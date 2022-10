Tudo o que você precisa saber sobre a rotina de exercícios de corda pesada

Você está entediado com o levantamento de pesos? Você está cansado de fazer os mesmos cinco ou seis exercícios todos os dias, você boceja em vez de se esforçar para construir músculos? Se sim, talvez seja hora de mudar – e o treino de corda pesada pode ser exatamente o que você precisa!

O que é a corda pesada?

Uma corda pesada é exatamente o que parece: corda pesada. Pode parecer bobo, mas malhar com cordas pesadas na verdade é um método muito eficaz de trabalhar seu corpo de uma maneira não convencional.

Então, o que o treinamento de corda pesada faz? Cordas pesadas são amarradas a um objeto imóvel, como uma máquina de musculação. As extremidades livres das cordas são seguradas em suas mãos e você as arremessa ao redor.

O peso das cordas lhe dará um excelente treino e você sentirá instantaneamente seus músculos queimarem.

Afinal, o exercício que você está fazendo envolve movimentos aos quais você não está acostumado e, de repente, você encontrará uma nova maneira de se exercitar!

O que você precisa para uma rotina de treino de corda pesada?

Não se prenda tanto aos produtos vendidos em comerciais e revistas. Você não precisa de nenhuma corda sofisticada desenvolvida por varejistas de artigos esportivos e vendida por três ou quatro vezes mais do que deveria custar.

Vá até a loja de ferragens mais próxima, peça a corda mais grossa que eles tiverem – geralmente entre 1 ½ e 2 polegadas de espessura – e compre cerca de 50 pés do material.

Quando você quiser se exercitar, enrole-o em torno de uma árvore, pilar ou poste, certificando-se de que as duas extremidades das cordas tenham o mesmo comprimento. Segure uma ponta em cada mão e você estará pronto para os benefícios do treino pesado com corda! É barato e fácil!

Por que experimentar a rotina de exercícios de corda pesada

É novo – Não será a mesma velha rotina de levantamento de peso chata e obsoleta, então vale a pena tentar! É confuso – O treino vai confundir seus músculos, o que significa que eles vão esticá-los de uma nova maneira. A confusão muscular é uma das chaves para acelerar a construção muscular. É divertido – Você pode enlouquecer e se divertir com o treino, e será algo que você pode adaptar aos seus desejos a cada treino.

Técnicas de treino de corda pesada

O Grappler

Fique na postura de um boxeador, com um pé ligeiramente à frente e as mãos na altura dos ombros. Gire o tronco ao mover as mãos pelo peito para um lado e gire novamente ao trazê-las para o outro lado.

Repita este movimento, virando as cordas com os braços e as mãos. Imagine-se jogando um oponente no chão a cada volta e você termina o exercício.

Repetições: 20 a 30 vezes por lado.

A onda

A onda é a técnica básica para o treino de corda pesada e é a mais fácil de dominar. Simplesmente junte as mãos com uma ponta da corda em cada mão e mova-as para cima e para baixo para fazer ondas na corda.

Você também pode mover as mãos em direções opostas para fazer ondas alternadas, o que trabalhará muito bem os ombros e a parte superior do corpo.

Repetições: 40 a 50 vezes por mão.

Em todo o mundo

Fique de pé com os pés afastados na largura dos ombros e junte as mãos à sua frente. Lentamente, abra bem os braços e gire-os para cima e ao redor do corpo – traçando um grande círculo no ar à sua frente. Mantenha as mãos juntas enquanto gira as cordas em um círculo e mantenha-as o máximo que puder.

Repetições: 25 círculos

Slams

Segure a corda pela cintura, deixando-a solta no chão. Rapidamente levante as mãos no ar, estendendo-as bem acima da cabeça antes de trazê-las bruscamente para baixo, como se estivesse batendo com elas no chão.

Imagine estalar um chicote com as duas mãos e você terá o movimento correto. Você pode alternar batendo uma mão de cada vez, ou pode bater as duas juntas.

Repetições: 25 slams

Polichinelos

Fique de pé com as mãos ao lado do corpo, as pontas da corda presas firmemente em cada mão. Salte direto no ar, separe os pés na largura dos ombros e leve as mãos à cabeça – tudo em um movimento suave. Para completar o exercício, salte novamente, coloque os pés juntos e coloque as mãos ao lado do corpo.

Repetições: 30 polichinelos

Vale a pena tentar o treino de corda pesada, pois será uma maneira divertida e nova de levar seus músculos ao limite!

