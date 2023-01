Prefeitura inaugura três equipamentos esportivos na cidade

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 28 de dezembro de 2022

Na terça-feira, 27, a Prefeitura inaugurou três novos equipamentos de esportes na cidade. O Ginásio Francisco Pereira de Lacerda, localizado à Rua Nova Prata, Ariston, foi totalmente revitalizado: novo piso, reforma dos banheiros, cercamento e na lateral do prédio foi instalado um playground para as crianças.

Para os amantes de skate da cidade de Carapicuíba, foi implantada uma pista nova no Parque Bem-Te-Vi, no bairro Santa Tereza. E por último, mais um campo de grama sintética, desta vez no INAC, que em breve abrigará o 1º Centro de Eventos do município.

Só neste ano, a prefeitura disponibilizou para a população de Carapicuíba atividades aquáticas para crianças e idosos, karatê, zumba, ballet, futebol e muito mais. Investir em esporte é também investir em qualidade de vida.