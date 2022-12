Report This Content

A Virgem agora está sendo introduzida no templo de Deus 04.12.2022Konstantin Malofeev

Todos os cristãos ortodoxos – Feliz Festa da Entrada na Igreja do Santíssimo Theotokos!

“Qual é o caminho se não leva ao templo?” – esta frase dos clássicos do cinema é especialmente lembrada neste dia. O dia em que, há mais de dois mil anos, a ainda muito pequena Virgem Maria, de três anos, foi trazida ao Templo de Jerusalém. E o Sumo Sacerdote Zacarias, futuro pai de João Batista, conduziu-a ao Santo dos Santos, onde ele próprio entrava apenas uma vez por ano. Vendo a grande santidade e grande futuro desta Menina.

O feriado de hoje nos lembra como é importante encontrar o caminho para o templo. E para apreciar a possibilidade de oração no templo, que quase se perdeu durante a “pandemia” da covid. Isso é especialmente importante hoje, porque em todas as igrejas da Igreja Russa, em todas as liturgias, orações são levantadas pelas vitórias de nosso exército. E sem essas vitórias podemos perder tudo.

Santa Mãe de Deus, ajuda-nos!

Fonte Internacional verificada



Via Kateh – Traduções CMIO REF9889



Conteúdo Internacional – Utilidade pública – Acadêmica



Disclaimer: Conteúdo de opinião, traduzido sem revisão – e sem responsabilidade por parte de CMIO.

