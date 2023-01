Nota oficial: reajuste do transporte público

Data de Publicação: 30 de dezembro de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba esclarece que as concessionárias de ônibus solicitaram aumento de R$ 1,50, o que subiria a tarifa para R$ 6,50, prejudicando muito os usuários do transporte público.

Em conjunto com os municípios do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo) e em negociações com as empresas, a Prefeitura de Carapicuíba conseguiu segurar o aumento para R$ 0,30, sendo o reajuste baseado na inflação. Sendo assim, a partir de segunda-feira (2), a tarifa passa a ser R$ 5,30.

É importante ressaltar que Carapicuíba possui um dos menores orçamentos do Estado de São Paulo. Por isso, o município não tem condições financeiras de subsidiar o transporte público.