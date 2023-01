Natal russo

Report This Content

Cristianismo de Natal RussoEurásia 06.01.2021Alexander Dugin

Transcrição do programa “Diretiva de Dugin” de 7 de janeiro de 2016

“Hoje a Virgem dá à luz o Substancial e a terra traz um covil ao inviolável. Anjos com pastores glorificam. Os Lobos viajam com a estrela. Por causa de nós, por causa de uma criança, o Deus Eterno nasceu.

Tal kontakion é cantado na festa da Natividade de Cristo na Igreja Russa. Neste feriado altamente solene, o significado de todo o ensino cristão está concentrado como em um foco. E como somos cristãos, esta é a essência do nosso destino. Mas não somos apenas alguns “cristãos” abstratos que vivem em um quando incompreensível, em um onde incompreensível. Somos cristãos russos vivendo na Rússia contemporânea. Para sermos participantes conscientes de nosso destino, devemos entender por nós mesmos onde vivemos, como vivemos e como nos relacionamos com o momento e o lugar do maior evento da história da humanidade – o nascimento de Cristo. Isso levanta a questão da compreensão ortodoxa de espaço e tempo e a relação dessa compreensão com nosso lugar e nosso tempo.

Às vezes, um russo sente as trajetórias de vôo dos anjos de forma penetrante e aguda, basta se afastar do que está ao nosso redor, fechar os olhos para abrir outros olhos – olhos olhando em uma direção diferente, para dentro.

Então, nosso kontakion começa com as palavras “Virgem hoje”. “Virgem” é o adjetivo “virgem”, ou seja, a Virgem Maria (geralmente nesta palavra, o acento é sempre na primeira sílaba, o acento na segunda sílaba distingue a Mãe de Deus das outras Marias). “Hoje” significa “hoje”, “neste dia”. O que significa para nós este “hoje”, “hoje da Natividade de Cristo”? Se nos aproximarmos de uma posição secular, isto é, se não acreditarmos no que a Igreja ensina e, portanto, se não acreditarmos em Deus, na realidade de Sua existência e Seu poder, então este “dia” tem um significado histórico e simbólico, e o próprio feriado é da natureza da lembrança. Ou seja, “hoje” (“hoje”) em 7 de janeiro de 2016, comemoramos o evento que ocorreu há 2016 anos. Mas para os crentes não é assim.

Para os crentes, Deus está acima do tempo, e tudo o que está conectado a Ele não é medido por uma medida humana temporária. Na Igreja e para os crentes, o “dia” do citado kontakion é precisamente “hoje”, “agora”, 7 de janeiro de 2016. Não como metáfora, mas como realidade. O evento da Natividade de Cristo está acontecendo agora, “hoje”. Cristo nasce neste momento e muda radicalmente o destino do mundo, o destino dos povos, o nosso destino.

No “dia” dois tempos se chocam – o tempo cotidiano e o tempo da eternidade, a eternidade irrompe no tempo, transforma-o, transforma-o em outra coisa – em um momento mágico que muda todas as proporções e certezas do ser. Na época mágica do Natal, o ser é cortado pelo relâmpago da presença divina. Esse acidente não aconteceu uma vez (e parece que nos lembramos disso agora); se crermos, está acontecendo agora.

Isso é indicado por “hoje”.

“Hoje a Virgem dá à luz o Mais Substancial.” O Pré-Essencial – Aquele que era quando não havia ser, Aquele que precede a existência. O tempo surge junto com a existência como uma de suas dimensões mais importantes. Mas o Todo-Essencial está fora do tempo, uma vez que Ele é suposto existir, e ainda assim o kontakion nos diz – o Todo-Essencial, o próprio Deus nasce precisamente “hoje”, agora. Isso significa que existe tal “agora”, tal “hoje”, que é capaz de conter Aquilo que está fora do tempo. Essa é a grandeza da Boa Nova – ela nos informa que algo inédito, inédito, impossível aconteceu, derrubando todas as construções filosóficas, todos os argumentos do senso comum comum. Do ponto de vista do senso comum, do ponto de vista da “sabedoria do mundo“, isso é uma espécie de “loucura”. Por isso, o santo Apóstolo Paulo diz: “Não transformou Deus em loucura a sabedoria deste mundo? Porque quando o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus na sabedoria de Deus, agradou a Deus pregar loucamente para salvar os que crêem” (1 Coríntios 1:20-22).

Agora para nós, especificamente para você e para mim, que estamos neste momento em 7 de janeiro de 2016, o que é mais importante: o bom senso, sugerindo útil que estamos falando de alegorias sublimes e belas metáforas, ou um fato direto que rejeita todas as argumentos opostos da fé? A resposta depende se acreditamos em Deus, se somos cristãos. Tudo se resume a este “agora”, como estamos prontos para entendê-lo, como estamos prontos para recebê-lo. Se transcendermos a mente, abrimos uma nova dimensão no tempo – a dimensão do Substancial, a dimensão do Acontecimento, a dimensão do Natal.

Tudo pode ser dito sobre nós desde a nossa atitude até este “dia”. Não só sobre cada indivíduo, mas sobre as pessoas, sobre a cultura, sobre a civilização, sobre o país, sobre a sociedade. Se temos uma dimensão natalícia, somos uma. Se não, e é uma homenagem formal a uma convenção cultural recentemente redescoberta, é outra. A segunda significa que não somos cristãos, que não somos um povo ortodoxo e uma sociedade não ortodoxa. A primeira significa que estamos no centro do maior dos milagres, eclipsando todos os milagres possíveis.

É aqui que vamos para o “chão”. “A terra traz um covil para o Inviolável.” Presépio – uma caverna, ou seja, um buraco, um buraco na rocha, uma montanha, uma depressão. A Terra está se separando, abrindo espaço em sua estrutura densa para que o Substancial e Inviolável possa se manifestar nela. Agora é um milagre de lugar, espaço. Deus inviolável porque Ele é superior a todas as formas corporais do mundo, superior ao espaço. Mas por Sua misericórdia, Ele voluntariamente se torna “tocável”, nasce na terra, em nosso mundo. Para aceitá-lo, a terra deve dar um lugar.

Claro que, no senso comum, este seria um lugar infinitamente grande, e não algum tipo de caverna. E segundo a nossa fé, a gruta era pequena, modesta, capaz de acomodar apenas o Divino Infante, a Mãe Puríssima, o Justo José, e até uma manjedoura, um burro e um touro… O grande abismo não bastaria para acomodar os incapazes. Sim, e ela não O teria contido, mas a Ortodoxia nos ensina – cavernas suficientes. Mas deve haver uma caverna – a terra deve se mover, deve abrir espaço – o lugar mais importante da história do mundo, o lugar mais importante do espaço.

Agora a pergunta é: onde fica essa terra que “traz uma toca para o Intocável?”. Você diz: em Belém da Judéia, chamada de “Casa do Pão”. Mas onde fica a “Casa do Pão”? E novamente a linha divisória: para aqueles para quem “hoje” significa “então”, “há muito tempo”, “terra” significa “outra terra”, “uma terra distante”, “aquela terra”. E nesse sentido, a questão de ela “trazer”, preparar, liberar a caverna é uma questão para ela. Mas para os verdadeiros crentes não é assim. Esta terra é nossa terra, terra russa.

Se o tempo chegou à santa e abençoada noite do Natal de Cristo, à inclusão do Substancial no “dia”, então outro milagre acontece, outra magia – a “terra dos fiéis”, a terra de Cristo, a terra russa, nossa terra deve trazer a Natividade Inviolável. Ou seja, nossa terra deve se separar, se mover, tentar fazer um lugar santo para a presença do Senhor. Este é um presépio russo que não pode estar lá, mas deveria estar aqui. Este é um lugar russo libertado…

Fonte Internacional verificada



Via Kateh – Traduções CMIO REF9889



Conteúdo Internacional – Utilidade pública – Acadêmica



Disclaimer: Conteúdo de opinião, traduzido sem revisão – e sem responsabilidade por parte de CMIO.

