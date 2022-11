Report This Content

Guerra biológica híbrida Network warfareAmérica do Norte 24/11/2022EUALeonid SavinOs fatos indicam que o uso de armas biológicas pelos Estados Unidos pode ser realizado intencionalmente e acidentalmente.

O tema do desenvolvimento de armas biológicas pelos Estados Unidos sob o pretexto de pesquisa já foi amplamente abordado na imprensa internacional. Via de regra, são indicados precedentes históricos com o uso de agentes biológicos e químicos pelos Estados Unidos contra outros países. Por exemplo, planos para a República de Cuba. A partir de documentos desclassificados, sabe-se que o Subsecretário Adjunto de Defesa para Operações Especiais, General Edward Lansdale, em fevereiro de 1962, apresentou um plano de codinome Tarefa 33, que considerava o uso de armas químicas e biológicas contra Cuba. O documento dizia que “a tarefa era desenvolver um plano para incapacitar uma parte significativa dos trabalhadores do açúcar por meio do uso encoberto de armas biológicas ou agentes de armas químicas”.[i]

Lansdale propôs envenenar os trabalhadores cubanos da indústria açucareira na época da colheita usando agentes de “armas biológicas não letais transmitidas por insetos”. A Marinha dos EUA deveria realizar um ataque biológico. Lansdale observou que Robert Edwards em Fort Detrick, Maryland, e Cornelius Roosevelt na CIA forneceriam informações sobre armas biológicas para a operação proposta.[ii]

Dados mais recentes são a atividade de biolaboratórios na Geórgia e na Ucrânia, que trabalharam sob programas do Pentágono. Embora se trate principalmente de trabalho nos anos 2000, as raízes dessa atividade são muito mais profundas.

O Programa Conjunto de Redução de Ameaças foi iniciado pelo governo dos EUA, trabalhando em cooperação com o Pentágono e a CIA. A própria unidade do Pentágono foi originalmente chamada de “Agência de Armas Especiais de Defesa” (Agência de Armas Especiais de Defesa), e então houve uma mudança de nome. Surgiram a Defense Threat Reduction Agency (DTRA) e o U.S. Army Institute for Medical Research on Infectious Diseases. O objetivo pretendido do programa era eliminar os estoques de armas nucleares, químicas e biológicas soviéticas, efetivamente dando aos EUA o controle das antigas armas biológicas soviéticas.

BioPrepWatch.com escreveu em 2010 que “as páginas da web excluídas mostram que Obama ordenou que biolabs ucranianos desenvolvessem ‘patógenos mortais'”.[iii]

Thenationalpulse.com apontou que um artigo que também destacou o trabalho do ex-senador Dick Lugar foi adicionalmente incluído na edição nº 818 da revista US Air Force Outreach.

Lugar disse que os planos para a instalação foram discutidos em 2005, quando ele e o então senador Barack Obama fizeram parceria com autoridades ucranianas. Lugar e Obama também ajudaram a coordenar os esforços de pesquisadores americanos e ucranianos naquele ano em uma tentativa de estudar a gripe aviária e ajudar a preveni-la.

Um relatório de 2011 do Comitê da Academia Nacional de Ciências dos EUA sobre a Antecipação de Desafios de Biossegurança Associados à Expansão Global de Laboratórios Biológicos Altamente Contidos explica como o Laboratório de Odessa é “responsável pela identificação de patógenos biológicos de alto risco. Este laboratório foi reformado e atualizado tecnicamente para BSL-3 como parte de um acordo de cooperação entre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o Departamento de Saúde da Ucrânia, iniciado em 2005. A cooperação é focada na prevenção da disseminação de tecnologias, patógenos e conhecimentos que podem ser usados ​​no desenvolvimento de armas biológicas”, diz o relatório.

É explicado que “o laboratório atualizado serve como um laboratório de referência central temporário com armazenamento (coleção de patógenos). De acordo com os regulamentos ucranianos, ele tem permissão para trabalhar com bactérias e vírus do primeiro e segundo grupos patogênicos”.

Um documento separado detalhando a rede de biolaboratórios ucranianos do Projeto de Prevenção de Armas Biológicas descreve com mais detalhes o espectro de patógenos que a instituição vem pesquisando. Entre os vírus estudados pelo laboratório estavam o Ebola e “vírus do grupo de patogenicidade II por métodos virológicos, moleculares, sorológicos e rápidos”.

Além disso, o laboratório forneceu “treinamento especial para profissionais de biossegurança e biossegurança no manuseio de patógenos biológicos perigosos”.

Vaine Kristaudo observa a esse respeito que não se tratava apenas de apreender estoques de amostras (e especialistas treinados no desenvolvimento e estudo de patógenos e tecnologias de armas biológicas) na Rússia, mas também países “ao longo do perímetro das fronteiras da Rússia: são a Ucrânia, Azerbaijão, Armênia, Geórgia, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Moldávia, Tadjiquistão” antes de se espalhar para outras partes da Ásia e da África.[iv]

Existem diferentes versões dos motivos pelos quais os Estados Unidos começaram a realizar essas pesquisas fora de seu próprio país. Segundo uma versão, isso foi feito para não irritar o público com tais experimentos, que reage de forma extremamente negativa a tais projetos. Por outro lado, aproximar os laboratórios dos locais de potencial uso de armas biológicas. De uma forma ou de outra, essa atividade é regulamentada. Por exemplo, considere a Política 3216.01 do Departamento de Defesa dos EUA de 13 de setembro de 2010 sobre o uso de animais em testes militares.[v]

Afirma que é responsável por:

1) O Gabinete do Secretário de Defesa, os Departamentos de Defesa, o Gabinete do Presidente do Estado-Maior Conjunto e do Estado-Maior Conjunto, os Comandos de Combate, o Gabinete do Inspetor Geral do Departamento de Defesa, o Departamento de Agências de Defesa, as atividades de campo do Departamento de Defesa e todas as outras unidades organizacionais dentro do Departamento de Defesa (doravante denominadas coletivamente como “componentes do Departamento de Defesa”).

2) Pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação ou treinamento conduzido ou apoiado tanto na parte continental dos Estados Unidos quanto fora da parte continental dos Estados Unidos.

3) Vertebrados, vivos e mortos, incluindo aves, animais de sangue frio e alguns outros mamíferos.

Se você especificar animais, eles incluirão espécies diferentes. Por exemplo, os cães são classificados como cães cerimoniais e de serviço. Existe uma categoria de animais de fazenda, embora incluam não apenas aqueles que são usados ​​para alimentação. Também são mencionados aqueles usados ​​para vigilância de doenças. Para as necessidades do Ministério da Defesa, eles podem …

Fonte Internacional verificada



Via Kateh – Traduções CMIO REF9889



Conteúdo Internacional – Utilidade pública – Acadêmica



Disclaimer: Conteúdo de opinião, traduzido sem revisão – e sem responsabilidade por parte de CMIO.

