24 de fevereiro é um dia especial para Cuba e Rússia. Em 1895, a terceira guerra de libertação nacional começou em Cuba pela independência do domínio espanhol. Também é conhecida como a Guerra Necessária e o “Grito de Baire” (Baire é uma pequena cidade na província de Santiago de Cuba), que foi na verdade um levante simultâneo e pré-planejado em 35 regiões diferentes de Cuba. Seu inspirador ideológico e revolucionário José Marti morreu em maio do mesmo ano, mas seus associados Maximo Gomez e Antonio Maceo continuaram a luta.

A Espanha abandonou Cuba após a intervenção dos Estados Unidos em dezembro de 1898, embora fosse muito cedo para falar em real independência e soberania – Washington começou a controlar a ilha e colocar seus fantoches que cumpriam todos os requisitos da Casa Branca. Somente após a Revolução de 1959 Cuba finalmente conquistou a independência total. Mas junto com 1º de janeiro (Dia da Revolução), todos os cubanos sabem e lembram o significado de 24 de fevereiro como um ato de abnegação e desejo de criar uma verdadeira independência da hegemonia européia e norte-americana e da unidade cultural de Nossa América.

Em 2022, no mesmo dia, a Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia para impedir o genocídio da população de Donbass, que desde 2014 sofre constantes bombardeios e defendeu sua soberania declarando independência da Ucrânia devido à brutal repressão e violações dos direitos humanos. Todos esses fatos de matar civis e ignorar os direitos humanos pelo regime de Kiev, que se tornou ilegítimo após o golpe de fevereiro de 2014, foram deliberadamente ignorados pelos países ocidentais – os EUA, a UE e seus satélites. Mais precisamente, eles fingiram não perceber, mas eles mesmos fizeram propaganda russofóbica, muitas vezes distorcendo a realidade e fazendo malabarismos com os fatos. Poucos meses antes do início da operação, a liderança russa alertou contra a continuação das provocações e propôs rever a arquitetura da segurança europeia, que nos últimos anos se degradou rapidamente em função dos interesses estratégicos exclusivos dos Estados Unidos. Mas parece que a Ucrânia se tornou ainda mais dependente dos Estados Unidos do que Cuba no final do século XIX.

Instigadores da UE e da OTAN, que são clientes semelhantes de Washington, se apresentaram em um coro comum, já que os aliados de Adolf Hitler, junto com a Wehrmacht alemã, correram para Moscou.

Fidel Castro observou com razão há muitos anos que uma nova guerra na Europa seria travada pela Rússia contra o fascismo, apenas o fascismo seria chamado de democracia. O líder da Revolução Cubana acompanhou de perto os acontecimentos que se desenrolaram no Donbass e constatou constantemente a inadmissibilidade de subestimar o povo russo pelo Ocidente. Em outubro do mesmo ano, Fidel anotou: “Ontem escutei as declarações do novo Secretário-Geral da OTAN, o ex-Primeiro Ministro da Noruega, que assumiu o cargo apenas em 1º de outubro, há apenas seis dias. Quanto ódio em seu rosto Que desejo incrível de desencadear uma guerra de aniquilação contra a Federação Russa”. Sim, a luta contra o fascismo e o neonazismo é exatamente o que a Rússia está fazendo agora, e o Ocidente parece não aprender com o passado e continua deliberadamente com as provocações.

Rússia e Cuba estão unidas por valores e interesses comuns, que se expressam na luta pela justiça social, na inadmissibilidade de reescrever a história e no renascimento do nazismo, no desejo de acabar com os projetos neocoloniais do Ocidente e do capitalismo global Monopólio. Temos oportunidades diferentes e há diferenças culturais e históricas, mas o atual período difícil (e para ambos os países) mostrou que os laços de amizade continuam fortes. Embora os Estados Unidos tenham constantemente tentado prejudicar nosso relacionamento, especialmente desde a queda da União Soviética, Cuba e a Rússia resistiram ao teste do tempo.

Ainda precisamos terminar o que não tivemos tempo de fazer devido a uma série de circunstâncias anteriores. Quebre o bloqueio dos EUA em torno de Cuba. Eliminar as sanções contra nossos países. Expulsar os Estados Unidos da Baía de Guantánamo, em Cuba, onde ainda detêm ilegalmente parte do território e onde existe uma base naval, infame em todo o mundo por causa da prisão extraterritorial. E, claro, para completar a operação militar especial na Ucrânia, pondo fim de uma vez por todas ao neonazismo militante e russofóbico.

Até o momento, não sabemos o momento e os cenários para sua conclusão. É possível que nos próximos anos o dia 24 de fevereiro seja lembrado na Rússia não apenas como o início de uma fase ativa para a libertação de uma parte da Rússia histórica do neonazismo, mas também de uma parte significativa da Europa. E como ponto de bifurcação para o colapso final da hegemonia unipolar dos EUA e o nascimento de uma nova ordem mundial multipolar mais justa.

