Autarquia econômica, precedente soviético

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Autarquia econômica, o precedente soviético

A palavra “autarquia” desapareceu quase completamente da nossa vida quotidiana. Nas últimas três décadas, qualquer tentativa de discutir a possibilidade de transição da Rússia para um modelo econômico autárquico foi vista como uma ameaça à construção de uma “economia de mercado” em nosso país.

Autarquia é uma palavra de origem grega (αὐτάρκεια), que significa autossuficiência, autossuficiência. Significa um estado da economia do país quando não depende do mercado externo de bens e serviços. Nos tempos modernos e recentes, quando muitos países começaram a se mover nos trilhos do capitalismo, iniciou-se o processo de internacionalização da vida econômica, que destruiu quaisquer manifestações de autarquia econômica. Este último passou a ser percebido como uma espécie de modelo abstrato, que não pode existir na vida real. Destaca-se a definição de autarquia, contida na Grande Enciclopédia Soviética (BSE) da primeira edição (1926-1947).O primeiro volume da TSB, contendo um artigo sobre autarquia, foi publicado em 1926 – três anos antes da início da industrialização na URSS. E é isso que lemos: “Autarquia na economia é uma estrutura econômica teoricamente concebível de um país que pode existir de forma independente, independentemente das importações e exportações estrangeiras, devido à sua localização em um território rico em forças naturais (terra suficientemente fértil, minerais riqueza, etc.). Como exemplo de abordagem de A. em economia, pode-se citar os Estados Unidos da América do Norte.

No texto acima, presto especial atenção às palavras “estrutura econômica teoricamente concebível do país”. Em 1926, o autor do artigo e os editores do volume TSB ainda acreditavam que a autarquia econômica não era necessária ou impossível para a União Soviética e, provavelmente, não havia mais nada a não ser fazer parte da economia mundial. E depois de dois ou três anos, a liderança soviética preparou um plano cuidadosamente pensado para a industrialização e identificou suas principais tarefas. Foram três tarefas. Primeiro, superando o atraso econômico da URSS dos países mais desenvolvidos do Ocidente. Em segundo lugar, fortalecer a capacidade de defesa em uma poderosa base industrial. Em terceiro lugar, a conquista de total independência do mercado mundial.

E nos documentos partidários e estaduais da segunda metade da década de 1920, I.V. Stalin que apenas a autarquia econômica pode fornecer soberania ao estado soviético. Era quase a mesma ideia pouco ortodoxa da ideia de Stalin sobre a possibilidade de construir o socialismo em um único país. E Trotsky e seus numerosos partidários partiam da premissa de que era possível construir uma economia socialista somente após a vitória da revolução proletária em escala mundial.

Os oponentes da autarquia, representados por Nikolai Bukharin, Grigory Sokolnikov, Yevgeny Preobrazhensky e vários outros representantes das oposições de “esquerda”, “direita”, “nova”, “unida” acreditavam que o comércio com o mundo capitalista seria um atributo inevitável da nova economia socialista. E no XIV Congresso do PCUS (b) em dezembro de 1925, I.V. Stalin em seu relatório ao congresso pela primeira vez expressou as principais idéias da futura industrialização. E então deu uma rejeição resoluta a Sokolnikov: “Todos sabem que agora somos forçados a importar equipamentos. Mas Sokolnikov transforma essa necessidade em princípio, em teoria, em perspectiva de desenvolvimento. Falei em meu relatório sobre duas linhas básicas, norteadoras e gerais para a construção de nossa economia. Falei sobre isso para esclarecer a questão de como garantir o desenvolvimento econômico independente de nosso país em uma situação de cerco capitalista. Falei na reportagem da nossa linha geral, das nossas perspectivas, no sentido de transformar o nosso país de agrário em industrial… Se ficarmos presos no estágio de desenvolvimento em que temos que importar equipamentos e máquinas, e não produzi-los por conta própria, então não podemos estar garantidos contra a transformação de nosso país em um apêndice do sistema capitalista. É por isso que devemos caminhar rumo ao desenvolvimento da produção dos meios de produção em nosso país… Transformar nosso país de agrário em industrial, capaz de produzir sozinho os equipamentos necessários – essa é a essência , a base da nossa linha geral. Devemos organizar as coisas de forma que os pensamentos e aspirações dos empresários sejam direcionados nessa direção, no sentido de transformar nosso país de um país importador de equipamentos para um país produtor desses equipamentos. Pois esta é a principal garantia de que nosso país não se tornará um apêndice do sistema capitalista”.

A necessidade da transição da Rússia para um modelo autárquico de economia foi discutida e escrita antes mesmo da revolução: Sergei Fedorovich Sharapov (1855-1911); Dmitry Ivanovich Mendeleev (1834-1907); Lev Alexandrovich Tikhomirov (1852-1923); Georgy Vasilievich Butmi (1856-1919); Alexander Dmitrievich Nechvolodov (1864-1938) e outros.

Vou me concentrar em L. Tikhomirov. As ideias de transição para a autarquia econômica e reorientação do mercado externo para o mercado interno estão contidas em suas obras: “Terra e Fábrica” ​​(1899), “Questões de Política Econômica” (1900), “Estado Monárquico” (1905). Tikhomirov escreve que existem vários países muito interessados ​​em desenvolver o mercado mundial e atrair todos para ele, transformando-o em objetos de exploração constante por meio de mecanismos de comércio exterior. Aqui Tikhomirov nomeia antes de tudo a Inglaterra: “Alguns estados com um pequeno território natural resolvem a questão de sua política econômica pelo alto desenvolvimento da indústria manufatureira, extraindo tudo o mais de que precisam por meio de trocas comerciais. O tipo mais alto deste gênero é representado pela Inglaterra. Tal política econômica requer, em particular, mercados grandes e confiáveis, o que torna necessária uma política colonial tanto para remover os habitantes excedentes quanto para fornecer mercados. Esse modo de economia oferece enormes benefícios, mas apenas na condição de que o país em questão tenha concorrentes fracos”.

Nos passos da Inglaterra nas últimas décadas do século XIX foram os países da Europa continental e os Estados Unidos da América do Norte. É claro que os países desenvolvidos que estão desenvolvendo ativamente suas exportações também estão aumentando ativamente suas importações. A dependência do comércio exterior está crescendo tanto nos países do “Norte rico” quanto nos países do “Sul pobre”. Em última análise, acredita Tikhomirov, a economia outrora harmoniosa de ambos os países está deformada.

Assim, a condição para a independência do Estado é sua autarquia econômica. É verdade que L. Tikhomirov usa outra expressão de significado próximo: “autossatisfação interna”. Completa (100 por cento) “auto-satisfação”, ele chama de “ideia da mente”. Para a grande maioria dos países no início do século 20, essa “ideia da mente” nunca pode se transformar em …

Fonte Internacional verificada



Via Kateh – Traduções CMIO REF9889



Conteúdo Internacional – Utilidade pública – Acadêmica



Disclaimer: Conteúdo de opinião, traduzido sem revisão – e sem responsabilidade por parte de CMIO.

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report