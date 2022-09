Albaneses da Nova Rússia: problemas e perspectivas na Rússia GeopolíticaEuropa 26.09.2022UcrâniaMaxim Medovarov

A libertação da região de Azov, que ocorreu na primavera, a realização de um referendo sobre o retorno da região de Zaporozhye à Rússia, bem como novas perspectivas de expansão dos territórios libertados, colocaram a Rússia diante do fato: os albaneses da Novorossia tornaram-se agora nossos concidadãos. Tendo se mudado para lá há mais de dois séculos, eles são atualmente representados principalmente por comunidades de vida compacta nas três aldeias de Georgievka, Devninskoye e Gamovo em torno de Melitopol, bem como metade da grande aldeia multiétnica de Karakurt (Zhovtnevoe) em Odessa região. De acordo com dados desatualizados do censo de 2001, cerca de 1.800 albaneses viviam em Karakurt e quase 900 na região de Melitopol, aos quais devem ser adicionados mais de 100 albaneses de Donbass e Crimeia. Assim, até agora, excluindo os refugiados, a Rússia está recebendo mais de mil albaneses, incluindo três aldeias completamente albanesas, e se a região de Odessa for libertada, esse número poderá crescer de duas a três vezes.

Até agora, não há informações sobre quais medidas a administração civil-militar interina da região de Zaporozhye está tomando para um diálogo com os albaneses do mar de Azov, como eles reagem ao referendo, se eles participam iniciar. Enquanto isso, essa questão é de considerável importância para a política interna e externa da Rússia. Consequências de longo alcance dependem da influência que agora prevalece sobre os albaneses da Nova Rússia.

O aparecimento de albaneses étnicos na Novorossia aconteceu em circunstâncias atípicas. Por volta de 1500, parte dos albaneses ortodoxos de Tosk das proximidades de Korcha, fugindo das devastadoras invasões turcas, fugiram para as regiões mais calmas da Bulgária, perto de Varna. Lá eles viveram por trezentos anos, até que em 1811 eles se mudaram sob o domínio russo para a Bessarábia, recém reconquistada dos turcos e nogays, mais precisamente para Budzhak. Foi assim que surgiu a aldeia de Karakurt do distrito de Izmail (agora perto da fronteira com a Moldávia). Após a derrota da Rússia na Guerra da Crimeia, este condado foi temporariamente transferido para a Moldávia (desde 1862 – Romênia), cujas autoridades seguiram uma política de perseguição e proibições contra todas as minorias étnicas. Parte dos habitantes de Karakurt em 1861-1862 fugiu da opressão romena perto de Melitopol, tendo fundado três novas aldeias aqui (em parte misturadas com os Gagauz). Foi assim que surgiu o fenômeno dos albaneses Azov.

O fator chave no desenvolvimento deste grupo étnico foi que ele saiu da etnogênese albanesa muito cedo e por quase quinhentos anos não participou de forma alguma na criação da nação política albanesa. Além disso, até o início do século XX. eles não se chamavam albaneses, nem mesmo Arnauts ou Arbereshs (nomes étnicos tradicionais para albaneses nos Bálcãs e na Itália), mas simplesmente “nossos, nativos” (disque ga tantё) e seu idioma – “língua simples”. No início do século 20, sob a influência de vizinhos russos e Gagauz, eles começaram a se chamar Arnauts, mas a palavra “Albânia” ainda não lhes dizia nada. Os habitantes de Karakurt e da região de Azov lembraram que seus avós e bisavós se mudaram para cá da Bulgária, mas não sabiam praticamente nada sobre sua história anterior, nem sabiam que seus ancestrais vieram da região de Korchi. Além disso, por quase cem anos, os “arvanitas” de Novorossiya enganaram as autoridades russas, que não os distinguiram dos búlgaros e gagauzes e os registraram nas estatísticas como búlgaros ortodoxos, sem entender seus costumes e língua.

Somente em 1948 as expedições etnográficas de Leningrado e Moscou começaram a incutir nos albaneses da RSS ucraniana a consciência de que eram albaneses. Pela primeira vez souberam da existência da Albânia. Mas somente após o colapso da União Soviética, e mesmo assim não imediatamente, os primeiros contatos reais em quinhentos anos entre os arvanitas da Novorossia e seu lar ancestral histórico esquecido foram estabelecidos. Nos últimos dez anos, esses contatos tornaram-se regulares e bastante politizados. Os diplomatas albaneses não apenas incentivaram a criação de escolas nacionais e conjuntos folclóricos – eles começaram a estimular o estudo dos albaneses das regiões de Zaporozhye e Odessa em Tirana.

Uma tentativa de atrair uma comunidade étnica que não pertence historicamente a uma determinada nação política da era Moderna é um fenômeno muito comum. Basta lembrar o destino dos moldavos da Bessarábia, que nunca se tornaram parte da nação burguesa romena durante sua criação artificial no século XIX. e ainda em estado de autoconsciência dividida, ou os habitantes da Eslavônia e da Dalmácia, que apenas no século XIX. indiscriminadamente registrados como croatas e começaram a plantar entre eles o dialeto Shtokavian. O mesmo se aplica em grande medida aos Vlachs dos Balcãs (Kutsovlachs), agora conhecidos como Aromunians, Megleno-Romanians e Istro-Romanians: o trabalho dos agitadores romenos entre eles estava em conflito com as realidades de sua residência listrada entre os sulistas Eslavos, gregos e albaneses.

A mesma coisa começou a acontecer no século 21 com os albaneses étnicos da Novorossia, que mal estavam acostumados com o novo etnônimo para eles. Em vez dos costumes tradicionais seculares e trajes folclóricos deste grupo específico de pessoas ortodoxas de Korcha, o moderno governo albanês, com a conivência do oficial Kyiv, começou a plantar costumes e costumes estranhos a eles – Ghegs do norte da Albânia e Kosovo. Batistas e outros sectários apareceram em Karakurt. Os sobrenomes russos no Mar de Azov foram ocasionalmente substituídos por albaneses recém-inventados. Pelo menos três filmes sobre a vida dos Arnauts da Novorossia foram filmados na Albânia, e vários livros foram publicados. Um monumento a Skanderbeg apareceu em Karakurt, a escola foi transferida para o currículo albanês. O ensino da língua literária albanesa gerou confusão na mente das crianças que conheciam o dialeto local: elas não sabiam mais como dizer “corretamente” esta ou aquela frase.

Tudo isso foi benéfico até para o regime de Kyiv: apesar do não reconhecimento da independência de Kosovo, os contatos dos nazistas ucranianos com militantes e traficantes de armas de Kosovo são muito densos. Após o início da operação especial, surgiram informações sobre mercenários albaneses na Ucrânia e sobre o treinamento em seu território de islâmicos iranianos da Mujahiddin-e Khalq, uma organização cujas atividades visavam a luta terrorista contra o governo iraniano, que anteriormente havia tomado refúgio na Albânia. Escusado será dizer que tudo isso foi feito sob os auspícios dos Estados Unidos.

Enquanto isso, a maioria absoluta dos albaneses das regiões de Zaporozhye e Odessa não teve nada a ver com isso e não tem nada a ver com isso. Estes são principalmente habitantes comuns soviéticos / russos do campo, que amam suas tradições étnicas, culinária, feriados, dialeto, junto com russos, búlgaros, Gagauz, cresceram nas tradições da Ortodoxia e pertencem à Igreja Ortodoxa Russa. Até o momento, cerca de metade dos albaneses da Novorossia conhecem a língua albanesa até certo ponto (mais precisamente, seu dialeto extremamente arcaico, a conversa em que na Albânia é percebida de ouvido da mesma maneira que percebemos agora a fala russa XVIII. ..

