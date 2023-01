Alunos do Projeto Foco visitam ateliê de arte de Nicolas Vlaviano

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 25 de outubro de 2022

Na segunda-feira (24), os alunos do Projeto Foco visitaram o ateliê de Nicolas Vlaviano, que foi um escultor ligado à arte contemporânea.

Durante a visitação a curadora e filha do artista Myrine Vlaviano, abriu as portas do ateliê para os alunos conhecerem um pouco mais da história de Nicolas Vlaviano (1929-2022). Artista grego, que veio ao Brasil com 32 anos para representar o seu país na VI Bienal de São Paulo e decidiu ficar por aqui. Ele apresentou as suas obras em diversas exposições. Além de escultor, Vlaviano foi professor de esculturas na faculdade FAAP.

Os alunos estavam estudando sobre o artista no curso e com a visita puderam ver de perto as obras de arte como as releituras do Mar, Prometeu e Atena, entre outras peças. As esculturas que estavam expostas no ateliê eram feitas dos seguintes materiais: inox, latão, aço inoxidável, entre outros metais.

Sobre o Projeto Foco

O Projeto Foco é uma parceria da IBM Alphaville e a Prefeitura de Carapicuíba, que promove diversas aulas gratuitas como jiu-jitsu, ballet, violão, inglês, redação, informática e outras atividades extracurriculares. Sua missão é gerar desenvolvimento social, ético e cultural para crianças e adolescentes.