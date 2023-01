Prefeitura de Carapicuíba inicia aulas de atividades aquáticas para adultos no CEEAC Planalto 8 de novembro de 2022 Na segunda-feira, 7, a Prefeitura de Carapicuíba iniciou as aulas de atividades aquáticas das turmas de adultos, no CEEAC (Centro de Educação, Esp …