Livrando-se de braços flácidos: dicas de exercícios e dieta

Você teme o clima mais quente porque isso significa abandonar as mangas compridas e expor seus braços menos que perfeitos? Tanto os homens como as mulheres tendem a acumular gordura nesta região e também é uma área problemática para a pele solta. Eu sou propenso a “asas de bingo” (ugh, quão horrível é esse termo?) então eu entendo o constrangimento que isso pode trazer. Felizmente, aprendi algumas dicas e truques ao longo dos anos que melhoraram a situação. Não estou dizendo que esses métodos são uma solução rápida, mas com perseverança consegui colocar meus braços em forma e agora tenho orgulho de exibi-los sempre que tenho a oportunidade. Continue lendo para saber como se livrar dos braços flácidos – dicas de exercícios e dieta. Causa da gordura do braço Eu tive que lidar com braços flácidos desde que perdi muito peso aos 30 anos. Eu tinha sido obesa limítrofe antes, então era impossível para minha pele escapar ilesa. No entanto, mesmo sem uma mudança drástica no corpo, os braços flácidos podem aparecer se você nunca os teve antes. Com a idade, nossa pele perde elasticidade e nossa gordura corporal pode se redistribuir para os braços. A gravidade também cobra seu preço, piorando a pele solta. Se você é mais jovem, também não está fora de perigo – o excesso de gordura corporal geralmente causa braços trêmulos e, mesmo com um peso saudável, algumas pessoas têm o azar de serem geneticamente propensas a braços flácidos. Dê uma olhada nos braços da sua mãe e tias, se eles também têm esse problema, você provavelmente é uma dessas pessoas. Dicas para se livrar de braços flácidos Para atacar os braços flácidos, precisamos de uma abordagem em duas frentes. Se se aplica a você, essa gordura extra bamba deve ser removida da área. Então, a pele precisa ser preenchida com algum músculo. Essas dicas não vão deixar você com bíceps de fisiculturista, não se preocupe. Um pequeno esforço pode fazer uma grande diferença. Dicas de dieta para se livrar dos braços flácidos Mythbusting – Não espere perda de peso direcionada Por mais que todos desejemos, é impossível direcionar a perda de peso para uma área específica. Sim, isso significa que todos esses anúncios de “queima de gordura da barriga rapidamente” não são verdadeiros. A boa notícia é que um pequeno déficit calórico garantirá que você perca peso gradualmente em todo o corpo se continuar com ele. Verifique seu IMC O IMC ou Índice de Massa Corporal é um cálculo que informa se você está em uma faixa de peso saudável ou não. Existem muitas calculadoras online como esta. Um número entre 19 e 25 significa que você não precisa perder peso. Se este for o caso, a situação do seu braço provavelmente se deve a pele solta ou genética, então pule para a seção sobre exercícios. Reduza um pouco suas calorias Se você verificou seu IMC e ele mostra que você tem alguma gordura a perder, então a melhor maneira é reduzir sua ingestão de calorias. Por favor, fique longe de dietas radicais que oferecem resultados dramáticos com métodos ridículos. Paciência é o nome do jogo, mesmo que você tenha muito a perder, eventualmente chegará lá. As dietas radicais geralmente carecem de nutrição e são muito desgastantes mentalmente, pois você está restringindo demais. Eu recomendo baixar um aplicativo como o My Fitness Pal, inserir suas estatísticas e metas e usá-lo para registrar suas refeições. Foi assim que cheguei a um peso saudável ao longo de um ano. Você precisa de um déficit de cerca de 500kcal por dia para perder 1kg por semana. O aplicativo irá calcular isso para você. Dicas de exercícios para se livrar dos braços flácidos Escolha algo que você goste Novamente, persistência é o nome do jogo aqui. Você precisa escolher uma rotina de exercícios que possa seguir, idealmente para sempre. Não adianta trabalhar muito duro por algumas semanas para encher os braços e depois parar e deixá-lo voltar ao seu estado inicial.

Exercícios como ioga, boxe e natação são ótimos para os braços e também agradáveis. Procuro nadar algumas vezes por semana para manter o corpo tonificado, além de fazer exercícios aeróbicos e levantar pesos na academia. Exercício aeróbico Se você estiver seguindo as dicas de dieta acima para perder gordura dos braços, adicionar alguns exercícios aeróbicos facilitará. Meu favorito pessoal é correr – mas fico longe da esteira. Sair ao ar livre limpa minha mente e me mantém em forma.

Não importa se parece que você mal move seus braços em qualquer exercício aeróbico que você escolher – esses exercícios são queimadores de calorias e gordura hardcore – beneficiando todo o corpo. Exercícios direcionados para os braços Felizmente, ao contrário da perda de gordura, é possível atingir o desenvolvimento muscular. Você nem precisa ir à academia ou investir em equipamentos de treino. Você pode adicionar alguns exercícios simples para a parte superior do corpo ao longo do dia enquanto estiver em casa. Em vez de pesos, você pode usar garrafas de água, latas de comida ou livros pesados. 10 minutos de exercício de braço por dia é um bom começo, e sempre alongue antes e depois para evitar lesões. Eu aprendo melhor assistindo vídeos de fitness online são um ótimo recurso. Aqui estão 7 dos meus movimentos favoritos de treino de rebentar asas de bingo: Flexões Barras Supino https://www.youtube.com/watch?v=dCFcyxKNvmI Braços Cachos Propinas de tríceps Mergulhos Procure fazer 3-4 séries de cada exercício, com 8-12 repetições cada. Você pode aumentar ambos ao longo do tempo à medida que melhora. Procure fazer 3-4 séries de cada exercício, com 8-12 repetições cada. Você pode aumentar ambos ao longo do tempo à medida que melhora. Conclusão A não ser pela cirurgia, não é possível banir os braços flácidos da noite para o dia. No entanto, com as dicas acima, garanto que você verá uma melhora em algumas semanas a meses. Pode parecer muito trabalho para uma única área problemática, mas todas as minhas recomendações também beneficiam sua saúde geral, então você não tem nada a perder (exceto a gordura do braço!) Boa sorte com essas técnicas, lembre-se de ficar com ela e deixe-me saber como você se sai nos comentários. Se você tiver outros métodos para se livrar de braços flácidos – dicas de exercícios e dietas – eu adoraria ouvi-los também. Até conseguir os braços esbeltos e tonificados dos seus sonhos, tente amar o corpo que você tem e lembre-se de que existem inúmeras outras pessoas que sentem o mesmo. Se estiver calor ou você se apaixonar por um vestido tomara que caia – vá em frente! É improvável que alguém se importe com seus braços flácidos se você os mostrar com confiança. Fonte: 1, 2, 3, 4 Mais

