O Navio Filosófico e o Crepúsculo do Logos Russo

O vapor filosófico e o crepúsculo do logotipo russo 03.11.2022 Melentyevna NataliaDo ponto de vista filosófico, a Rússia continua sendo um deserto. E isso apesar do fato de que há um flagrante nele. Mas, como antes, ninguém ouve e não quer ouvir. E o navio filosófico da época do Distrito Militar do Nordeste não pode ser chamado de “filosófico”. Corra (e permaneça em seus lugares) ratos comuns do “Reino dos Ratos”.

90 anos atrás, os bolcheviques da Rússia soviética cometeram um ato político e simbólico sob o codinome “navio filosófico” (na historiografia é chamado mais aproximadamente – “navio filosófico”). Nominalmente, tratava-se da expulsão de parte da intelectualidade humanitária russa da Rússia para a Alemanha e a Letônia. Em setembro de 1922, dois navios partiram de Petrogrado para o exterior e vários outros partiram de Sebastopol. Entre os pensadores que acabaram no exílio estavam filósofos russos: N.A. Berdyaev, I.A. Ilyin, L.P. Karsavin, N.O. Lossky, P.A. Sorokin, S. E. Trubetskoy, S.L. Franco e outros. Muitos pensadores, escritores e músicos deixaram a Rússia ainda mais cedo. Eles incluíram: S.V. Rachmaninov, S.S. Prokofiev, I. Severyanin, V. Nabokov, I. A. Bunin, Z. N. Gippius, D. S. Merezhkovsky, K. D. Balmont, A. Bely, A. M. Remizov, B. K. Zaitsev, I. G. Ehrenburg, V. V. Kandinsky, F. I. Chaliapin, M. I. Tsvetaeva, V. B. Shklovsky, V. F. Khodasevich muitos daqueles que não deixaram a Rússia soviética foram reprimidos e até baleados (N. Gumilyov, mais tarde – N. Klyuev), alguns cometeram suicídio, outros entraram em emigração interna …

O navio filosófico de 1922 foi, sem dúvida, um evento simbólico (podemos falar do simbolismo de um navio, uma arca, navegação, água, movimento, ponte, etc.), que marcou o fim das últimas esperanças da intelectualidade russa, colocado sobre os elementos da revolução russa, onde ideias, projetos ferviam e se fundiam na chama da renovação possível e esperada naquela época na filosofia russa.

Com o navio filosófico e a subsequente emigração da maior parte da elite intelectual da Idade da Prata russa, o processo filosófico na Rússia foi interrompido. Mas o que exatamente foi interrompido? Havia uma tradição filosófica independente de pleno direito na Rússia, um discurso filosófico sistemático?

Provavelmente não. O golpe foi desferido no próprio processo de nascimento do logos russo, em seu amadurecimento no ventre do elemento russo, no processo de liberação primária da consciência filosófica do caos da existência russa.

Respondendo a pergunta dessa maneira, concordo com a posição profundamente fundamentada de Alexander Dugin, que mostrou de forma convincente em seus livros “Martin Heidegger e a filosofia de um começo diferente” e “Martin Heidegger e a possibilidade da filosofia russa” que a filosofia russa é ainda à beira de seu nascimento. Simplesmente nunca houve, apesar dos esforços seculares da alma russa para fazer brotar o logos através do campo russo, ascender do ventre materno da terra russa, elevar-se acima do horizonte do espaço russo. E se os russos na história sem dúvida pensavam – em termos de liturgia, elementos, espaço, guerra, poder, estado, deus ou caos – então eles ainda não pensavam filosoficamente.

O logotipo russo hoje “está em pousio”, está em fase preparatória, no ventre do elemento russo, espaço russo, pensamento, história, pessoas e “Dasein” russo.

O pensamento filosófico russo (precisamente russo, e não europeu ocidental ou universal) (precisamente filosófico, e não jornalístico, não literário, não litúrgico ou político) ainda não ocorreu.

Isso levanta a questão: o que queremos dizer com filosofia como tal? Aqui é aconselhável levar em conta as reflexões do maior filósofo do século XX, Martin Heidegger, sobre toda a construção da filosofia da Europa Ocidental e seu destino.

A filosofia, segundo Heidegger, surgiu há cerca de dois mil e quinhentos anos, passou régia pelas etapas da história do mundo ocidental, erigiu a civilização ocidental em suas premissas e fundamentos básicos, passou por vertiginosas metamorfoses conceituais e finalmente chegou à sua conclusão. , ao seu fim completo e irrevogável.

No entanto, em seu Primeiro Princípio, a filosofia nasceu lindamente: nos jogos dos Deuses, que revelaram aos sábios da Grécia Antiga a multidimensionalidade dos mundos e as imagens cruéis de dimensões superiores, a dialética do um e muitos, um e o outro, tudo e nada, transcendente e imanente. A filosofia não era de todo pensamento sistemático ou διάκρῖσις. Pensamento e Logos foram revelados aos pré-socráticos como uma realidade divina transcendente, como um relâmpago atravessando o horizonte da existência, como uma experiência sagrada de um golpe penetrante de outro, como uma luz violenta de transcendência, como uma manifestação do princípio divino , como manifestação do próprio Ser.

O Logos se revelou a Heráclito na forma do raio divino, Zeus. Foi o salto de um sábio além de si mesmo, um salto através de um abismo inspirado pela intervenção divina. Nietzsche no século XIX, no final da filosofia, também enfatizou o traumatismo do logos: “Estou como que ferido por uma flecha do conhecimento, envenenado pelo veneno de um curare que tudo vê”. O nascimento no logos é uma dor semelhante à iniciação: você precisa se elevar acima do nível de uma pessoa, cruzar a horizontal com a vertical.

Heráclito descreveu a experiência da natureza desumana do insight do logos aproximadamente da seguinte forma: “Se você acredita não em mim, mas no logos, então tudo é um”. Aqui, ofuscado pela presença divina, o observador está pronto para renunciar à imagem fenomenal certificada por seu próprio Ser e transferir todos os poderes para o Logos divino.

Na Grécia pré-platônica, o filósofo adquiriu uma segunda dimensão de visão: era a capacidade de contemplar o ser como um todo, incluindo sua fonte, sua base invisível ao simples olho, a bola de ouro do jogo divino, o tecido cintilante do vestimentas divinas. Na iluminação do relâmpago, os gregos viam que o “ser diverso” (τό όν, τα πάντα), “o tudo existente”, “a presença de muitos” tem um lado diferente, que os gregos designavam como sendo (através do verbo είναι), ἔν, inerente a tudo, mas não idêntico a nada da existência, “outro” perpendicular a “este”.

A verdade se revela, segundo Parmênides, se não se ouve a voz das “opiniões” (δόξα), não a própria voz, mas o chamado do ser divino. Todo ser adquire legitimidade e legitimidade se estiver na “desocultação” do ser, em ἀλήθεια, se for guardado pelo ser. O ser, divino, sagrado, numinoso, está repleto de nascimento e destruição; é responsável pelos rebentos dos seres e pelo seu desaparecimento, nutre e corta as coisas, chama a prestar contas (punindo) conforme a necessidade (Anaximandro), para que a pessoa só possa ouvir…

