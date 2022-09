Começa 16/09/2022Alexander DuginNos últimos dias, houve mudanças significativas no equilíbrio de poder na Ucrânia. Isso precisa ser considerado em sua totalidade.

Os contra-ataques de Kyiv foram geralmente um fracasso na região de Kherson, mas, infelizmente, bem-sucedidos na região de Kharkiv. É a situação na região de Kharkiv e a retirada forçada das forças aliadas que é o ponto de virada. Se deixarmos agora de lado os efeitos psicológicos e a experiência natural dos patriotas, deve-se registrar que em toda a história da NOM chegamos ao ponto sem retorno.

Todos agora recomendam tomar medidas extraordinárias para virar a maré, e algumas dessas propostas são bastante racionais. Não pretendemos ser originais de forma alguma, mas apenas tentaremos resumir os pontos e recomendações mais fundamentais e colocá-los no contexto geopolítico global.

terceira Guerra Mundial

Estamos à beira de uma terceira guerra mundial, para a qual o Ocidente está nos empurrando obsessivamente. E isso não é mais medo ou expectativa, isso é um fato. A Rússia está em guerra com o Ocidente coletivo, com a OTAN e seus aliados (embora não com todos – Turquia e Grécia têm sua própria posição, e vários países europeus, principalmente França e Itália, mas não apenas, não querem participar ativamente na guerra com a Rússia). E, no entanto, a ameaça de uma terceira guerra mundial está se aproximando.

Se chegará ao uso de armas nucleares é uma questão em aberto. Mas a probabilidade de um Armagedom nuclear está aumentando a cada dia. É bastante claro, e muitos líderes militares americanos (como o recentemente ex-comandante das Forças Armadas dos EUA na Europa, Ben Hodges) proclamam isso abertamente, o Ocidente não ficará mais satisfeito nem mesmo com nossa retirada completa do território do antigo Ucrânia, eles vão acabar conosco em nosso solo, insistindo em “rendição incondicional” (Jens Stoltenberg), “desimperialização” (Ben Hodges), desmembramento da Rússia.

Em 1991, o Ocidente estava satisfeito com o colapso da URSS e nossa capitulação ideológica, principalmente pela adoção da ideologia liberal ocidental, sistema político e economia sob a liderança de curadores ocidentais. Hoje, para o Ocidente, a linha vermelha é a existência da Rússia mais soberana – mesmo dentro das fronteiras da Federação Russa.

A contra-ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia na região de Kharkiv é um golpe direto do Ocidente contra a Rússia. Todos sabem que essa ofensiva foi organizada, preparada e equipada pelo comando militar dos Estados Unidos e da OTAN e ocorreu sob sua supervisão direta. Este não é apenas o uso de equipamentos militares da OTAN, mas também a participação direta da inteligência espacial militar ocidental, mercenários e instrutores. Aos olhos do Ocidente, este é o começo do “nosso fim”. Como desistimos da defesa dos territórios sob nosso controle na região de Kharkiv, podemos ser derrotados ainda mais. Este não é um pequeno sucesso da contra-ofensiva de Kyiv, este é o primeiro sucesso tangível do Drang nach Osten das forças da OTAN.

Claro, pode-se tentar atribuir isso a “dificuldades técnicas” temporárias e adiar a análise essencial da situação para mais tarde. Mas isso apenas atrasará a realização de um fato consumado e, consequentemente, apenas nos enfraquecerá e nos desmoralizará.

Portanto, vale a pena admitir friamente: o Ocidente nos declarou guerra e já a está travando. Não escolhemos esta guerra, não a queríamos. Em 1941, também não queríamos a guerra com a Alemanha nazista e nos recusamos a acreditar nela até o fim. Mas na situação atual, quando é travada contra nós de fato, isso não é de importância decisiva. Agora só importa vencê-lo, tendo defendido o direito da Rússia de existir.

Fim da NOM

NVO como uma operação limitada para libertar Donbass e vários territórios da Novorossia é concluída. Gradualmente evoluiu para uma guerra de pleno direito com o Ocidente, onde, de fato, o próprio regime terrorista nazista de Kyiv desempenha apenas um papel instrumental. Uma tentativa de sitiá-lo e libertar vários territórios de Novorossiya controlados pelos nazistas ucranianos, mantendo inalterado o equilíbrio geopolítico de forças existente no mundo, pois uma operação técnica falhou, e fingir que estamos simplesmente continuando o NMD – em algum lugar na periferia da atenção do público – mais é simplesmente inútil.

Contra nossa vontade, estamos agora em guerra, e isso se aplica a todos os cidadãos da Rússia: cada um de nós está sob a arma do inimigo, terrorista, franco-atirador, DRG.

Ao mesmo tempo, a situação é tal que, com toda a vontade, é impossível devolver tudo às condições iniciais – até 24 de fevereiro de 2022. O que aconteceu é irreversível, e não se deve ter medo de concessões ou compromissos de nossa parte. O inimigo só aceitará nossa rendição completa, escravização, desmembramento, ocupação. Então, simplesmente não temos escolha.

O fim da NOM significa a necessidade de profundas transformações de todo o sistema político e social da Rússia moderna – a transferência do país para uma base militar – na política, economia, cultura e na esfera da informação. A NOM pode continuar sendo importante, mas não o único conteúdo da vida pública russa. A guerra com o Ocidente subjuga tudo.

Frente ideológica

A Rússia se viu em um estado de guerra ideológica. Os valores defendidos pelo ocidente globalista – LGBT, legalização das perversões, drogas, fusão do homem e da máquina, mistura total durante a migração descontrolada etc. – estão inextricavelmente ligados à sua hegemonia político-militar e ao sistema unipolar. O liberalismo ocidental e o domínio político-militar e econômico global dos EUA e da OTAN são um só. Lutar com o Ocidente e aceitar (ainda que parcialmente) seus valores, em nome dos quais está travando uma guerra contra nós, uma guerra de aniquilação, é simplesmente absurdo.

Nossa própria ideologia de pleno direito não seria apenas “útil” para nós hoje. Se isso não acontecer, vamos perder. O Ocidente continuará a nos atacar de fora, com as mãos de nazistas ucranianos armados e treinados, e de dentro – com as mãos da quinta coluna, ainda liberal, corrompendo habilmente a consciência e corrompendo a alma da geração mais jovem. Sem nossa própria ideologia, que definirá claramente quem é amigo e quem é inimigo, nos encontraremos em tal situação quase impotentes.

A ideologia deve ser declarada em termos gerais imediatamente, e sua essência deve ser a rejeição completa e direta da ideologia do Ocidente, do globalismo e do liberalismo totalitário, com todas as suas subespécies instrumentais – incluindo o neonazismo, o racismo e o extremismo.

Mobilização

A mobilização é inevitável. A guerra diz respeito a todos e a todos. No entanto, a mobilização não significa o envio forçado de recrutas para o front. Isso pode ser evitado – por exemplo, através da formação de um Movimento Voluntário de pleno direito – com os benefícios necessários e apoio do Estado.

Devemos apostar nos veteranos, no apoio especial aos soldados de Novorossiya. A Rússia não tem muito, mas há apoiadores no exterior. Não devemos hesitar em formar brigadas internacionais anti-nazistas e antiglobalistas de pessoas honestas dos países do Oriente e do Ocidente.

Mas o principal é que os russos não devem ser subestimados. Nós somos um povo herói. A um grande preço, mas um terrível inimigo, vencemos mais de uma ou duas vezes em nossa gloriosa história. Nós venceremos desta vez também, se apenas desta vez a guerra contra o Ocidente se tornar popular. Vencemos as guerras populares – guerras, para participar …

