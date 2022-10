Report This Content

Política de minimização de custos: nacionalização EconomiaEurásia 24.10.2022RússiaMikhail Delyagin

O caminho do desenvolvimento humano é o progresso da tecnologia. Para isso, é categoricamente necessário minimizar os preços de todos os tipos de matérias-primas e produtos semi-acabados: caso contrário, simplesmente não haverá recursos suficientes para a escala adequada de transformação. O mantra liberal “só energia cara estimula o progresso” é uma mentira deliberadamente cínica no estilo anglo-saxão, destinada a esmagar um concorrente ingênuo, porque (como pelo menos a reforma da indústria de energia elétrica “de acordo com Chubais, não de acordo com o mente” e a agonia atual da União Européia mostrou) não há dinheiro para tal progresso que vulgarmente permanecerá: tudo irá para pagar contas de serviços públicos.

Mais claramente, a necessidade objetiva de desenvolvimento econômico em matérias-primas baratas é expressa pelos monopólios naturais (indústrias nas quais, por razões tecnológicas, os custos de organização da concorrência superam o efeito dela – via de regra, isso é infraestrutura): uma vez que determinam as condições de vida de toda a economia, cada rublo (ou dólar ou yuan) seus lucros são 3-6 unidades monetárias correspondentes de perdas para a economia como um todo. Portanto, seus preços devem ser mínimos (levando em conta, é claro, a necessidade de financiar os custos para garantir a confiabilidade dos suprimentos, a qualidade de seus produtos e sua própria modernização).

A mesma regra – e pelas mesmas razões – aplica-se a todos os tipos de matérias-primas e, mais amplamente, a todos os custos de produção (incluindo o crédito): do ponto de vista dos interesses da economia nacional como um todo, os seus produtores podem lucro apenas para garantir o seu desenvolvimento (ou por conta de exportação).

E isso significa que toda a produção nessas áreas (ou seja, nas indústrias de base, assim como nos grandes bancos) deve ser nacionalizada (e depois reestruturada, incluindo a restauração de complexos tecnológicos unificados no setor elétrico, ferroviário, etc., no interesse da eficiência geral da economia nacional, e não dos lucros dos proprietários privados individuais), como foi feito na Inglaterra do pós-guerra.

Claro que a nacionalização deve ser suave, minimizando o pânico e qualquer tipo de incerteza: para preservar e estimular a iniciativa privada (e direcioná-la para reduzir custos, e não aumentar preços), basta que o Estado tenha 51% de o capital, desde que não permita a consolidação de uma participação de bloqueio com um dos co-proprietários privados.

Seu mecanismo também deve ser suave: além do imposto compensatório (seguindo o exemplo da Inglaterra pós-Thatcher – no valor da diferença entre o valor do dinheiro privatizado no momento da privatização e o dinheiro recebido por ele no orçamento com o pagamento pela utilização da quantia correspondente de dinheiro durante o tempo decorrido após a privatização), cobrado a isso incluindo ações (uma vez que uma retirada única de quantias tão significativas do volume de negócios de uma empresa pode interromper seu trabalho, o que parece categoricamente inaceitável ), deve consistir na recompra de ações à taxa de câmbio (embora diminua após a decisão sobre a nacionalização).

É claro que, antes da aquisição, será necessária uma auditoria completa das empresas durante todo o tempo em que estiveram em mãos privadas, e os fundos foram retirados de forma irracional ou subinvestidos nelas (com base na necessidade de investir na produção pelo menos metade do lucro que eles trazer) devem ser devolvidos ao Estado pelos proprietários privados que participaram da gestão do empreendimento e suas decisões que ocasionaram esse subinvestimento.

Levando-se em conta as circunstâncias acima, pode-se ter plena certeza de que, como resultado da nacionalização, não apenas uma parte perceptível dos privatizadores e oligarcas, mas todos eles como um todo ficarão em dívida com a sociedade, ou seja, a nacionalização, ainda que realizado através da recompra em dinheiro de ativos anteriormente privatizados, a vontade é benéfica para o Estado não apenas em termos de retorno de ativos altamente rentáveis ​​pertencentes a ele, mas também em termos de execução orçamentária atual: trará receitas adicionais, e não o condenará a despesas adicionais.

Além da esfera que fornece os custos da produção tecnológica, bem como 5-7 maiores bancos e bancos de propriedade de empresários hostis à Rússia (deve-se estabelecer que apenas os bancos estatais têm o direito de trabalhar com o dinheiro da população) , a nacionalização – para garantir a disciplina orçamentária – está sujeita aos contribuintes de impostos especiais de consumo: fabricantes de álcool e produtos de tabaco, gasolina (distorções orçamentárias como o “imposto sobre aço líquido” devem ser abolidas junto com seus autores, que não são menos perigosos para a sociedade ).

A nacionalização proporcionará um enorme aumento nas receitas orçamentárias devido tanto aos dividendos quanto a um fortalecimento significativo da disciplina tributária e (sobretudo) um aumento acentuado da atividade empresarial devido a custos mais baixos e um aumento geral da capacidade de gerenciamento.

Aumentará também a influência do Estado, que, sendo o cérebro e as mãos da sociedade, é objetivamente o organizador do progresso tecnológico. Afinal, sem exceção, os ícones tecnológicos dos negócios privados ocidentais e das “startups de sucesso” passaram de garagens a grandes corporações justamente com o apoio do Estado e, muitas vezes, com seu financiamento direto.

A minimização dos custos econômicos abrirá espaço para a criação de regiões e distritos industriais dotados dos materiais e serviços necessários a preço de custo (após a nacionalização de seus produtores e graças a essa nacionalização).

Fonte

Fonte Internacional verificada



Via Kateh – Traduções CMIO REF9889



Conteúdo Internacional – Utilidade pública – Acadêmica



Disclaimer: Conteúdo de opinião, traduzido sem revisão – e sem responsabilidade por parte de CMIO.

