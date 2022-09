A NOM na Ucrânia e o equilíbrio de poder global MultipolaridadeEurásia 16.09.2022RússiaLeonid SavinA desmilitarização e desnazificação realizada pela Rússia na Ucrânia levou naturalmente a uma divisão do mundo em oponentes, apoiadores e neutros.

É bastante natural que a operação militar especial realizada pela Rússia para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia tenha levado a uma distinção entre oponentes, partidários e neutros. Isso está repleto de qualquer conflito militar. Das profundezas da história, conhecemos esses casos de confronto, que começaram com pequenos episódios de luta pelo poder e se transformaram em guerras prolongadas, terminando na derrota de uma das partes. Um exemplo notável é a Guerra do Peloponeso, quando Esparta e Atenas lutaram entre si por influência regional. Cada lado tinha seus próprios aliados e obrigações, mas também havia jogadores neutros. Quando a Pérsia decidiu apoiar indiretamente Esparta, Atenas estava condenada. É óbvio que os Estados Unidos também queriam acumular a mesma massa crítica, mas não deu em nada. Agora a balança está balançando na direção oposta.

Embora em 2014, após o retorno da Crimeia à Rússia, tenha havido uma notável divisão na política mundial entre aqueles que se opõem abertamente a Moscou e aqueles que tentam manter relações amistosas, após 24 de fevereiro de 2022, a discrepância nas avaliações das ações de a liderança russa tornou-se ainda maior, óbvia, contrastante e politicamente motivada. Na maioria dos casos, a condenação da Rússia deveu-se à pressão dos EUA e da UE, e não à sua própria posição. Isso foi demonstrado pela recente votação da ONU, quando o número de críticos de Moscou diminuiu quase três vezes – de 141 países para 54, e este é um indicador muito sério.[i]

Entre aqueles que se recusaram a condenar a Rússia estão países geopoliticamente importantes como Argentina, Brasil, Arábia Saudita, Egito, Malásia, Tailândia, Filipinas, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Mianmar e México.

Isso testemunha o fracasso da formação da frente anti-russa, que os Estados Unidos e a OTAN tentaram montar. Embora muitos estados, principalmente dos países da UE e da OTAN, ainda adotem uma posição russófoba ativa. Assim, de acordo com a Forbes, os vinte países que mais apoiam a Ucrânia são Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia, Estados Unidos, Portugal, Grã-Bretanha, Itália, Espanha, Eslováquia, República Tcheca, França, Canadá, Holanda, Bulgária , Dinamarca, Alemanha, Noruega, Roménia e Eslovénia.[ii]

Aqui, uma ênfase obrigatória é necessária no fato de que este ainda é o mesmo Ocidente coletivo, embora seja seguro dizer que em alguns desses países tal posição se deve à decisão do governo fantoche orientado para Washington e Bruxelas, e não os interesses do povo.

É improvável que o Ocidente coletivo, especialmente os países da OTAN, mudem suas políticas atuais, a menos que sejam forçados a fazê-lo por circunstâncias extraordinárias (a crise energética pode ser uma dessas circunstâncias) ou por uma mudança no regime político em que o novo governo abandona o curso antigo. No entanto, mesmo entre a OTAN e a UE existem políticos bastante adequados, por exemplo, Viktor Orban, representando a Hungria.

A mudança de atitude em relação à condução da operação pelas tropas russas também está associada a um estudo mais aprofundado sobre o assunto – representantes oficiais de muitos países declararam abertamente que as ações da Rússia foram causadas por provocações dos EUA e da OTAN, a relutância de Washington em se sentar no mesa de negociações e a continuação de uma política agressiva contra a Rússia.

O pano de fundo histórico leva inevitavelmente a fatos de agressão da OTAN na Iugoslávia e na Líbia, bem como falsas promessas da liderança dos países ocidentais de não expandir a OTAN para o Leste. E isso mais uma vez desacredita a OTAN, os EUA e o Ocidente como um todo.

É verdade que a mídia ocidental tentou regularmente alimentar o ódio à Rússia com publicações com estatísticas sobre o tema da operação na Ucrânia. Assim, em 4 de abril de 2022, The Economist publicou um artigo com infográficos sobre países que condenaram e não condenaram as ações da Rússia. No momento da publicação, já havia dez países a menos daqueles que assumiram uma posição anti-russa. Ao mesmo tempo, observou-se que aqueles que se opõem à Rússia representam apenas 36% da população mundial. E cerca de dois terços apoiam a Rússia ou assumem uma posição neutra.[iii]

É interessante que muitos estados com uma posição oficialmente neutra começaram a interagir mais ativamente com a Rússia na direção econômica. Assim, a Índia começou a comprar muito mais derivados de petróleo devido aos preços mais baixos para eles. O Irã intensificou a cooperação em várias áreas – desde projetos comerciais e de infraestrutura até cooperação técnico-militar e a entrada de empresas russas no setor de petróleo e gás do país.

Alguns notaram que vários países que adotaram uma posição neutra estão, na verdade, do lado de Moscou. É que eles votaram na ONU para não serem submetidos à pressão do Ocidente, denotando que não têm nada a ver com a crise na Ucrânia e não querem interferir nos assuntos de outros estados. Entre eles estão atores importantes como Brasil e Paquistão, bem como as repúblicas da Azzia Central, Mali e República Centro-Africana.[iv]

Embora a Sérvia tenha votado contra a Rússia pela primeira vez na ONU, o presidente Aleksandar Vucic explicou isso por pressão da UE e dos EUA, acrescentando que a Sérvia e a Rússia mantêm relações amistosas e Belgrado não pretende aderir às sanções anti-russas. Esta decisão continua em vigor.

A África do Sul inicialmente se aliou ao Ocidente e até pediu à Rússia que “retirasse as tropas e respeitasse a soberania e a integridade da Ucrânia”. Mas depois de algum tempo, o presidente sul-africano Ramaphosa retirou sua declaração.

É significativo que recentemente as publicações sobre tais estatísticas na mídia ocidental tenham cessado. Já que o aumento do apoio à Rússia precisa ser explicado e comentado de alguma forma. E então teremos que admitir que o Ocidente não tem força e capacidade para forçar outros países a votar contra Moscou ou aderir às sanções. Reconhecer que a maioria dos estados do mundo não concorda com a política seguida pelo Ocidente. E reconhecer que o mundo já se tornou diferente. A centralidade americana já desapareceu, e Washington não tem poder real, nem mesmo poder simbólico (a fuga do Afeganistão ilustrou perfeitamente esse fato, apesar de os Estados Unidos continuarem em primeiro lugar no mundo em gastos militares).

E, no entanto, mesmo entre os estados que condenaram as ações da Rússia, há políticos pragmáticos que não quiseram piorar as relações com Moscou e se limitaram a declarações formais. Além do já mencionado Viktor Orban, isso é evidenciado pela entrada da Coreia do Sul no acordo para construir uma usina nuclear no Egito. O projeto está sendo realizado pela empresa russa Rosatom. A Korea Hydro & Nuclear Power Co da Coreia do Sul recebeu um contrato de US$ 2,25 bilhões e construirá parte da infraestrutura (exceto os vasos do reator).[v]

