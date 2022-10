Os EUA estão “reiniciando” a América Latina

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Os EUA estão “reiniciando” a Geopolítica da América LatinaAmérica Latina 14/10/2022ColômbiaLeonid Savin

O secretário de Estado Anthony Blinken liderou uma turnê por três países da América Latina. Sua visita mostra as tentativas da Casa Branca de estabelecer uma influência mais branda, mas de longo prazo, sobre os países da região.

O site do Departamento de Estado listou o seguinte anúncio para a viagem: “Na segunda e terça-feira, 3 e 4 de outubro, o secretário Blinken se reunirá na Colômbia com o presidente Gustavo Petro, a vice-presidente Francia Márquez e o secretário de Relações Exteriores Alvaro Leyva. O Secretário de Estado se concentrará em três de nossas principais prioridades compartilhadas: apoiar instituições democráticas fortes, enfatizar o respeito aos direitos humanos em toda a região e reafirmar uma abordagem hemisférica regional e holística para lidar com a migração irregular. O secretário Blinken também discutirá os esforços para enfrentar a crise climática e o tráfico de drogas que afetam a região… Em 5 de outubro, o secretário Blinken se reunirá com o presidente Gabriel Borich e a secretária de Relações Exteriores Antonia Urrehol em Santiago, Chile. Reafirmará o apoio dos EUA à governança democrática, oportunidades bilaterais de comércio e investimento, nossos esforços conjuntos para combater as mudanças climáticas e segurança regional e gestão da migração.

O secretário também visitará o Centro Nacional de Eletricidade do Chile, onde empresas estadunidenses estão ajudando a avançar nossas metas compartilhadas de energia renovável e emissões zero até 2050. Ele também se reunirá com ex-alunos da iniciativa Young Leaders of America, patrocinada pelos EUA, para discutir como suas inovações impulsionam o crescimento econômico e mudanças positivas em suas comunidades.

Em 6 de outubro, o secretário Blinken viajará a Lima, Peru, para liderar a delegação dos Estados Unidos à Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos, onde destacará o compromisso dos Estados Unidos com a OEA e o tema deste ano, “Juntos contra a desigualdade e a discriminação .”

O Secretário também interagirá com parceiros regionais em questões de interesse comum. Na Assembléia Geral, ele reafirmará o importante papel da OEA na promoção da democracia, direitos humanos, desenvolvimento sustentável e cooperação em segurança em todo o Hemisfério Ocidental. O Secretário Blinken também discutirá os esforços para cumprir os compromissos assumidos na Nona Cúpula das Américas.

Ele se reunirá com o presidente peruano Pedro Castillo e o ministro das Relações Exteriores Cesar Landa para discutir o aprimoramento da segurança regional, o fortalecimento da governança democrática, a proteção do meio ambiente e a promoção do crescimento econômico inclusivo.

À margem da Assembleia Geral da OEA, o Secretário participará da Reunião Ministerial sobre Migração em Lima”.

Se falarmos dos interesses gerais dos EUA na região, é óbvio que Washington está extremamente interessado em restabelecer sua influência na América Latina. Mais uma vez, faça disso seu “quintal” para controlar processos políticos, engajar votos na ONU para seus próprios propósitos, ter acesso a recursos naturais e humanos e também impedir o crescimento da cooperação entre países com Rússia e China.

O último ponto é um dos imperativos da política externa dos EUA. Eles não podem declarar isso diretamente (bem como forçá-los a cumprir todas as suas demandas), pois entram nos países da América Latina sob amplos pretextos e projetos que podem interessar aos governos dos estados. Por exemplo, a iniciativa Build Back Better, iniciada recentemente pela Casa Branca, que está tentando competir com o “Belt and Road” da China, onde os investimentos de Pequim são claramente mais atraentes do que os empréstimos dos EUA.

Colômbia, Chile e Peru são importantes porque todos os três foram vencidos por partidos de esquerda em eleições recentes. Mas essas não são organizações marxistas ou maoístas clássicas (algumas das quais, a propósito, continuam lutando clandestinamente em vários países). Este é um novo tipo de partido de esquerda que se encaixa bem na agenda globalista. Eles têm ideias sobre os direitos das minorias sexuais e a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo junto com as drogas, e falam sobre as mudanças climáticas, que agradam tanto aos Verdes Europeus quanto ao Partido Democrata dos EUA.

E todos os três países dificilmente podem ser chamados de estáveis. Na Colômbia, apesar do grupo de esquerda radical ELN e do governo terem concordado com um cessar-fogo, ainda é cedo para falar sobre o início de um processo de paz. No Chile, as tentativas de Boric de reformar a constituição terminaram em fracasso. E levou a novos protestos. Além disso, as tendências separatistas por parte da população indiana estão crescendo.

O presidente peruano Pedro Castillo é acusado de corrupção. Durante seu curto mandato (desde julho de 2021), quatro chefes de governo já mudaram. A propósito, seu assessor econômico é o ex-funcionário do Banco Mundial Pedro Franke. Portanto, há um rastro de globalistas, e bastante óbvio.

O que, em primeiro lugar, foi discutido na Colômbia? E, primeiro, a conversa se voltou para a troca de inteligência e outras medidas mútuas voltadas ao combate ao narcotráfico. Embora oficialmente não foram assinados novos acordos entre as autoridades norte-americanas e colombianas. Provavelmente, o governo Biden ainda está sondando a nova liderança colombiana quanto à prontidão para tal cooperação. Como já existem bases militares norte-americanas no país e a cooperação está em andamento para combater o narcotráfico, a Casa Branca gostaria de usar esse canal específico para aumentar sua influência. Embora o próprio Gustavo Petro tenha chamado a guerra às drogas liderada pelos EUA como um fracasso e pediu uma nova abordagem internacional.

Mas quando perguntado pelo presidente Petro por que os Estados Unidos não removeriam Cuba da lista de estados patrocinadores do terrorismo, o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, respondeu vagamente: “Em relação a Cuba e sua inclusão na lista de estados patrocinadores do terrorismo, temos leis claras, critérios claros, requisitos claros e continuaremos a revisá-los conforme necessário para garantir que Cuba continue atendendo a essa definição”. Muito provavelmente, esta questão permanecerá sob a jurisdição exclusiva de Washington, embora na própria Colômbia existam organizações paramilitares bastante grandes que usam a violência contra as estruturas de poder do Estado. Sim, e o tráfico de drogas em direção aos Estados Unidos continua bastante poderoso. Mas a Colômbia não está incluída nessa lista, pois por muitos anos continua sendo uma marionete obediente dos Estados Unidos. Petro está um pouco cético sobre a continuação de tal “colaboração”. Pelo menos até ganhar a eleição, ele criticou abertamente a política externa dos EUA. Mas tornar-se parte do establishment agora faz declarações mais politicamente corretas.

O próprio Petro disse que seria bom redefinir…

Fonte Internacional verificada



Via Kateh – Traduções CMIO REF9889



Conteúdo Internacional – Utilidade pública – Acadêmica



Disclaimer: Conteúdo de opinião, traduzido sem revisão – e sem responsabilidade por parte de CMIO.

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report