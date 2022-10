Como ter um dia de descanso ativo e produtivo

Muitos atletas e entusiastas do fitness foram ensinados sobre a importância de tirar dias de descanso, mas também têm uma relação de amor e ódio com eles. Por um lado, às vezes é bom ficar sentado em casa, em vez de correr para a academia ou um local de prática. No entanto, as pessoas que estão muito acostumadas a exercícios regulares podem achar muito difícil se convencer de que tirar dias de folga é necessário.

Uma das principais razões para essa dificuldade é que um dia de descanso representa um afastamento da rotina habitual, e esse contraste pode fazer com que as pessoas ativas se sintam entediadas – ou pelo menos que seus dias de descanso sejam desperdiçados. É quando os dias de descanso ativos são muito úteis. Eles ainda envolvem atividade, mas com uma intensidade muito menor do que o normal. Continue lendo para obter mais detalhes sobre por que você não deve sacrificar dias de descanso e, ainda mais importante, como aproveitar ao máximo os dias que você recebe. Os benefícios dos dias de descanso A maioria das pessoas que praticam esportes ou vivem estilos de vida muito ativos está muito acostumada a receber dias de descanso ativo. No entanto, alguns deles apenas o fazem de bom grado, sem realmente saber por que esse tempo de inatividade é benéfico. Em geral, os dias de descanso valem a pena porque: Nossos corpos estão sob maior tensão durante os treinos, e os dias de descanso permitem tempo para a recuperação.

A falta de dias de descanso adequados torna o sistema imunológico menos capaz de ajudar o corpo a se recuperar após lesões e distensões musculares.

As pessoas que não tiram dias de descanso suficientes correm um risco acima da média de lesões. De quanto descanso você precisa? A confusão geralmente envolve os dias de descanso. Os atletas não têm certeza se devem tirar um dia de descanso completo – quando não fazem nenhuma atividade física (conhecida como recuperação passiva) – ou fazer um treino leve (recuperação ativa). Normalmente, a resposta a essa pergunta depende do tipo de atleta que você é. Para obter ajuda, considere consultar um especialista em medicina esportiva. Você também pode experimentar diferentes tipos de exercícios leves que estimulam a clareza mental. Eles são especialmente úteis se você participa de um esporte que é mental e fisicamente desgastante. Além disso, pode ser apropriado fazer um tipo de atividade que tenha a vantagem de ter um impacto muito baixo nas articulações, como o treinamento subaquático. Usar uma esteira subaquática ou algo semelhante pode aumentar seu desempenho em terra, reduzindo o risco de lesões. Esta peça focará as atividades que você pode fazer durante um dia de descanso de recuperação ativo. Antes de escolher as atividades para fazer, é importante estar atento à intensidade. A recuperação ativa envolve movimentos leves ou estimulação muscular. Como regra geral, qualquer tipo de exercício realizado durante um dia de recuperação ativo não deve fazer você se sentir pior quando terminar do que no início da atividade. Caso contrário, você provavelmente trabalhou demais, e isso pode acabar sendo contraproducente. Para aproveitar ao máximo um dia de recuperação ativo, considere: Fazendo um treino leve com um amigo Se você está sempre participando de um cronograma de exercícios muito rigoroso, pode ser fácil esquecer de reservar tempo para os amigos. Ilumine o dia de alguém ligando para um bom amigo e compartilhando o que está acontecendo em sua vida. Convide-o para fazer um treino leve com você. Ter essa chance de se conectar pode ser muito terapêutico para ambos. Usando rolos de espuma para massagem Os rolos de espuma são úteis para a liberação automiofascial de seus músculos. Alguns acreditam que o uso de rolos de espuma ou itens semelhantes para massagear seus próprios músculos pode promover uma melhor amplitude de movimento e ajudar os indivíduos que lutam com o tônus ​​​​muscular hiperativo. Indo para uma caminhada Caminhar é outra ótima opção se você está se perguntando como passar o tempo durante seu dia de descanso ativo. A quantidade de caminhada que você faz deve ser baseada em seu nível de condicionamento físico e cronograma de treinamento. Se você tem um cachorro, considere levá-lo para desfrutar de uma pequena companhia canina. Pulando na piscina Anteriormente, você aprendeu quantos atletas dependem do treinamento subaquático quando querem permanecer ativos enquanto colocam menos estresse em suas articulações. Mover seu regime de treinamento para a piscina oferece uma pausa bem-vinda do comum. No entanto, se você não tiver acesso a equipamentos especiais, como esteiras subaquáticas, não se preocupe – você ainda pode ter um ótimo dia de descanso ativo vestindo uma touca de natação e óculos de proteção e nadando algumas voltas. Fazer isso é uma maneira saudável de exercitar o sistema cardiovascular, e a natureza rítmica da natação também pode ajudar a limpar a cabeça. Assim como na caminhada, é importante combinar a quantidade de natação que você faz com o seu nível atual de condicionamento físico. Só tome cuidado para não ser muito intenso. Fazendo yoga A ioga é uma maneira eficaz de melhorar a flexibilidade muscular e a amplitude de movimento. A atividade também se concentra em um melhor foco mental, e muitas pessoas acham muito relaxante. Se você é novo no yoga, veja se os instrutores dão aulas em sua comunidade, para que você possa aprender algumas das poses mais comuns de um profissional. Levantando pesos mais leves que o normal Um dia de descanso ativo apresenta uma boa oportunidade para levantar pesos, mas em uma intensidade menor do que você normalmente faria. Fazer isso pode ajudar seus músculos a permanecerem condicionados, enquanto ainda permite que eles tenham tempo para se reparar após uma sessão de levantamento de peso especialmente extenuante. Participando de alongamentos suaves O alongamento antes, durante e após o exercício intensivo é uma maneira confiável de prevenir lesões. No entanto, o alongamento também é uma parte essencial de um dia de descanso ativo. Também é útil concentrar-se em alongamentos para partes específicas do corpo sempre que tiver um dia de descanso ativo. Sua dieta do dia de descanso Durante o seu dia de descanso ativo, certifique-se de adaptar sua dieta de acordo, para que não seja o mesmo que você comeria se estivesse treinando na intensidade habitual. Normalmente, isso envolve reduzir a quantidade de carboidratos que você consome em 50 a 100 gramas. Essa redução atende às necessidades nutricionais do seu corpo, mas pode ajudá-lo a manter seu peso atual – ou perder peso – apesar de ter um dia de descanso. Para orientação adicional, é aconselhável encontrar um conselheiro nutricional que tenha experiência em ajudar atletas e outras pessoas extremamente ativas. Seja flexível e de mente aberta Quando você não está acostumado a ter dias de descanso ativos, a própria ideia deles pode parecer estranha, e você pode até resistir a tomá-los. Se você achar que é esse o caso, tente se encontrar com outras pessoas que têm um estilo de vida ativo e pergunte a elas como elas aproveitam ao máximo seus dias de descanso ativos. Obter informações de outras pessoas que têm horários de atividades semelhantes aos seus não apenas pode gerar algumas maneiras divertidas e dignas de gastar seu tempo, mas também pode ajudá-lo a expandir seu círculo de amigos. As possibilidades acima devem fazer com que você tenha um ótimo começo, mas também é uma boa ideia estar aberto a experimentar novas atividades para preencher seu tempo de inatividade. Mantenha a mente aberta antes de tentar coisas novas – você pode encontrar novas atividades que desejará fazer em seus dias de descanso ativos. Quanto mais cedo você descobrir o que é preciso para ter dias de descanso ativos e apreciar a mudança de ritmo, mais capaz seu corpo será de se recuperar. Então, quando você treinar com força total novamente, seu corpo será capaz de enfrentar o desafio com facilidade. Mais

