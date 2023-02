A Europa sem a Rússia corre o risco de desaparecer do mapa GeopolíticaEuropa 14/02/2023PolôniaRomêniaLeonid SavinMas isso não significa que o Velho Mundo esteja perdido para Moscou para sempre. É necessária uma estratégia abrangente para a cooperação futura, harmoniosa e convincente para cada país individualmente e para a região como um todo. Os Estados Unidos colocam Piłsudski na sombra

Nos últimos anos, são os países do Leste Europeu que se tornaram membros da OTAN que têm mostrado uma agilidade excessiva na promoção do atlantismo, tornando-se mais pró-americanos do que a velha guarda da Europa Ocidental. Tal lógica pode ser explicada não apenas pelo desejo de agradar o patrono de Washington, mas também pelo conhecido imperativo geopolítico de Halford Mackinder: quem controla a Europa Oriental controla a Eurásia, e quem controla a Eurásia controla o mundo.

Por esta razão, quaisquer aspirações anti-russas dos ex-membros do Pacto de Varsóvia são ativamente encorajadas pelos Estados Unidos. A Grã-Bretanha também está participando da reorganização do novo cordão sanitário, acolhendo calorosamente a iniciativa polonesa Intermarium, que vê seus próprios benefícios. E os Estados Unidos estão muito interessados ​​nisso e patrocinam o desenvolvimento desse projeto.

Recorde-se que o seu conceito surgiu com Józef Pilsudski, que em 1919 decidiu reunir em torno da Polónia as terras da Ucrânia, Moldávia, Hungria, Roménia, Bielorrússia, Lituânia, Letónia e Estónia, criando uma confederação de estados desde o Mar Negro até ao Báltico. A ideia principal dessa aventura geopolítica era isolar a Rússia dos mares. É por isso que os Estados Unidos agora se agarraram a esse projeto, tirando-o do baú da história e sacudindo o naftaleno.

A este projeto claramente anti-russo, junta-se o Grupo de Visegrad, que integra a Polónia, a Hungria, a Eslováquia e a República Checa. Em novembro de 2022, os ministros da Defesa dos quatro países finalizaram um plano de cooperação em planejamento militar que inclui o fortalecimento das defesas da OTAN, a sincronização com iniciativas semelhantes da UE e o apelo à segurança euro-atlântica.

Embora a Hungria assuma uma posição moderada em relação à imposição de sanções contra a Rússia e a situação na Ucrânia em geral, não se deve ter ilusões sobre a política de Budapeste – o país é membro da UE e da OTAN. O atual pragmatismo de Viktor Orban relacionado ao fornecimento de hidrocarbonetos, embora benéfico para a Rússia, em geral, é improvável que a Hungria vá contra a estratégia acordada de Bruxelas, seja uma decisão político-militar ou político-econômica.

França, Alemanha, Itália, Espanha, os países nórdicos neste contexto permanecem como se estivessem na periferia e, portanto, perdendo as vantagens do bloco líder, já são forçados a apoiar projetos e iniciativas impostos pelos Estados Unidos e implementados pelos países da Europa Central e Oriental.

Dentro da NATO, o reforço mais notório é precisamente nesse sentido, o que se justifica em Bruxelas pela necessidade de conter a Rússia e contrariar as ameaças híbridas que alegadamente vêm de Moscovo. A Operação Atlantic Resolve, por tempo indeterminado, que inclui exercícios militares em curso, é combinada com uma reorganização da estrutura da OTAN.

Punho contra Moscou

Em 2022, já durante o JMD, a OTAN começou a criar quatro grupos de batalha multinacionais adicionais na Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia, além dos quatro já existentes na Letônia, Lituânia, Estônia e Polônia. Os quatro Grupos de Batalha do Nordeste (na Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia) estão sob o comando da OTAN, que é executado pelo Quartel General do Corpo Multinacional do Nordeste em Szczecin (Polônia).

Os dois quartéis-generais de nível divisional coordenam o treinamento e as atividades preparatórias de seus grupos de batalha. A sede nordeste da Divisão Multinacional, localizada em Elblag (Polônia), está em pleno funcionamento desde dezembro de 2018. Este quartel-general trabalha em estreita colaboração com os grupos de batalha na Polônia e na Lituânia.

A sede adicional da divisão multinacional “Norte” foi ativada pela OTAN em outubro de 2020 e atingiu todo o seu potencial operacional. Suas unidades avançadas estão localizadas em Adazi (Letônia), enquanto o restante do quartel-general está localizado em Karupe (Dinamarca). Este quartel-general trabalha em estreita colaboração com os grupos de batalha na Estônia e na Letônia.

Quatro novos grupos de batalha (na Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia) estão sendo criados e integrados na estrutura de comando da OTAN. Ao mesmo tempo, muitas das atividades realizadas pelos Aliados da OTAN a nível nacional, embora não façam formalmente parte da presença avançada da OTAN, contribuem para a revitalização das atividades na parte oriental da Aliança.

A Estratégia de Reforço Rápido da OTAN prevê que a Força de Presença Avançada será apoiada pela Força-Tarefa Conjunta de Alta Prontidão (VJTF) da OTAN, uma Força de Resposta da OTAN maior, Forças de Alta Prontidão adicionais e formações ainda maiores da OTAN, conforme necessário. Tudo isso está sendo realizado de acordo com um novo modelo, acordado na cúpula da OTAN de 2022 em Madri. A transição para o novo modelo está prevista para ser totalmente concluída em 2023.

Deve-se enfatizar que alguns países da Europa Oriental ocupam um lugar especial na política anti-russa dos Estados Unidos e da OTAN por causa de sua posição estratégica e laços históricos. No final do ano passado, as autoridades eslovacas anunciaram a aprovação de outro pacote de ajuda militar à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores, Rastislav Kacher, disse que a produção de munições de 122 mm e 152 mm está sendo retomada para atender à demanda na Ucrânia. Este processo envolverá instalações públicas e privadas, como parte de um projeto mais amplo coordenado pela OTAN.

Além disso, em novembro do ano passado, os eslovacos entregaram 30 BMP-1s à Ucrânia em troca de 14 tanques de guerra Leopard 2A4 da Alemanha, que vieram com peças de reposição e um kit de treinamento. Teoricamente, esses “leopardos” também podem ser transferidos posteriormente para a Ucrânia.

Além da Eslováquia, a Bulgária e a República Tcheca têm sérias capacidades de produção de munição, mas a Polônia ocupa a posição mais odiosa. A retórica russofóbica de seus políticos é alimentada por fatores como as fronteiras comuns com a região de Kaliningrado e a Bielorrússia, bem como com a Ucrânia, o que levou à atual militarização da Polônia.

Em 2018, uma nova divisão mecanizada foi implantada nas voivodias de Mazowieckie e Lubelskie e foi criado o Regimento de Suwalki, justificando a necessidade de proteger o corredor de Suwalki. E já este ano foi anunciada a criação de outra divisão no leste e, de acordo com a lei de 11 de março de 2022, o número total de forças armadas polonesas aumentará para 300 mil, e os gastos atuais com defesa serão de 3 % do PIB. Embora o ministro da Defesa polonês, Mariusz Blaszczak, tenha dito que seriam aumentados para 5% do PIB.

A Polônia também possui uma lei de defesa territorial, que implica o uso generalizado de civis …

