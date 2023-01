Prefeitura de Carapicuíba e Governo do Estado prorrogam inscrições para o programa Prospera Família

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 10 de novembro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba em parceria com o Governo do Estado segue com inscrições abertas para o Prospera Família. O prazo foi prorrogado até o dia 16/11. O programa é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Através de um levantamento do Cadastro Único, a Secretaria de Assistência selecionou as famílias que estão elegíveis a participar do projeto. Para realizar a inscrição acesse o site www.bolsadopovo.sp.gov.br (aba Prospera Família) e verifique se você está elegível para fazer o cadastro.

Para ajudar as famílias que não têm acesso a internet, os CRAS ll, lV, V e Casa Maria Maia estarão realizando as inscrições, sem necessidade de agendamento. Vale lembrar, que só tem direito a participar do programa quem estiver na listagem.