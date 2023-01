Guarda Civil Municipal participa das Operações “Natal mais Seguro” e “Final de Semana”

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 27 de dezembro de 2022

A Guarda Civil Municipal de Carapicuíba participou na sexta-feira (23) da Operação “Natal mais Seguro”, em conjunto com as GCMs de Osasco e Barueri, Polícia Civil e Polícia Rodoviária. A ação foi realizada em diversos pontos da Região Oeste, principalmente nas ruas e avenidas que dão acesso às principais rodovias da Região Metropolitana de São Paulo.

Os agentes estiveram nas Rodovias Castello Branco, Raposo Tavares e Rodoanel executando o policiamento preventivo para combater a criminalidade neste fim de ano.

No feriado de Natal, a GCM atuou em outra ação, desta vez em parceria com o 33º Batalhão da Polícia Militar. A operação ocorreu nas ruas: Natal, Belém, Manaus, Campo do Bahia, Comunidade da Reciclagem, Redenção da Serra e demais bairros da cidade, visando a inibição dos “Pancadões” e a “Perturbação do Sossego”. Em um dos locais, foram apreendidas mais de 12 motocicletas em situação irregular.

Desde 2017 a Prefeitura tem investido em segurança pública. Houve o aumento do efetivo, novas viaturas e armamentos, cursos de aprimoramento. Tudo isso em prol do bem-estar e segurança da população de Carapicuíba.