Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Segundo mundo, semiperiferia e Estado-Civilização na Teoria do Mundo Multipolar. A segunda parte. Multipolaridade 23.11.2022RússiaAlexander DuginSemi-periferia

Agora vamos nos voltar para outra teoria – para a “análise do sistema mundial” construída por Immanuel Wallerstein[1]. Immanuel Wallerstein, representante da escola marxista de Relações Internacionais (principalmente em sua interpretação trotskista), baseado na doutrina da “longa duração” (F. Braudel[2]) e teóricos latino-americanos da economia estrutural (R. Prebisch[3]S. Furtadu[4]), desenvolveu um modelo de zoneamento do mundo de acordo com o nível de desenvolvimento do capitalismo. Essa visão é um desenvolvimento das ideias de Vladimir Lenin sobre o imperialismo.[5] como o estágio mais elevado do desenvolvimento do capitalismo, segundo o qual o sistema capitalista tende naturalmente a ser global e a estender sua influência a toda a humanidade. As guerras coloniais entre potências desenvolvidas são apenas o estágio inicial. O capitalismo realiza gradualmente a unidade de seus objetivos supranacionais e forma o núcleo do Governo Mundial. Isso é totalmente consistente com a teoria liberal das Relações Internacionais, onde o fenômeno do “imperialismo”, compreendido criticamente pelos marxistas, é descrito em tom apologético – como o objetivo da “sociedade global”, Um Mundo.

A expressão geográfica da teoria do sistema-mundo é a identificação de três camadas[6].

O centro, o núcleo (núcleo) ou “Norte Rico” formam a zona de maior desenvolvimento do capitalismo. O núcleo corresponde à região da América do Norte e Europa Ocidental, ou seja, o atlantismo e a correspondente civilização da Europa Ocidental, cujo polo no século XX se deslocou para os Estados Unidos. O núcleo do sistema-mundo de Wallerstein coincide com o “primeiro mundo“.

Ao redor do núcleo está o primeiro anel, que na teoria de Wallerstein é chamado de “semi-periferia”. Inclui países que são inferiores ao núcleo em termos de desenvolvimento, mas que lutam desesperadamente para alcançar o que consideram um modelo. Os países da semiperiferia também são capitalistas, mas ajustam os modelos de capitalismo às suas características nacionais. Via de regra, neles se formam regimes do tipo “cesarismo” (segundo a nomenclatura de A. Gramsci[7]), ou seja, a hegemonia liberal é aceita apenas parcialmente – principalmente nos modelos de economia, tecnologia e industrialização, enquanto o sistema político, a cultura e a consciência pública continuam dominados por modelos locais correspondentes a modelos pré-capitalistas ou não capitalistas.

A semiperiferia de Wallerstein inclui os países mais desenvolvidos da América Latina – principalmente Brasil, Índia, China e Rússia. Em outras palavras, novamente obtemos aproximadamente os países do BRIC ou clube dos BRICS, ou seja, o “segundo mundo”.

A periferia, segundo Wallerstein, corresponde ao que originalmente se entendia como “terceiro mundo” com as mesmas características básicas – subdesenvolvimento, atraso, ineficiência, arcaísmo, incompetitividade, corrupção, etc. Isso também é chamado de “sul pobre”.

Além disso, na teoria dos sistemas-mundo de Wallerstein, segue-se a afirmação sobre a principal tendência de desenvolvimento. Origina-se da crença marxista no progresso e na mudança das formações econômicas. Isso significa que entre o centro, a semiperiferia e a periferia existem não apenas relações espaciais, mas também históricas, temporais.

A periferia corresponde ao passado, ao arcaico modo de vida pré-capitalista.

O núcleo representa o futuro humano universal, o capitalismo global (daí a globalização).

E a semiperiferia é uma zona na qual deve ocorrer a decomposição do que vai para o centro e do que vai desmoronar para a periferia. Segundo Wallerstein, a semiperiferia não é uma alternativa ao capitalismo, mas apenas seu estágio tardio. Este é um futuro atrasado. Portanto, o próprio Wallerstein não estava particularmente interessado na semiperiferia, ele rastreou nela apenas aquelas tendências que confirmaram a divisão de tais sociedades em uma elite liberal globalista e as massas cada vez mais arcaicas e proletárias que se tornaram selvagens e mais arcaicas. Wallerstein previu que a semiperiferia logo se desintegraria em núcleo e periferia e deixaria de existir.

Após o desaparecimento da semiperiferia, o mundo inteiro se tornará global: o Norte rico interagirá diretamente com o Sul pobre, onde novamente as elites se unirão ao centro, e as massas, misturadas com as massas de outras zonas do curso da migração global, se tornará o proletariado internacional mundial. Foi então que a revolução proletária prevista por Marx, a crise do sistema capitalista mundial e posteriormente o comunismo, começaria. Além disso, isso só deveria acontecer após a conclusão do processo de globalização capitalista e, portanto, após a abolição da semiperiferia. Sendo um trotskista e anti-stalinista, Wallerstein acreditava que o socialismo não poderia ser construído em um país separado – nem na URSS, nem na China, apenas adiaria a globalização e, portanto, a subsequente Revolução Mundial. Como Marx e Engels em seu “Manifesto Comunista”[8] enfatizou que enquanto a burguesia luta contra as instituições medievais, os comunistas devem apoiá-la, e só então, após o sucesso das revoluções burguesas, entrar em confronto direto com os capitalistas, então Wallerstein e a maioria dos marxistas culturais e a esquerda moderna são a favor da globalização contra a preservação da soberania dos poderes individuais, para só então – após a vitória total dos liberais e globalistas – iniciar uma batalha decisiva com eles. Portanto, eles chamam sua doutrina não de antiglobalismo, mas alterglobalismo, apresentando projetos não de antiliberalismo, mas de pós-liberalismo[9].

Leitura multipolar de semiperfíria

No contexto de um mundo multipolar, o sistema-mundo de Wallerstein como um todo completo é uma antítese. A multipolaridade vê o próprio fenômeno da semiperiferia de uma maneira completamente diferente. Este não é apenas um estado temporário de sociedades atrasadas ainda não incluídas no núcleo, mas a possibilidade de um curso alternativo da história que rejeita a universalidade do capitalismo e da globalização liberal, nega ao núcleo o direito de ser sinônimo de futuro e um exemplo de destino humano universal. A semiperiferia é tomada aqui não como um fenômeno intermediário entre o centro e a periferia, mas como uma combinação independente de profunda identidade civilizacional, que permanece inalterada, e o processo de modernização. Huntington[10], falando sobre o choque de civilizações que deveria substituir o mundo bipolar, usou a expressão “modernização sem ocidentalização”. Esta é uma estratégia consciente das elites da semiperiferia, que optam por não se integrar nas elites centrais globais, mas permanecer como classe dominante no contexto civilizacional da semiperiferia. Isso é o que vemos na China, países islâmicos, em parte na Rússia.

O conceito de semiperiferia, separado do contexto marxista-trotskista da teoria do sistema-mundo, acaba por ser idêntico ao de “segundo mundo”. Isso permite que você foque com mais precisão e detalhes nos vetores…

Fonte Internacional verificada



Via Kateh – Traduções CMIO REF9889



Conteúdo Internacional – Utilidade pública – Acadêmica



Disclaimer: Conteúdo de opinião, traduzido sem revisão – e sem responsabilidade por parte de CMIO.

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report