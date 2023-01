Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph

Copyright Infringement

Spam

Invalid Contents

Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Condições da nossa Vitória 04.01.2023Alexander Dugin

Que mudanças precisamos para vencer?

Vou resumir o que todos pensam e dizem.

1. Transição da dominação do estado para a aliança do estado e do povo. Unidade orgânica de poder com o povo. Daí a transição da manipulação para a honestidade.

2. A transição do paradigma liberal para o socialista popular – as pessoas no setor público e os pobres recebem um alto nível de apoio material.

3. Mudança da prevalência do grande capital (oligarquia) para uma competição real entre representantes de pequenas e médias empresas (o grande capital é nacionalizado).

4. Mover o centro da indústria do comércio de matérias-primas para as indústrias de alta tecnologia e o renascimento da vila.

5. Liquidação de grandes aglomerações urbanas e novos desenvolvimentos de terras russas. De megacidades ao renascimento de pequenas cidades e assentamentos rurais de um novo tipo.

6. Rejeição do princípio da imunidade e promoção de funcionários corruptos e dirigentes totalmente ineficazes e introdução em seu lugar do princípio da meritocracia (o poder dos dignos, que provaram na prática a sua dignidade).

7. A transição das tecnologias de relações públicas para uma sociedade totalmente ideológica: os propagandistas defendem não o que ordenaram no momento, mas o que realmente acreditam.

8. Rejeição da cultura do entretenimento em favor da cultura clássica – formando, elevando, educando.

9. A historicidade do regime político: a definição exata do lugar da Rússia moderna na estrutura da história russa é homenagear a Antiga Rus’, o Reino Moscovita, o Império Russo, a URSS com uma maldição inequívoca do Tempo of Troubles e os vergonhosos anos 90.

10. A proteção integral dos valores tradicionais e a erradicação dos não tradicionais é confiada aos seus portadores orgânicos, e não a gestores aleatórios.

11. Construir uma sociedade solidária com

– o clero como diapasão moral,

– guerreiros heróicos no papel de elite política e social (nova nobreza ou, se preferir, nomenclatura partidária),

– trabalhadores honestos (incluindo empresários honestos) como padrão do homem comum.

12. A rápida criação de uma elite intelectual russa independente das normas e estratégias da civilização ocidental.

13. Retorno ao modo de vida de uma sociedade tradicional com uma família forte – a rejeição da interpretação secular, contratual e individualista do casamento.

Todos esses passos quase evidentes são uma condição necessária para a Vitória. Sem fazê-los, ou seja, deixando tudo como está, estamos condenados. O modelo existente, relativamente eficaz no período pré-guerra, não atende mais aos requisitos históricos. CBO começou a verificação da realidade. Expôs nossas falhas fundamentais. Num confronto frontal direto com a civilização do Ocidente, nossos pontos fracos não só apareceram, como se tornaram fatais. Se queremos vencer e não temos outra escolha, devemos mudar fundamentalmente o sistema atual. Precisamos de um novo Estado e de uma nova política. Estamos com pouco tempo. Acho que no máximo um ano para fazer grandes avanços nessas áreas.

Fonte Internacional verificada



Via Kateh – Traduções CMIO REF9889



Conteúdo Internacional – Utilidade pública – Acadêmica



Disclaimer: Conteúdo de opinião, traduzido sem revisão – e sem responsabilidade por parte de CMIO.

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report