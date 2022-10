O melhor treino anticelulite: siga esta rotina

Você já passou muito tempo cutucando e cutucando sua bunda, quadris e coxas no espelho? Você muitas vezes evitou roupas de banho e shorts (e, portanto, o verão!) porque estava envergonhada por sua celulite?

Você não está sozinho. A celulite afeta milhões em todo o mundo. Também não afeta apenas as pessoas com excesso de peso. Homens, mulheres, velhos, jovens, obesos e magros – todos nós lidamos com essa condição. Muitas pessoas vasculham a internet em busca de soluções rápidas para esse problema irritante. Correções de longo prazo exigem trabalho de longo prazo. A boa notícia é que você pode ajudar a reduzir e possivelmente eliminar a celulite com alguns movimentos simples de treino que falarei abaixo. Esses movimentos não farão sua celulite desaparecer da noite para o dia, mas ajudarão a tonificar seus músculos e apertar sua pele a longo prazo. O que é Celulite? A celulite é o resultado da gordura subcutânea que se projeta através do tecido conjuntivo. A gordura subcutânea é a gordura que fica logo abaixo da pele, a parte que você pode beliscar. Com tecido conjuntivo que se assemelha a um favo de mel, é fácil para essa protuberância parecer irregular ou com covinhas na superfície. A celulite pode ser causada por várias coisas, incluindo excesso de gordura, estilo de vida sedentário, tabagismo, desidratação, metabolismo lento e até alterações ou interrupções hormonais. Felizmente, a celulite não é motivo de preocupação séria. Embora possa ser desagradável, não há riscos associados à celulite além da queda na autoconfiança que a maioria de nós sente quando a percebe. Claro, algumas das coisas que causam a celulite (como tabagismo, excesso de gordura e estilo de vida sedentário) podem ter seus próprios problemas. É por isso que cuidar de si mesmo comendo bem e mantendo-se ativo pode realmente ajudar sua saúde geral, bem como seus problemas de celulite. Não importa o que está causando sua celulite, existem maneiras de diminuir sua aparência e até eliminá-la completamente. Hoje quero me concentrar em incorporar exercícios para reduzir a celulite. Continue lendo para ver meus movimentos anticelulite favoritos abaixo. Como tratar a celulite Quando meus amigos me ligam chorando por causa da celulite, fico feliz em dizer a eles que muitas vezes ela pode ser tratada com uma dieta adequada e exercícios. De acordo com Ariane Hundt, fundadora do Brooklyn Bridge Bootcamp, “Livrar-se da celulite requer exercícios adequados, nutrição, circulação adequada e o controle dos hormônios de armazenamento de gordura (que são) mais prevalentes na parte inferior do corpo”. Isso significa que malhar a metade inferior do corpo vai realmente ajudar a diminuir a celulite das pernas de uma vez por todas. Então, quais são os melhores exercícios para a parte inferior do corpo para se livrar da celulite? Continue lendo para descobrir! O melhor treino anticelulite Em geral, os melhores programas de treino incluem uma mistura de cardio e rotinas de treinamento de força. Quando se trata de criar um treino anticelulite, existem certas rotinas e exercícios que podem superar o resto. Principalmente você vai querer atingir áreas problemáticas como as coxas, bumbum e quadris. Estes são os locais mais comuns para o desenvolvimento da celulite. Você também deve se concentrar na queima de gordura e na construção de músculos nessas áreas para deixar sua pele esticada e saudável. De acordo com o Dr. Westcott, “a mulher média perde 5 quilos de músculo e os substitui por cerca de 15 quilos de gordura a cada década de sua vida adulta”. Tenho certeza que você já pode dizer que a gordura é muito mais macia que o músculo. Os músculos ocupam menos espaço do que a gordura, deixando sua pele ficar em seu estado naturalmente tenso e não esticando além da capacidade. Dito isso, encontrei vários movimentos incríveis no site da Prevention que quero compartilhar com você. Esses movimentos vão queimar gordura, desenvolver músculos e espantar a celulite mais rápido do que parece. 1. Lunges Mecânicos Estes são um exercício super divertido que costumo fazer na minha cozinha enquanto espero a água ferver ou espero algo para cozinhar. Source Prevention.com Comece em pé com os pés afastados na largura do quadril, descansando as mãos nos quadris para um bom apoio.

Dê um grande passo à frente com a perna direita e, em seguida, incline-se até que a perna esteja em um ângulo de 90 graus e o joelho esquerdo esteja quase tocando o chão. Em seguida, empurre com a perna de volta para a posição de pé.

Em seguida, você dará um passo para a direita com o pé direito.

Dobre o joelho direito para abaixar e mantenha a perna esquerda esticada, depois retorne à posição inicial.

Agora dê um passo para trás com a perna direita, abaixando até que a perna esquerda esteja em um ângulo de 90 graus novamente.

Agora comece o mesmo processo com a perna esquerda, trabalhando como um relógio. Isso fará com que seu bumbum e coxas queimem em pouco tempo! 2. Agachamento com elevação da panturrilha Source Prevention.com Fique em pé com os pés afastados na largura do quadril.

Dobre os joelhos para agachar enquanto empurra o bumbum para trás.

Abaixe-se até que suas coxas fiquem paralelas ao chão. Mantenha essa posição por alguns segundos e depois levante-se.

Ao chegar à posição de pé, levante-se até a ponta dos pés, transferindo o peso para os músculos da panturrilha.

Em seguida, abaixe-se para a posição inicial. Você deve fazer 3 rodadas de 15 repetições para obter melhores resultados. Esse movimento é ótimo porque ajuda a recrutar mais músculos nas pernas do que apenas um agachamento simples. Mais recrutamento muscular equivale a mais gordura queimada e mais músculos criados, o ataque perfeito à celulite! 3. Afundo e chute com reverência Source Prevention.com Os afundos de reverência são meu tipo favorito de afundo porque trabalham músculos diferentes de um afundo básico. Como na maioria dos exercícios para a parte inferior do corpo, você começará com os pés afastados na largura dos quadris e as mãos nos quadris. Dê um passo para trás em um movimento de reverência, colocando o pé direito atrás da perna esquerda, enquanto a perna esquerda desce em uma posição de cócoras.

Segure esta posição por 3 segundos e, em seguida, dê um passo de volta para cima, chute-o para o lado antes de repetir o movimento novamente.

Faça 15 repetições em cada perna, repetidas três vezes. 4. Aperto de Glúteos Source Prevention.com Você entenderá rapidamente por que este é chamado de aperto de glúteo. Deite-se no chão com os joelhos dobrados. Seus pés devem estar afastados na largura do quadril.

Então, enquanto segura o abdômen contraído, empurre os calcanhares no chão e aperte os glúteos enquanto levanta os quadris para formar uma ponte.

Em seguida, abaixe o bumbum por 2 segundos e, em seguida, pressione imediatamente os quadris para cima, apertando os glúteos novamente. Para maximizar esse movimento, não deixe sua bunda bater no chão ao descer. Ou, se isso for muito difícil, sinta-se à vontade para bater os quadris no chão para fazer uma pausa quando precisar. Este movimento fará você espremer a celulite da sua bunda! 5. Elevação do quadril com bola suíça e rosca dos isquiotibiais Este movimento tem como alvo seu bumbum, coxas, isquiotibiais e núcleo, tornando-o um incrível exercício anticelulite. Você precisará de uma “bola suíça” ou bola de estabilidade para este movimento. Você pode obtê-los por muito barato na Amazon, se ainda não tiver um. Source Prevention.com Para fazer o movimento, deite-se de costas com os calcanhares em cima da bola de estabilidade.

Em seguida, levante os quadris para que todo o corpo fique em linha reta.

Em seguida, você dobrará apenas os joelhos, mantendo os quadris no ar, para puxar a bola de estabilidade em sua direção com os pés.

Em seguida, estique as pernas para empurrar a bola para longe novamente. Faça 3 séries de 15 repetições e toda a parte inferior do seu corpo vai agradecer (ou odiá-lo!). 6. Iniciantes Este é um movimento que eu não tinha ouvido falar antes, mas eu realmente gosto de sua simplicidade. Source Prevention.com Como sempre, fique de pé com os pés afastados na largura do quadril.

Dobre a cintura para tocar os dedos dos pés. Se você não consegue manter as pernas retas para tocar os dedos dos pés, não há problema em dobrar um pouco os joelhos, se necessário.

Agora você realmente dobrará os joelhos tanto que sua bunda quase tocará o chão (você pode levantar os calcanhares, se necessário).

Mantendo as mãos nos dedos dos pés, levante o bumbum de volta para que você fique na posição de toque dos pés novamente.

Agora dobre os joelhos e mova essa bunda em direção ao chão novamente. Então levante-se. Repita isso 15 vezes por 3 rodadas. 7. Queimador de Pão Source Prevention.com Este é apropriadamente chamado. Seus pães certamente estarão queimando quando você terminar. Para este você tem que ficar de quatro. Certifique-se de que suas mãos estejam alinhadas com seus ombros e seus joelhos estejam alinhados com seus quadris. Sempre mantenha seu núcleo firme ao fazer qualquer movimento de exercício.

Agora, mantendo os quadris retos no chão, estenda a perna direita atrás de você com os dedos dos pés apontados.

Em seguida, puxe o mesmo joelho para o peito enquanto contrai os músculos do núcleo.

Agora estenda de volta para fora novamente.

Repita este movimento 12 vezes de cada lado por três rodadas. Para uma queimadura extra, quando você terminar com as instruções acima, então fique na mesma posição só que desta vez, quando você enviar sua perna para trás, você a pulsará de 3 a 5 vezes antes de puxá-la de volta. Queime baby, queime! 8. Varredura Este movimento me leva de volta aos meus dias de balé. Se você não sabe exatamente o que é um plié, confira este vídeo do YouTube. Ele mostra esse movimento perfeitamente. https://www.youtube.com/watch?v=VJduxc09YgY

Para fazer este exercício, você vai querer ficar com os pés afastados desta vez, com os dedos dos pés apontando para fora, em direção aos lados da sala.

Abaixe até que suas coxas fiquem paralelas ao chão. Ao fazer esse movimento, é sempre importante manter o abdômen contraído e o cóccix para dentro. Você deve sentir um alongamento na parte interna das coxas.

Mantenha a posição baixa por algumas seções e depois levante novamente.

Ao se levantar, passe uma perna pelo corpo como se estivesse chutando uma bola de lado.

Em seguida, retorne à posição inicial, repetindo o plié, mas varrendo com a perna oposta.

Repita 12 vezes em cada perna. 9. Agachamento Plie com Elevação do Calcanhar Source Prevention.com Enquanto estamos no tópico de camadas, vamos lançar outro exercício semelhante na mistura. Desta vez, você começará da mesma maneira com os pés afastados, os dedos apontando para fora.

Agache-se até que suas coxas estejam quase paralelas ao chão, segure por alguns segundos e depois empurre-se de volta para ficar de pé.

Repita isso 15 vezes.

Agora, você repetirá esse mesmo movimento, só que desta vez na ponta dos dedos dos pés, envolvendo as panturrilhas e o núcleo enquanto agacha. Ou você também pode alternar entre as pernas para os elevadores de calcanhar. 10. Retrocesso de agachamento Este é outro movimento aparentemente simples que pode realmente causar uma queimadura. Source Prevention.com Levante-se com os pés juntos.

Você se abaixará em uma posição de cócoras, certificando-se de que seus joelhos não ultrapassem os dedos dos pés (estique o bumbum como se estivesse sentado em uma cadeira).

Mantenha essa posição por 2-3 segundos e, ao ficar de pé, chute a perna direita para trás enquanto aperta os glúteos.

Segure a perna direita para trás e para fora por 1-2 segundos, depois abaixe-a.

Em seguida, agache-se novamente e troque a perna para trás.

Repita isso 12 vezes em cada perna para uma redução definitiva da celulite. Você está pronto para banir a celulite para sempre? Agora que você está armado com muitos exercícios para se livrar da celulite, você está realmente pronto para o desafio? Assumir o controle do seu corpo vai ajudá-lo a se livrar da celulite em pouco tempo. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. O exercício irá ajudá-lo a queimar gordura, apertar a pele e aumentar o tamanho do músculo. O bônus é que a parte inferior do corpo contém alguns de seus maiores músculos, o que significa que eles têm o maior poder de queima de calorias. Envolver seu bumbum, quadris e coxas em todos os seus treinos lhe dará o maior retorno possível. Estou tão animado para você tentar este treino você mesmo. Comente abaixo quando terminar e deixe-me saber se a parte inferior do seu corpo está queimando! Fontes: 1, 2, 3, 4 Mais

