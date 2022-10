Estes 4 asanas incríveis irão melhorar seu sistema imunológico

A imunidade é o estado de ter defesas biológicas adequadas para combater infecções ou doenças. É a capacidade do corpo de evitar inflamações, alergias e doenças autoimunes. Com o aumento dos níveis de estresse e hábitos alimentares, estamos nos tornando propensos a muitas doenças, como resfriados, coriza, tosse e dores de estômago. O que podemos fazer para combater isso? A resposta é, claro, o antigo segredo de praticar yoga. A ioga pode nos ajudar a combater infecções, reduzindo o estresse, estimulando nosso sistema imunológico e fortalecendo as funções internas do nosso corpo. Também é conhecido como o elixir da vida. Yoga é um corpo de conhecimento de 5000 anos. Tem incríveis poderes de cura quando se trata de equilibrar o corpo e neutralizar os efeitos nocivos das escolhas de estilo de vida de hoje. Existem centenas de vírus diferentes que podem infectar nosso corpo a qualquer momento. O estresse psicológico também aumenta as chances de doença. Através da prática do yoga, podemos acalmar a mente e diminuir nossos hormônios do estresse. Alguns asanas de ioga acalmam o sistema nervoso e permitem que o corpo aumentar a imunidade. Vídeo: 4 poses de ioga simples para impulsionar o sistema imunológico

Apresentaremos quatro asanas de ioga que aumentarão sua imunidade e o tornarão enérgico e livre de estresse. Os asanas – Shashankasana, Kandharasana, Paschimottanasana e Padmasana – são muito benéficos quando se trata de equilibrar o corpo físico. Apresentaremos quatro asanas de ioga que aumentarão sua imunidade e o tornarão enérgico e livre de estresse. Os asanas – Shashankasana, Kandharasana, Paschimottanasana e Padmasana – são muito benéficos quando se trata de equilibrar o corpo físico. 1. Shashankasana / Postura da Lebre Este asana alivia a depressão, insônia e fadiga mental; refresca o cérebro; e melhora a concentração e a memória. Além de aumentar sua imunidade, reduz a instabilidade emocional e a raiva e ajuda a tonificar os músculos pélvicos e alivia a dor ciática. Sente-se na posição Vajrasana, com as mãos nos joelhos e as pernas dobradas abaixo de você. Inspirando, estique os braços acima da cabeça, mantendo-os na largura dos ombros.

Expire e dobre o corpo a partir da cintura e coloque a testa e as palmas das mãos no chão. Suas mãos devem estar esticadas. Mantenha a posição por alguns segundos.

Inspirando, volte à sua posição anterior. Repita este asana 5-10 vezes. 2. Kandharasana / Postura do Ombro Este asana ajuda a aliviar o estresse e rejuvenesce o corpo. Corrige muitos problemas de disco vertebral e fortalece os órgãos reprodutivos femininos. Também alivia cólicas menstruais e distúrbios relacionados ao útero. Tonifica os órgãos do abdômen, cura dores nas costas e fortalece os ombros. Deite-se de costas. Dobre os joelhos e aperte os tornozelos. Suas costas devem estar planas no chão.

Prendendo a respiração, levante as nádegas e arqueie as costas. Arqueie o máximo possível, sem se sentir desconfortável. Mantenha a postura.

Expirando, volte à sua posição anterior. Repita 5-10 vezes. 3. Paschimottanasana / Postura de flexão para a frente sentada Este asana é ótimo para aliviar os músculos tensos. Massageia e tonifica os órgãos abdominais e pélvicos; alonga o músculo na parte inferior das costas, isquiotibiais e nádegas; e tonifica os músculos do ombro. Paschimottanasana também é um excelente inibidor de estresse. Sente-se com as pernas esticadas na frente. Incline-se lentamente para a frente e tente tocar os dedos dos pés com os dedos.

Tente colocar a testa nos joelhos. Mantenha essa postura o maior tempo possível, sem se sentir desconfortável.

Volte para sua posição anterior. Repita 5-10 vezes. 4. Padmasana/Postura de Lótus Este é um simples asana de ioga que facilita a meditação e a respiração profunda. Com a prática regular, o processo de digestão pode ser melhorado, a pressão arterial pode ser controlada e a tensão muscular pode ser reduzida. Padmasana pode aliviar a dor do parto e reduzir o desconforto menstrual. Podemos praticar esses asanas para obter um corpo melhor e uma mente mais calma. Sente-se com as pernas esticadas. Dobre a perna e coloque o pé direito na coxa esquerda.

Da mesma forma, coloque o pé direito na coxa esquerda. As solas dos pés devem ficar voltadas para cima. Seus calcanhares devem ser colocados perto de seu abdômen. Respirar. Outras dicas Ao praticar yoga, precisamos lembrar que os asanas devem ser praticados com o estômago vazio. Deve haver um intervalo de pelo menos 3 horas entre sua refeição e sua sessão de ioga. O relaxamento também é muito importante. Certifique-se de relaxar por pelo menos 10 segundos após cada asana de ioga. A ingestão excessiva de cafeína de qualquer tipo deve ser evitada ao praticar ioga. Podemos fazer nossa refeição depois de uma hora praticando os asanas. A ioga não deve ser praticada vinte minutos antes e depois do banho. A circulação sanguínea em nosso corpo acelera depois que tomamos banho, o que pode criar um choque para o corpo se feito imediatamente antes ou após o exercício. Conclusão Esses asanas acima, com a prática regular, permitirão que você leve uma vida mais enérgica. Eles vão libertar seu corpo da doençases, fazer sua pele brilhar, fazer você perder/ganhar peso e tornar seu corpo mais flexível. Além disso, eles o protegerão de lesões esticando seus músculos internos e externos. A prática regular de yoga ajuda você a alcançar a paz e a calma mental ideais. Ao sofrer de qualquer tipo de doença, devemos lembrar que é a mente que dirige as funções do corpo. Se aprendermos a controlar nossa mente, estaremos no caminho certo para ajudar a proteger nosso corpo de ataques externos. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação