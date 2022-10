Como obter abdomen tonificado da maneira “divertida”

O número de pesquisas no Google feitas por “como obter abdominais tonificados” está aumentando constantemente, à medida que mais e mais pessoas estão procurando maneiras de apertar suas barrigas. Todos nós queremos aqueles abdominais de tábua de lavar, mas o quanto você está disposto a trabalhar por eles? Você olha para sua barriga e deseja poder tonificar seu abdômen, mas não quer investir tempo fazendo 100 abdominais por dia? A boa notícia é que você pode tonificar seu abdômen sem ter que fazer aqueles mesmos exercícios que ficam chatos depois de alguns dias. Aqui estão algumas maneiras de obter abdominais tonificados em um mês: 1. Salto Quando você pula, você leva as pernas até o peito. Isso faz com que os músculos do estômago se contraiam e é um ótimo treino para o abdômen. Se você já se perguntou como conseguir um abdômen tonificado de uma maneira divertida, peça para seus amigos segurarem uma vassoura e se revezarem pulando sobre ela. Você pode continuar levantando para torná-lo mais desafiador, e você terá que continuar puxando as pernas mais para cima. Faça isso por 30 minutos todos os dias e você verá resultados surpreendentes na força de suas pernas, seu nível de cardio e seu abdômen. 2. Artes Marciais Chutar, socar, bloquear, esquivar, pular e jogar joelhos e cotovelos exigem que seu núcleo seja poderoso. As artes marciais o deixarão em ótima forma, e você se divertirá enquanto aperta seus abdominais e aprende autodefesa. Você terá que fazer flexões, bicicletas e levantamentos de perna, mas fará muitos outros exercícios divertidos que vão apertar seu núcleo sem que você perceba. 3. Pilates O Pilates foi inventado por um francês há quase 100 anos, mas ainda é um dos melhores exercícios de abdômen e abdômen que você pode fazer. Participar de algumas sessões de Pilates irá ajudá-lo a fortalecer seus músculos abdominais e das costas, e você ficará viciado! Será muito mais fácil trabalhar junto com todas as outras pessoas que fazem as aulas ao seu lado, e você descobrirá que fazer Pilates pode ajudá-lo a ficar em grande forma. 4. Ioga As aulas de ioga são um ótimo lugar para conhecer pessoas, mas também são um dos melhores lugares para fortalecer seu abdômen. Todas as poses envolvem seus músculos abdominais, costas e oblíquos, então você terminará com abdominais tonificados, não importa o que estiver fazendo. É difícil no começo, mas será revigorante quando você ver o quanto você é mais forte, a quantidade de gordura que você queima, o tom elegante de seu abdômen e a flexibilidade que você desenvolveu. E se eu não tiver tempo para a academia? Você não precisa ir à academia ou se inscrever em uma aula para obter os abdominais tonificados que deseja. Você pode fazer exercícios abdominais em qualquer lugar e descobrirá que eles serão igualmente eficazes! Aqui estão alguns exercícios que você pode tentar no escritório, em casa ou durante o almoço: Ficar em pé Parece bobo, mas ficar em pé ereto ajudará a apertar seu abdômen. Puxe a barriga com os músculos do estômago, dobre o cóccix e puxe os quadris para cima. Isso não apenas fará com que sua barriga pareça mais elegante e plana, mas também ajudará a manter os músculos firmes durante todo o dia. Acerte o Hula A maioria das meninas adorava o bambolê quando jovem, mas na verdade é uma ótima ferramenta para os adultos também. Passar alguns minutos girando os quadris descontroladamente pode fazer maravilhas para os músculos do estômago, e você dará ao seu núcleo um tom agradável e uniforme enquanto passa o tempo girando o bambolê todos os dias. Dança do ventre Você não precisa ser um profissional para fazer uma simples dança do ventre, e pode fazê-lo ao telefone, escovar os dentes ou tomar banho. Simplesmente coloque um pé na frente e ligeiramente à esquerda do outro pé e descanse seu peso apenas nos dedos dos pés. Levante o quadril direito, solte-o e repita. Faça isso em cada dedo do pé, e você dará ao seu abdômen um treino muito bom! Fazer isso algumas vezes ao dia fará maravilhas para o seu abdômen. Levante as pernas enquanto se senta Enquanto estiver sentado em seu escritório, mova sua bunda para frente até que esteja no meio do assento. Descanse os ombros na cadeira e use os músculos do estômago para levantar os joelhos. Faça isso 20 vezes a cada hora e você tonificará seu abdômen em pouco tempo. Conclusão Esperamos que você tenha uma ideia melhor sobre como obter abdominais tonificados. Você não precisa fazer os mesmos exercícios que todos os outros se quiser ter abdominais tonificados, mas pode tentar esses exercícios e exercícios divertidos para obter esses abdominais sólidos de maneira divertida. Todo mundo tem um método de como tonificar o abdômen, e o seu será muito mais divertido e agradável do que o resto! Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação