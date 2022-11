Report This Content

A principal garantia de vitórias russas 04.11.2022Konstantin Malofeev

Exatamente 410 anos atrás, a milícia russa liderada por Minin e Pozharsky expulsou os invasores polaco-lituanos do Kremlin de Moscou. Graças às orações diante do milagroso ícone Kazan da Mãe de Deus, os russos perceberam a importância da unidade. E eles conseguiram vencer.

Então, no outono de 1612, as panelas que se estabeleceram no Kremlin de Moscou se envolveram literalmente em canibalismo. O Ocidente “progressista” moderno segue o mesmo caminho: propaganda de abortos, experimentos com células-tronco de bebês ainda não nascidos e outros experimentos “médicos” sobre os povos de “terceiros países”. Tudo isso mergulha o mundo em uma Sodoma transumanista.

Mas, assim como há quatro séculos, o povo russo se rebelou contra o ateísmo ocidental. Só que desta vez não na região de Nizhny Novgorod, mas no Donbass. E hoje, como então, nossa milícia precisa não apenas de mobilização e armas, mas também da ajuda orante da Senhora Celestial. Algo sem o qual não pode haver genuína unidade nacional russa e vitórias russas.

Parabéns pelo nosso feriado principal a todos os associados da Sociedade para a Promoção do Desenvolvimento Histórico Russo “Tsargrad” e da Federação de Esportes Tradicionais “Águia de Duas Cabeças”! Santa Mãe de Deus, ajudai-nos!

Dia da Unidade Nacional



Fonte Internacional verificada



Via Kateh – Traduções CMIO REF9889



Conteúdo Internacional – Utilidade pública – Acadêmica



Disclaimer: Conteúdo de opinião, traduzido sem revisão – e sem responsabilidade por parte de CMIO.

