Running Foods – Comer Alimentos Energéticos para Correr da Maneira Certa

Os corredores não devem apenas ter tempo para alongar e flexibilizar seus músculos, mas também devem colocar algo delicioso na boca antes de correr. Seu corpo precisa de alimentos para queimar energia enquanto você corre, e esses alimentos energéticos consumidos antes de sair para correr ajudarão a manter seus músculos bombeando, seus pulmões funcionando, seu coração batendo e sua queima de gordura! Mas o que você deve comer? Aqui está uma lista dos alimentos mais nutritivos para os corredores. Comidas de corrida: antes de correr Antes de sair para a corrida, é importante reservar um tempo para abastecer seu corpo com os alimentos certos para corrida. Dar ao seu corpo o combustível certo antes de sua corrida é importante, então aqui estão alguns alimentos que você pode usar para se abastecer: Banana As bananas são cheias de açúcar natural, que seu corpo vai queimar para obter energia. Eles também contêm muito potássio, um nutriente que mantém o sangue bombeando adequadamente, reduz a pressão arterial e reduz o risco de acidente vascular cerebral. Bagas Quer um impulso de energia rápido? Bagas são como pequenas bolas de açúcar saudável e contêm muita vitamina C para manter seu corpo funcionando em alta velocidade. O potássio e a vitamina C nas bagas ajudarão seus músculos a se repararem enquanto você corre. Bagels Bagels são muito mais pesados ​​e ricos em carboidratos do que uma fatia média de pão, então eles vão te dar muito mais energia para queimar. Se você colocar metade de um bagel em camadas com cream cheese ou manteiga de amendoim, estará recebendo proteína suficiente para manter seus músculos abastecidos e funcionando bem. Iogurte pouca gordura O iogurte com baixo teor de gordura é rico em cálcio, proteínas e carboidratos. O cálcio ajudará a promover a queima de gordura saudável, a proteína fornecerá o combustível para os músculos e os carboidratos fornecerão a energia necessária. O iogurte é um excelente alimento energético para correr, correr, correr ou até mesmo caminhar. Observação: Não coma muito antes de correr, pois isso pode causar cãibras ou indigestão. Basta comer um lanche leve para ter energia suficiente para correr. Alimentos corridos: durante sua corrida À medida que seus pés estão batendo na calçada, você pode achar que está com falta de energia para continuar correndo. Aqui estão alguns alimentos para comer durante sua corrida, alimentos para manter seus níveis de energia altos: Explosões de estrelas Esses pequenos doces são macios e fáceis de mastigar enquanto você corre, e o açúcar que você obtém deles pode mantê-lo em movimento. Géis Energéticos A maioria das empresas de bebidas esportivas fez géis energéticos, pequenos pacotes que você pode sugar enquanto corre. Eles são uma ótima fonte de energia, então tenha um à mão se você se sentir cansado. Passas de uva As passas contêm muito açúcar, que é exatamente o que você precisa para continuar quando suas reservas de energia estão baixas. Apenas um pequeno punhado pode fazer a diferença! Alimentos de corrida: Alimentos de recuperação Depois de terminar sua corrida, você deve repor todos os nutrientes que foram eliminados pelo suor. Confira esta lista dos melhores alimentos de recuperação em execução: Aveia A aveia é rica em carboidratos, mas também possui fibras e proteínas. Existem poucas fontes de carboidratos melhores do que a aveia, pois a aveia não afeta tanto os níveis de açúcar no sangue. Adicione algumas frutas em uma tigela de aveia, despeje um pouco de leite e aproveite seu lanche de recuperação. Peito de Frango Não há nada como um bom peito de frango para lhe dar alguma proteína saudável e magra. Peito de frango tem muito pouca gordura, mas é carregado com o nutriente que seu corpo precisa para reparar seus músculos. É rápido e fácil de preparar, e qualquer um pode fazer peito de frango delicioso! Húmus O homus é feito com grão de bico, que são principalmente fibras e proteínas. Isso o ajudará a se encher após a corrida, e a proteína promoverá o reparo saudável de seus músculos. Certifique-se de preparar homus sem alho e evite comê-lo antes de correr. Fruta As frutas são alimentos doces e refrescantes, que o ajudarão a reabastecer o suprimento de energia do seu corpo após uma corrida difícil. Laranjas e maçãs são suas duas melhores escolhas, pois as laranjas são ricas em vitamina C, enquanto as maçãs contêm muitas fibras e minerais que seu corpo precisa depois de suar por tanto tempo. Um lembrete importante sobre alimentos em execução… Se você for correr apenas por 30 a 45 minutos, não é necessário comer primeiro. Seu corpo tem energia suficiente para durar tanto tempo, pois aproveita suas reservas de gordura. Se você for correr ou malhar por mais de uma hora, é uma boa ideia comer alguma coisa antes de ir para o trabalho. Comer esses alimentos ajudará a manter seu corpo abastecido com energia suficiente para mantê-lo em movimento e impedirá que você fique desidratado ou sue todos os seus nutrientes pelos poros. Aqui está um vídeo mostrando o que evitar antes de correr. https://www.youtube.com/watch?v=qiuRzAM00V8

