bicicleta ergométrica dobrável. Principais recursos a serem observados Quando se trata de escolher uma bicicleta ergométrica dobrável, existem recursos básicos que precisam fazer parte do seu processo de seleção, independentemente do seu orçamento. Para poupar algum tempo, aqui estão algumas sugestões sobre o que procurar em uma bicicleta ergométrica dobrável. Níveis de Resistência Uma mistura de cardio e treinamento de força é essencial se você quiser alcançar resultados; níveis variados de resistência farão com que isso aconteça. Baixa cadência em alta resistência é ótima para desenvolver resistência e força muscular, enquanto alta cadência em baixa resistência concentra-se fortemente no cardio. A resistência também pode ajudá-lo a ajustar o nível para uma sessão mais fácil, o que o torna ótimo para iniciantes que não querem se esforçar muito cedo. Quanto mais apto você se tornar, maior será o nível de tensão que poderá manter; portanto, se você quiser melhorar seu jogo, os níveis de resistência em sua bicicleta são fundamentais. Uma boa bicicleta ergométrica dobrável lhe dará a opção de ajustar manualmente o nível de resistência de acordo com o seu treino. Posição de pilotagem Para mim, o conforto é fundamental. Se você sentir algum desconforto, não estará pedalando por muito tempo, o que anulará o objetivo. Como acontece com qualquer tipo de bicicleta, você precisa ter certeza de que ela acomodará e fornecerá a posição de pilotagem correta. A altura do assento deve ser posicionada de modo que, quando você estiver na parte inferior da pedalada, seu joelho ainda esteja levemente dobrado. Sua perna não precisa estar completamente reta. Acertar a configuração evitará dores e desconfortos, portanto, o assento da bicicleta deve ser ajustável para se ajustar à sua altura. Conforto do Assento Como qualquer ciclista sabe, é importante garantir que o assento tenha suporte e conforto suficientes para evitar dores em áreas sensíveis. No entanto, também gostaria de salientar que é perfeitamente natural sentir um certo nível de desconforto por um curto período de tempo enquanto seu bumbum se acostuma com o selim. Pedais Os pedais formam uma força motriz importante entre você e sua bicicleta ergométrica, portanto, você precisa ter certeza de que eles foram projetados para acomodar seus pés. As correias ajudam a mantê-lo em posição e evitam escorregões, o que lhe dará confiança para colocar o martelo no chão e realmente se esforçar. Eles também permitem que você empurre para baixo e para cima, criando um movimento de ciclismo eficiente. Outro ponto crucial a ser lembrado: certifique-se de usar todo o pé e não apenas os dedos ao pedalar. Níveis de ruído Se você não quer incomodar os vizinhos ou outros membros de sua casa, a quantidade de ruído que sua bicicleta ergométrica gera é uma consideração definitiva. Muitas bicicletas ergométricas têm mecanismos diferentes para combater esse problema. volantes e acionamentos por correia ajudam a reduzir os decibéis. Peso Quanto você e a bicicleta pesam é outra área a ser observada. Em primeiro lugar, certifique-se de que vai suportar o seu peso. Em segundo lugar, você precisa ter certeza de que será resistente o suficiente quando estiver testando. Dados de treino Os dados são uma ótima ferramenta motivacional para os treinos e também são essenciais para ajudá-lo a progredir e melhorar seus níveis de condicionamento físico. Muitas bicicletas ergométricas incluem computadores que exibem parâmetros como calorias queimadas, o que é importante se a perda de peso for seu objetivo. A velocidade e a distância também são benéficas se você quiser definir metas de resistência. Os monitores de frequência de pulso medirão sua frequência cardíaca para orientá-lo em direção à sua zona de desempenho desejada. A bicicleta é fácil de montar? As bicicletas dobráveis ​​são ótimas se você tiver pouco espaço, mas a facilidade de arrumar as malas após o treino é outra consideração importante. Se vai parecer um treino configurá-lo cada vez que você o usar, francamente, você não se incomodará. Recursos como rodas para facilitar o transporte e o quão compacto ele é dobrável são pontos-chave a serem considerados. Características adicionais Algumas bicicletas ergométricas terão recursos extras, embora não sejam necessariamente essenciais, são ótimas para evitar o tédio, o que estimulará a motivação. Os suportes para tablet oferecem a opção de vincular a programas de treino ou assistir a filmes. Os suportes remotos da TV ajudam você a alternar os canais sem interromper o treino e os suportes para garrafas permitem que você mantenha a hidratação à mão. Melhor bicicleta ergométrica dobrável Ao escolher a melhor bicicleta ergométrica dobrável para você, não demorará muito para perceber que há uma grande variedade para escolher. Para acelerar as coisas, identifiquei os ótimos e os não tão bons recursos em 5 opções principais para que você conheça as melhores bicicletas ergométricas dobráveis ​​do mercado.









Nossa escolha para a melhor bicicleta ergométrica dobrável A camisa amarela tem que ir para a ProGear – Foldable Magnetic Upright Bike, pois para mim isso se destaca do pelotão. Esta bicicleta dobrável possui um volante de transmissão dupla que fornece uma ampla variedade de níveis de tensão, criando exercícios eficazes para todas as habilidades. O design do mecanismo também permite uma operação silenciosa, o que significa interrupção mínima para outras pessoas quando em uso. Quanto ao armazenamento, esta bicicleta se dobra para cerca de metade do tamanho original, o que cria inúmeras opções para guardar. Acredito que esta seria a melhor escolha para quem procura melhorar sua forma física com uma bicicleta ergométrica dobrável. Mais

