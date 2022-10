Como cheguei na melhor forma da minha vida depois dos 40 (revelado!)

Tentar entrar em forma depois dos 40 pode ser um verdadeiro problema 22.

À medida que seu corpo envelhece, ele não consegue lidar com treinos intensivos do jeito que fazia quando você tinha 20 anos. Parece que você nunca fará nenhum progresso perceptível em um ritmo lento e suave. Muitos de nós desistem completamente do exercício, o que só nos deixa mais fora de forma. Não vou mentir, o exercício pode ser difícil para o seu corpo à medida que envelhece. Embora não seja impossível que seus músculos e articulações permaneçam em boas condições à medida que você envelhece, a maioria das pessoas mais velhas tem dores e dores mais frequentes, além de uma maior chance de lesões. Homens e mulheres mais velhos têm diminuição da densidade óssea e tecidos conjuntivos que são menos flexíveis e resistentes. A perda de massa muscular também começa por volta dos 30 anos e continua pelo resto da vida. Por isso, é muito importante que você adapte seu programa de exercícios ao seu próprio corpo. Esta não é uma desculpa para parar de se exercitar à medida que envelhece. Significa simplesmente que você precisa pensar um pouco em sua rotina. Existem centenas de exercícios projetados para facilitar o envelhecimento dos músculos e articulações. Você tem muita escolha. Vamos começar com algumas noções básicas quando se trata de escolher um plano de exercícios que fará você se sentir em forma e mais jovem. 1. Mantenha-se hidratado Os adultos mais velhos têm mais dificuldade ficando hidratado . À medida que envelhecemos, nossos corpos não são capazes de conservar água também. Outra mudança estranha é que não sentimos sede na mesma medida que os mais jovens. Você pode ver por que é duplamente importante beber bastante água antes, durante e após o exercício. A desidratação pode afetar quase todos os sistemas do seu corpo, reduzindo sua resistência e fazendo você se sentir mais velho. 2. Escolha exercícios de baixo impacto Alguns tipos de exercício podem ser particularmente difíceis para o seu corpo. Por exemplo, correr afeta os joelhos e as costas. A maioria das formas de cardio repetitivo causa sério estresse nas articulações. Isso não quer dizer que não há lugar para estes exercícios de alto impacto em uma rotina de exercícios para idosos. A ciência descobriu que esses tipos de exercícios ajudam a fortalecer ossos e articulações. A chave é praticá-los com moderação para evitar lesões. O treinamento de força é crucial para que os idosos mantenham sua saúde muscular, óssea e articular. Exercícios como natação, ioga e o tai chi são exercícios de baixo impacto e podem ser ótimo para nós à medida que envelhecemos. 3. Faça pausas frequentes É importante fazer pausas durante o exercício em qualquer idade, no entanto, torna-se uma parte crucial da sua rotina de exercícios à medida que envelhece. Exagerar em si mesmo não fará nada além de fazer você se sentir exausto em vez de revitalizado. Ciência ce mostrou que fazer pausas durante o exercício ajuda seu corpo a queimar gordura de forma mais eficaz. A melhor técnica é fazer uma curta sessão de exercícios, fazer uma pausa e depois voltar ao treino. 4. Não caia nas últimas tendências Embora às vezes as coisas que podem parecer bobas, mas não fazem mal, como iniciar uma conta de fitness no Instagram, podem fazer maravilhas para a motivação, tome cuidado para não ser sugado por tendências mais perigosas que prejudicarão seus esforços. Como sempre acontece quando se trata de dieta e exercício, a última tendência não é necessariamente a melhor a seguir. Essas tendências provavelmente foram projetadas para tornar o criador um dinheirinho rápido sem levar em consideração as necessidades de saúde das pessoas mais velhas. 5. Não pare, continue se exercitando Pausas durante o exercício são boas, mas quando se trata de pular completamente sua sessão de treino planejada, isso raramente é uma boa ideia. A dura verdade é que será significativamente mais difícil recuperar seu corpo daqui a dez anos do que é hoje. Se você não mantiver seu corpo em forma agora, em dez anos sua força e saúde podem ter diminuído a ponto de se exercitar não ser mais uma opção. Não quero te assustar, mas a atividade física é fundamental para os idosos . A melhor maneira de praticar exercícios saudáveis ​​na terceira idade é cuidar do seu corpo durante a meia-idade. 6. Use equipamentos de alta qualidade Além de evitar dietas da moda e planos de exercícios, é igualmente importante ficar longe de equipamentos de treino baratos e enigmáticos. Como já mencionei, as lesões acontecem mais facilmente com a idade e o tempo de recuperação necessário e os danos nos tecidos podem interromper seu plano de exercícios, fazendo com que seu corpo se sinta mais velho por meses depois. Considerações finais sobre como entrar em forma mais tarde na vida Acho que os pontos acima mostraram que ficar em forma depois dos 40 está longe de ser impossível. Com um pouco de planejamento e alguns conselhos de especialistas, você pode criar um plano de exercícios que o ajudará a melhorar sua forma física e saúde nos próximos anos.

