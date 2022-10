Se você é um copo A ou um duplo D, a maioria de nós quer um busto saudável e com aparência jovem. Os avanços no design do sutiã push-up significam que podemos ter o peito de uma jovem de 21 anos, mesmo que eu tenha o dobro dessa idade. No entanto, muitas mulheres ainda são muito autoconscientes sobre seus seios, especialmente porque a flacidez se instala com a idade.

A maioria das pessoas assume que a cirurgia é a única opção para levantar e firmar seus ativos. No entanto, esse não é o caso. Existe uma maneira barata e sem riscos de firmar e rejuvenescer seus seios sem sair de casa. Estou falando de exercícios para a parte superior do corpo. Bem, quais são os melhores exercícios para seios firmes? Leia mais para descobrir. O que causa seios flácidos? Todos nós sabemos que, ao longo dos anos, a gravidade afeta nossos corpos, e nosso peito não é exceção. No entanto, existem alguns outros fatores que podem acelerar o processo. Após o envelhecimento, a próxima razão mais comum para seios flácidos é a amamentação. Depois de amamentar uma criança, seu peito perderá a firmeza e também poderá mudar de forma. (fonte) A má postura faz mais do que apenas causar dor nas costas. Se você se curvar na maior parte do tempo, você não está dando apoio suficiente aos seus seios, permitindo que eles se estiquem e caiam. (fonte) Fumar é particularmente prejudicial ao tecido mamário. Causa pele prematura e enfraquecimento da estrutura da mama. Se você é fumante, pare com isso. Ouvimos repetidamente na mídia que a maioria de nós está usando o tamanho errado de sutiã. Bem, se você ainda não se adaptou, agora é uma boa hora. Se o seu sutiã estiver muito solto, ele não lhe dará o suporte que você precisa. Isso é particularmente importante se você for um corredor ou fizer outras atividades físicas. Se você quer proteger seu busto, precisa de um sutiã esportivo que pare de saltar quase completamente. (fonte) Os melhores exercícios para seios firmes Debaixo do tecido mamário estão dois músculos principais – peitoral maior e peitoral menor. Eles se conectam diretamente aos ossos da parte superior do braço, portanto, esses exercícios se concentrarão principalmente nessa região. (fonte) Se seus músculos peitorais forem subutilizados, serão pequenos, aumentando a situação de flacidez. Felizmente, é fácil cultivá-los e firmá-los, tudo o que você precisa fazer é se exercitar. Se você pensar nos “peitorais” de um fisiculturista masculino, poderá ver que tipo de diferença isso pode fazer. 1. O aperto no peito Você vai precisar de uma bola medicinal (bola de exercício) para esta rotina. É uma boa técnica de aquecimento para começar. Sente-se em uma cadeira com as costas retas e o estômago apertado

Segure a bola medicinal no nível do peito e aperte-a

Enquanto aperta, estique lentamente os braços, mantendo uma pressão constante na bola

Traga a bola de volta para o peito

Repita no mínimo 10 vezes (fonte) 2. Flexões Deite-se de bruços no chão. Levante o corpo do chão com os braços afastados na largura dos ombros e a metade inferior apoiada nas pontas dos pés

Dobre lentamente os cotovelos até chegar ao chão

Levante-se e repita 15-20 vezes

Se isso for muito difícil, você pode fazer a mesma coisa, mas com os joelhos no chão (fonte) 3. A prancha em T Posicione-se como se fosse fazer uma flexão

Mantenha as pernas mais afastadas do que a largura do quadril

Levante o braço direito e todo o corpo para a direita, formando um “T”

Mantenha a posição por 10 segundos

Retorne à posição inicial e repita no lado esquerdo

Repita os passos acima 10-15 vezes (fonte) 4. Pressão torácica Este exercício requer um conjunto de halteres de 5 a 10 libras. Se não os tiver, pode usar latas de comida enlatada ou garrafinhas de água Deite-se de costas no chão

Segure um haltere em cada mão, com as palmas voltadas para longe de você

Dobre os cotovelos para formar um ângulo de 90 graus. Seus braços devem estar paralelos aos ombros.

Estique lentamente os braços até o teto, diretamente sobre o peito.

Retorne lentamente à posição inicial

Repita 15-20 vezes (fonte) 5. Aplique pressão Fique de frente para uma parede com as costas eretas

Apoie-se na parede com as mãos espalmadas e empurre como se estivesse tentando mover a parede

Empurre com força máxima por 10 segundos

Solte e agite seus braços para fora

Repita 10 vezes (fonte) 6. Moscas no peito Você precisará de halteres novamente para este exercício. Deite-se de costas no chão com os joelhos dobrados.

Com os cotovelos levemente dobrados, segure os halteres acima dos ombros

Abaixe os pesos até que os cotovelos estejam alinhados com o peito

Mantenha a mesma curva nos cotovelos e levante os pesos de volta.

Repita 10 vezes (fonte) 7. Apertos de Cotovelo Você precisará de halteres novamente para este exercício. Fique em pé com as costas eretas e um haltere em cada mão.

Eleve os pesos ao nível dos olhos

Dobre os cotovelos para formar um ângulo de 90 graus.

Mova os cotovelos um para o outro, mantendo os braços paralelos

Abra bem os cotovelos e volte à posição inicial.

Repita 10-15 vezes (fonte) 8. Ioga Yoga não é apenas alongamento, também pode ajudar a firmar os músculos do peitoral. Algumas das melhores posturas para trabalhar essa região são a postura do triângulo, a postura da cobra e a curva em pé para a frente. (fonte)

Outras dicas Você precisa fazer esses exercícios regularmente se quiser ver resultados. Apontar para 5 de 7 dias por semana. Se você parar de trabalhar os músculos do peito por um tempo, seus esforços serão desperdiçados, pois a massa muscular desaparecerá. É definitivamente um caso de “se você não usa, você perde” Descanse 10 segundos entre cada repetição, não se esforce muito se estiver fora de forma, pois você acabará com dores e dores, ou pior ainda – uma lesão. (fonte) Se você estiver usando halteres, verifique se os pesos são desafiadores o suficiente. Aumentar o peso levantado ao longo do tempo é o que estimula o crescimento muscular. (fonte) Conclusão Espero que você esteja pronto para começar a trabalhar os músculos do peito depois de ler sobre os melhores exercícios para seios firmes! Eu não estava convencido inicialmente, mas quando eu pensei sobre isso, faz sentido. Músculos maiores ajudam a preencher a pele solta em seus seios, levando a uma aparência mais tensa. Eu adoraria saber como você se sai, deixe-me saber nos comentários se você já experimentou essa técnica. Referências: 1, 2, 3, 4, 5 Mais

